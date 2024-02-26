Kocaeli’nin en konforlu projesi hizmete giriyor...

Kocaeli’de bir proje daha bitiyor...



Şubat sonu Mart ayı ortasında vatandaşa resmen hizmet vermeye başlayacak...



Kocaeli’nin “Sağlık Üssü” olarak bilinen, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin “Ulaşım” sorunu kökten çözülüyor...



Geçen hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından bizzat paylaştı: “Kocaeli Şehir Hastanesi açıldığı tarihten bu yana geçen 10 aylık sürede tam 1 milyon 600 bin hastaya hizmet verdi...” açıklaması yaptı.



Kocaeli’nin toplam nüfusunun 2 milyon 102 bin olduğunu düşündüğümüzde bu rakam çok büyük. İl nüfusunun 4’te 3’ü demek...



Hastaneye giden bu insanların tamamı karayolu ulaşımını kullanarak hastaneye gidip geldi...



2015 yılında yapımına başlanan, yaşanan birçok sıkıntı ve soruna rağmen eksiklikler giderilerek, 4 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve hasta kabulünü başlanan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne otobüs ulaşımı dışında artık tramvay ile de gidip geleceğiz...



Tramvay ile hastaneye gitmek çok büyük bir hizmet...





Kocaeli’nin 12 ilçesinden şehir hastanesine her gün yüzlerde halk otobüsü ve belediye otobüsü çalışıyor. Günlük 15 binin üzerinde hasta ve yakındaki refakatçi hastaneye gidiyor.



Otobüsler tıka basa dolu gidiyor. Büyük bir sıkışıklık ve eziyet çekiliyordu...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesine ulaşımı konforlu hale getirmek, hastalarımızın ve insanlarımızın hastaneye ulaşımını daha kolay ulaşımını sağlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan tramvay hattı talebinde bulundu...



Bakanlık, talebi kabul etti ve çalışmalara 2022 yılı başlarında başlamıştı...



İhale süreçlerinde yine sıkıntılar yaşandı. İş aksadı. İşin başlanması ve projenin tamamlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ısrarlı takibini sürdürdü.

Bakanlık devreye girerek sıkıntılar çözüldü ve projenin yapımı hızlandırıldı.



Yahya Kaptan Mahallesi’ne giden hattın İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu okulunun hemen yanından kanal boyundan şehir hastanesine yeni bir hat yapıldı.





Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Enerji hatları çekildi. Duraklar yapıldı. Tramvay vagonları getirilip raylara yerleştirildi. Bakanlığa bağlı teknik ekipler, bir aya yakın bir süredir tramvayın test sürüşlerini sürdürüyor. Test sürüşleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Hiçbir noktada sıkıntı ve aksaklık yaşansın istenmiyor.



Hastaneye gidecek vatandaşlarımız ve hastalar, mart ayın başında ve ilk haftasından itibaren şehir hastanesine tramvay ile gidebilirler...





Mesela, Kuruçeşme’den şehir hastanesine gidecek bir hasta ve yakını, Kuruçeşme merkezde tramvaya binip doğrudan aktarmasız şehir hastanesine gidebilecek. İzmit şehir merkezindeki her hangi bir tramvay durağından tramvaya binip hastaneye gidebilir...

2015 yılından bu yana gündemden hiç düşmeyen Kocaeli Şehir Hastanesinin yapım süreci ve ulaşım sorunu, tramvay hattının hizmete girmesiyle tamamen ortadan kalkmıştır.



Bana göre bu proje Kocaeli’nin en konforlu ve en önemli projelerinden biriydi.

Bu güzel hizmet mart ayı başından itibaren hizmete giriyor...



Kim demiş Kocaeli’de güzel hizmetler olmuyor...



Kentin ihtiyaçları ‘ha’ denilince hemen olmuyor. Yapılacak projelerin yasal süreleri, hukuksal süreleri var. Tüm bu engeller kaldırıldıktan sonra projeler hayat buluyor.

Emek harcayanların, yapanların eline, yüreğine sağlık...

