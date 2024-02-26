Keçilerin dansı 2-2 bitti…

Sezonun en kötü oyununu oynadık.
Maçın büyük bölümünü gol yememeye ayırdık.
Gol atmak her halde aklımıza gelmedi.
Yeni hocamıza kendilerini gösterirler diye çok bekledim.
Şimdi Ertuğrul Hocayı daha iyi anladım.
Kimsenin elinde SİHİRLİ DEĞNEK yok.
Alınan oyuncular ÇOK KALİTESİZ-ETKİSİZ...
Yöneticiler ve menajerler bizi yakıyor.
İyi adam almak yerine İDARE EDENLERİ aldılar.
Şimdi onların cezasını hepimiz KAHROLARAK çekiyoruz…
… … …
Kouakou’nun gol pası dışında ne yaptığını anlamadık.
Candeias ve Amaral’ı da kendimize benzettik.
Oyun kuramıyorlar, oynayamıyorlar.
Ramil top hakimiyeti yok, çabuk pes ediyor.
Beridze de yokları oynar oldu.
Gökhan’ı da, DELİRTECEĞİZ.
… … …
Sadece EMİR VAR, gerisi hikaye...
Takım da kaynaşma yok.
Pas alıp veren oyunu tutan yok.
Daha doğrusu gol nasıl yapılır çalışması yok.
Küme düşmemek için oynuyor gibiyiz.
Maçın da 2-2 bittiğine şükretmeliyiz.
Uzatmanın ikinci dakikasında Barış Alıcı, sol ayakla falsolu vuruşu bizi
kurtardı.
… … …
Keçiler, 7-8 pozisyondan 2 tane atabildiler.
İptal edilen gol olsa 3-1 den çıkamazdık.
Adamlar nasıl OYUNCULAR ALMIŞLAR...
YÖNETİCİLER ve MENAJERLER GÖRSÜNLER...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.