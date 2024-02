Böyle oynarsak Play-Off’u bile rüyamızda görürüz!

Dün sabah başkent yoluna çıkarken yeni teknik direktörümüzle ilk maçta coşkulu bir oyun sergiler, kazanır döneriz umudu, inancı taşıyorduk. Maçın başlamasına 15 dakika kala Aktepe Stadı’ndan içeriye girdik. Ev sahibi takım tribünlerinde hatırı sayılı sayıda taraftar vardı, çoğunluğu öğrenciydi. Bize ayrılan tribün ise tıka basa doluydu.

MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK

Kadroda sürpriz olabilir mi acaba diye merak ediyorduk. Yeni teknik direktörümüz kalede ve savunmada beklenen isimleri tercih etti. Orta alanda Vukovic’in yeri garantiydi de, önünde Amaral-Yusuf Cihat- Giorgi üçlüsünden hangisini kenarda tutacak diye merak ediliyordu. Gürsel kanat ve forvet tercihlerini yabancıdan yana kullanınca kontenjan nedeniyle orta alanda mecburen Yusuf Cihat’ı oynattı. Kouakou ilk kez 11’de forma şansı buldu. Maça kötü başladık. 6 ve 7.dakikalarda ev sahibi üst üste gole yaklaştı. Geliyorum diyen gol 8’inci dakikada geldi. Traore soldan suretle sokuldu, sert bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

OĞUZ KAÇIRDI, YUSUF ATTI

Şoktan çıkamadık. 20’inci dakikada Dembele Haşim’i geçip uygun durum buldu, neyse ki son vuruşu kötüydü. Rakip kaleye ilk 21’inci dakikada gidebildik. Yusuf Cihat’ın pasında Oğuz karşı karşıya vurdu, kaleci çıkardı. Bir dakika sonra da beraberlik golünü bulduk. Candeias’ın pasında Kouakou indirdi, Yusuf Cihat harika vurdu, skoru dengeledi. Hakem VAR’ı bekledi. Ofsayt olabileceğine dair haberler geldi ama çok şükür korktuğumuz olmadı. Devrenin son çeyrek saatinde ev sahibi ekibin baskısı ve pozisyonları vardı. 35’de Oğuz ile mücadelesinde Dembele yerde kaldı, hakem devam ettirdi. 40’da Atila adamını kaçırdı, yapılan ortada ev sahibi golü attı ama yardımcının bayrağı havadaydı.

Devrenin son dakikasında Traore ikinci gole yaklaştı, Gökhan harika bir müdahaleyle skorun 2-1 olmasına izin vermedi. Hemen sonrasında da devre bitti. İlk yarının 1-1 bitmesi bizim adımıza büyük şanstı. Kocaelispor ikinci yarıda Gireorgi-Amaral değişikliğiyle başladı. Bu yarının ilk pozisyonu da başkent ekibinden geldi. Jurgan’ın yaydaki plase vuruşunda son anda Gökhan topu kornere attı. Kenar yönetim ilk 1 saat geçilirken sarı kartla oynayan Vukovic ile Kouaku’yu kenara alıp Mesut ile Ramil’i sahaya sürdü. Bu değişikliğin hemen ardından Ankara ekibi Arda ile gole yaklaştı, top üst direkten döndü. 2 dakika sonra Amaral’ın kaptırdığı topta Selim net fırsat buldu, kaçırdı. Keçiörengücü her hattıyla yükseliyor, Kocaelispor hiçbir şey yapamıyordu.

PUANI HAK EDECEK OYUN OYNAMADIK

Ev sahibini yeniden öne geçiren gol 76’da geldi. Aslında biz ataktaydık ama kaptırınca çabuk çıktılar, organize geldiler ve golü buldular. 2-1 olduktan 2 dakika sonra Mesut kaptırdı başkent ekibi yeniden ağlarımızı havalandırdı, neyse ki ofsayt bayrağı havadaydı. Artık uzatma dakikalarda oynanıyordu. Oyuna 84’te giren Barış solda topla buluştuğunda enteresan bir vuruşla topu ağlara gönderip skoru bir kez daha eşitledi. Kalan kısa süreçte başka gol olmadı, mücadele 2-2 sona erdi. En başından söyleyelim hiç hak etmediğimiz bir puandı. Başka anlamda maçın başından sonuna kadar bariz üstün olan, tek tek saydım 8 net fırsat bulan ev sahibi takım fazlasıyla galibiyeti hak etmişti.

SEZONUN EN KÖTÜ OYUNUYDU

Hep deriz ya futbol ilginç bir oyundur, ne olacağı belli olmaz diye. Çok farklı kaybedeceğimiz maçı beraberlikle bitirdik. Attığımız golün görüntülerini izledim, Yusuf Cihat 1 metre önde, yani ofsaytta. VAR hep aleyhimize çalışıyordu, bu kez bize kıyak yaptı. Orta hakem rakibin bir de penaltısını çalmadı. Biraz hakemlerin yardımı, biraz rakibin beceriksizliği, biraz da Gökhan faktörüyle 1 puanı kazandığımızı söyleyebilirim. Gökhan ilk golde hatalıydı ama devre biterken kurtardığı pozisyonu benim diyen kaleci çıkartamazdı. Bu sezon kimilerini yerinde, kimilerini TV’de, tüm maçlarımızı izledim. Önceki haftalarda kötü oynuyorduk ama benim gördüğüm kadarıyla sezonun en rezil oyununu başkente sergiledik.

YUSUF ABDİOĞLU’NUN YOKLUĞU

Yusuf Abdioğlu’nun son antrenmandaki sakatlığı savunmada ciddi sıkıntı yarattı. Haşim-Emir ikilisi ilk kez yan yana oynadı. Emir sahada ayakta kalan nadir isimlerden biriydi ama Haşim inanılmaz hatalar yaptı. Üstüne savunmanın önünde oynayan Vukovic de ilk kez kötüydü. Beklerimiz Allah selamet versin. Böyle olunca rakip elini kolunu sallayarak pozisyon buldu. Büyük umut bağladığımız 8 numara Giorgi hata çok top kaybetti. Beridze sahada hiç yoktu. Yusuf Cihat çalıştı, elinden geleni yaptı. İkinci yarıda orta sahamıza güç katan dediğimiz Amaral etkinlik gösteremedi. Candeias eski formundan çok uzak. Kouakou asist dışında yoktu.

TRAOLE RESMEN ŞOV YAPTI

Barış dışında oyuna girenler varlık gösteremedi. Barış’ın oyuna daha erken girmesi gerekirdi. Mustafa Hoca Bedirze’ye 84 dakika nasıl tahammül etti şaştım kaldım doğrusu. Keçiörengücü Ankara’nın mütevazı bütçeli bir semt takımı. Ama bize resmen futbol dersi verdiler, resital sergilediler. Hele yabancıları bir harikaydı. Traole resmen şahlandı, şov yaptı. Göztepe bu adamı devre arasında nasıl bıraktı, başkent ekibi hangi parasıyla bu adamı aldı şaşırtıcıydı. Biz neden görmüyoruz böyle adamları diye sormaktan kendimi alamadım. Sanki ilk 2 yarışı yapan onlar, kümede kalmaya oynayan bizdik. Ankara ekibinin oyununa şapka çıkartıyorum. Ama futbolda bir tabir vardır ya, atamayana atarlar. O kadar kaçırdılar ki, başlarına bir iş geleceği belliydi. 2-1 her zaman risktir, üçü bulamayınca son anlarda şok yaşadılar.

Toparlarsam. Mustafa Gürsel’in maç sonunda dediği gibi elbette beraberliğe sevinmedik ama böylesi rezil bir oyunla 1 puan almak yeni teknik direktörle çıkılan ilk maç için moral oldu. Kadromuzun yeterli olup olmadığı sürekli sorgulanıyor. Ben başından beri bu kadronun Süper Lig’e çıkmak için yeterli olduğunu söylüyorum. Ama ilave edeyim, bu oyunla asla bırakın ilk 2’yi, üçüncülüğü, Play-Off’u bile rüyamızda görürüz. Bu kadronun bu kadar kötü oynamaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Biran yarın geç olmadan bir an an önce toparlanmalıyız . Bunun için de futbolcuların giydikleri formanın ağırlığını hissetmeleri, temsil ettikleri camianın büyüklüğünü kavramaları, yani akıllarını başlarına almaları lazım.