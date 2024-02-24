WhatsApp'a Şifreli Mesajlar özelliği geliyor!

WhatsApp, kullanıcı güvenliği ve gizliliğini artırmak için Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor: Meta'nın bu yeni güvenlik özelliği, kullanıcıların sohbetlerini özel bir şifreyle kilitlemelerine olanak tanıyor. Şifre, harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emojilerden oluşabilir, böylece kullanıcılar mesajlarına ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilirler. Bu özellikle, telefon el değiştirdiğinde önemli sohbetlerin korunması amaçlanıyor.

Şifreli Mesajlar özelliği, sohbetlerin kilidini açma seçeneklerine bir yenilik getiriyor. Kullanıcılar, sohbetleri kilitlemek için parmak izi tarayıcısı veya yüz tarama gibi mevcut yöntemlerin yanı sıra artık bir şifre de kullanabilecekler. Sohbetlerin kilidi, kullanıcı tarafından belirlenen bir kod ile açılabilir, bu kod arama kutusuna yazıldığında kilidin açılmasını sağlar.

Meta'nın bu özelliği bazı ülkelerde zaten kullanıma sunduğu bildiriliyor, ancak global çapta ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmiş değil. WhatsApp'ın bu güncellemesi, sohbetlerinizi korumanın yanı sıra güvenlik önlemlerini almayı da kolaylaştırıyor. Sohbeti kilitlemek için artık kullanıcıların yapması gereken tek şey, korumak istedikleri sohbete basılı tutup "Kilitle" seçeneğine dokunmak.

WhatsApp, son yıllarda kullanıcı deneyimini ve güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliği, Meta'nın kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine verdiği önemin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilik, kullanıcıların sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayarak, kişisel bilgilerin korunmasına katkıda bulunuyor.