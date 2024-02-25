Akıncı C ilk uçuşunu yaptı

Bayraktar Akıncı TİHA ailesinin en yeni ve en güçlü modeli olan Akıncı C, ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Baykar'ın geliştirdiği ve milli imkanlarla üretilen bu taarruzi insansız hava aracı (TİHA), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşla gökyüzüyle buluştu.

Akıncı C, serinin üçüncü varyantı olup, toplamda 1700 HP gücünde iki motora sahip. Bu güçlü motorlarla donatılmış olan Akıncı C, havada 1 saati aşkın bir süre kalarak, bu süre içinde aerodinamik performansı ve diğer kritik parametreleri üzerinde yapılan testleri başarıyla geçti. Bu başarı, Akıncı C'nin performansının ve güvenilirliğinin kanıtı niteliğindedir.

Akıncı serisi TİHA'lar, yüksek taşıma kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve geniş silah yelpazesi ile dikkat çekiyor. Akıncı C'nin bu ilk uçuşu, Baykar'ın savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımını ve Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki ilerlemesini simgeliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki kabiliyetlerini artırma yönündeki kararlılığını gösteriyor.