CHP Kocaeli’nin içinde bulunduğu vahim tablo

CHP’de işler vahim…

CHP Kocaeli’de işler daha vahim…

O kadar vahim ki Mevlüt Soysal ironi bile olsa “Kayyum atansın” diye yazdı.

Eğer bir yerde bu kadar çok beceriksizlik varsa mesele zaten ancak esprilerle anlatılabilir hale geliyor.

Çünkü, Darıca’da hatalı karar veren, düzeltmek için Yakup Törk’ü Dilovası adayı yapan bir CHP var karşımızda…

Gebze’de Nail Çiler’i aday yapan çekilmesi sonrası önce İYİ Parti’ye yani milliyetçilere göz kırpan olmayınca TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a yani sosyalistlere destek veren bir CHP var karşımızda…

Sözde en iddialı oldukları yer İzmit, neler yaşandığını gördük. Krizden krize koşan bir CHP var karşımızda…

Listelere giren de giremeyen de mutsuz.

Körfez’de Bozkurt Uslu listeden çekildi, İzmit’te ise son dönemde Fatma Kaplan Hürriyet’in arkasında kale gibi duran Çetin Sarıca hak etmediği bir muamele görünce listeden çekildi. İYİ Partililerin doldurulduğu listede Çetin Sarıca’ya yer bulunamamış, kontenjana atılmış.

Yakışmadı.

Üstelik yerine de daha 15 gün önce meclis üyesi olmak için MHP’nin AK Parti’nin kapısını çalmış, “hayır” cevabı alınca direksiyonu CHP’ye kırmış bir ismi yazdılar.

CHP tel tel dökülüyor.

CHP’LİLER ŞAŞKIN, KIZGIN

Sadece burada değil, Edirne’de Bursa’da, İzmir’de, Ankara’da… Fark etmiyor, Türkiye’nin her yerinde CHP’den sıkıntılı haberler geliyor.

İnanılmaz.

Süreci yönetemiyorlar. CHP tabanı şaşkın, kırgın, kızgın

Otoparkçı, berber, emekli, işadamı, esnaf fark etmiyor CHP üyesi ve seçmeninin hepsi aynı durumda

Herkes aynı şeyleri söylüyor…

“Yaşananlara inanamıyoruz.”

“Bunlara mı oy vereceğim.”

Eminim büyük bir bölümü sandık günü gelene kadar sakinleşip partisine oy verecektir ama bu arada CHP’lilerin başkalarından oy isteme enerjisi ve haklılığı kalmadı.

Dağılmış olan muhalefet neden tekrar CHP’de toplansın?

MEHMET KAÇAR’IN DEDİKLERİ

Bir de her şeye rağmen dönmeyenler olacaktır.

Bugün o örneklerden birini aktaracağım: Mehmet Kaçar…

Mehmet kaçar ile yollarımız Seka eylemleri sırasında kesişti. O SEKA işçisi ben gazeteci olarak sendikal açıdan büyük önem taşıyan o sürecin tanıklarıyız. Günlerce beraberdik.

Nasıl sıkı bir CHP’li olduğunu iyi bilirim.

İlçe başkanlığı, yöneticilikler yaptı…

40 yılı aşkındır SHP- CHP çizgisi içinde siyaset yapıyor.

İşte o Kaçar istifa etti.

Mehmet Kaçar, e-Devlet'ten parti üyeliğinden istifa ettiğini gösteren sayfayı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra “Bırakma Zamanı” başlıklı bir açıklama da yaptı. Bakın neler diyor:

“Belki de bugüne kadar yazdığım en zor yazı olacak benim için. Dile kolay, SHP ve CHP de kesintisiz geçen 41 yıl, koca bir ömür. CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bu kararı almak benim için kolay olmadı. Çünkü bugün partiyi yönetenlerin, Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğunun ömrü kadar partime emek verdim. Ailemi çocuklarımı, sevdiklerimi ihmal ettim. Çocuklarımı sevgili eşim büyüttü. Partide üç dönem ilçe sekreterliği, bir dönem ilçe eğitim sekreterliği, bir dönem il yönetim kurulu üyeliği, beş yıl il genel meclisi üyeliği, iki dönem Körfez ilçe olduğundan bu yana hiçbir ilçe başkanın alamadığı yüksek oyla ilçe başkanı seçildim. İki dönem kurultay delegeliği yaptım.

Adam Derince Belediyesi’ne aday kurultayda bu yapıyı desteklemiş, Derince kalmadı, sana Kocaeli Büyükşehir Başkanlığını verelim diyorlar. Değişim diyenler zücaciye dükkanına giren fil misali her tarafı kırıyor döküyor. Koca Gebze ilçemize aday bulamıyorlar. 10 Aralık’ta atadıkları Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını iyice yıprattıktan sonra nihayet dün kesinleştirdiler. Çayırova’da bir kez daha Dr. Mustafa Anaç hocaya haksızlık yapıldı. Benzer olumsuzlukları sıralasam sayfalar alır.

Körfez ilçemizde ise bundan önceki seçimler gibi seçimi kazanmaktan ziyade birkaç yandaşı Büyükşehir Meclis üyesi yapmak hedeflenmiş. …Elveda partim.”

ÇEKİM NOKTASI OLAMAYABİLİR

CHP bu durumda…

CHP vahim durumda…

Emektarlarını bile kızdırmış, küstürmüş durumda…

CHP örgütleri bu gönül kırıklıklarını da onarmak zorunda…

Yoksa muhalefetin çekim merkezi olma gücünü de kaptıracak.