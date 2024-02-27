Bu fuardan Kocaeli onur duyuyor ama…

Marmara Kariyer Fuarı başladı…

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilki 2019 yılında yapılan fuarlar üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile düzenleniyor. Temel amacı da öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması… Gençler, öğrenim gördüğü üniversite adına bakılmaksızın bu fuarda birer yetenek olduklarını hissedecek; istihdam konusunda fırsat eşitliği yakalayacak.

Son kariyer fuarının ev sahibi Kocaeli…

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve ortaklığıyla düzenlenen fuarda 10 ilden 16 paydaş üniversite de yer alıyor.

BU FUAR BİR YIL SÜRECEK

Dün başlayan fuar bugün bitecek ama metaverse ortamında bir yıl sürecek. Ayrıca bu iki günün de dolu dolu geçeceğine şüphem yok. 1071 kurum, 728 etkinlik ve tahmini 100 bini aşkın katılımcı, iki gün boyunca ilimizde olacak.

Etkinliklerde gençler mülakat simülasyonları, atölye ve workshoplar ile eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılabilecek. Alanında uzman kişiler ile söyleşilere katılıp, alanında lider firmaların temsilcileri ile buluşup staj ve iş imkanları bulabilecek. Ayrıca Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve Okan Bayülgen, dün bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı, paylaşacak.

İLKLERİN VE ENLERİN FUARI

KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk açılış töreninde “ilklerin ve enlerin fuarı” olarak nitelediği fuarda rakamsal olarak kırılan rekorlara dikkat çekti. Sadettin Hülagü de güzel bir konuşma yaptı. Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konuşması da ilgi çekiciydi. Benim aklımda Büyükakın’ın yaptığı “Böyle büyük ve iddialı bir fuara ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz” sözleri kaldı.

Gerçekten gurur vericiydi Ancak bu fuara olan büyük ilgi benim aklımda bazı soruları da getirdi. Büyükakın’ın dediği gibi Kitap Fuarından sonra ortaya çıkan en ciddi kalabalık vardı.

FUAR MERKEZİ BİR AN ÖNCE YAPILMALI

MARMARAKAF’ın açılış törenine katılmak için sabah gazetedeki yazı işleri haber toplantısı sonrası Sekapark içindeki Kocaeli Kongre Merkezi’ne gitmek için yola çıktım. Orduevinin önünden Sahil Yoluna indim ama kısa zamanda yanlış yaptığımı anladım, çünkü inanılmaz bir araç kuyruğu vardı. Allah’tan arabanın camında ‘basın’ etiketi var. Bu sayede kesilen yollardan girme şansım oldu. Ancak bu kez de otopark derdi başladı. Onu da gazeteci olmanın avantajıyla zar zor aştım. Ancak gördüm ki, Kocaeli Kongre Merkezi bu iş için yetmiyor.

Evet, bir endüstriyel dönüşüm eseri olarak Kocaeli Kongre Merkezi inanılmaz güzel ve sosyo- kültürel açıdan yetmez hale gelen SDKM’nin yerini doldurdu. Ama Kocaeli’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bir rol alması için Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir an önce yapılması lazım.

ÖNCELİKLİ TALEPLER ARASINDA

Biliyorsunuz eskiyen çürüyen İnterteks Fuar Merkezi hem konumu hem de fiziki koşulları nedeniyle kullanılmaz hale gelmişti. Bu nedenle de yıkıldı. İyi de oldu. Sahilde inanılmaz bir alan kazanıldı. Ancak Kartepe Zirvesi, Kitap Fuarı ve şu an yapılmakta olan MARMARAKAF gibi çok şehrin katılımı ile yapılacak fuarlar için yeni, modern ve büyük bir fuar merkezine ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördüm. Cengiz Topel Havalimanı yakınında planlanan Kocaeli Fuar Merkezi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Artık benim için Tahir Büyükakın’dan öncelikli taleplerim arasına fuar merkezi de girdi.

METRO DA YAPILMALI

Tabi böylesi önemli merkezler ulaşım aksları dışında düşünülemez. Sadece D-100 bağlantısı değil, Körfez- Kartepe Metrosunun da yeni fuar merkezine ulaşması çok kıymetli olacak.

Dün gördüm ki tramvay bölgeye insanların taşınması için çok önemli bir işlev gördü. Yeni fuar merkezi için de raylı sistem aynı kolaylığı sağlayacak.

Tabi bu gelişmelerin bir sonucu da İzmit’in fuar merkezi yönünde desantralize olması yani büyümesi ve gelişmesi olacaktır.

İTİCİ GÜÇ OLMASINI DİLİYORUM

Sonuç; MARMARAKAF çok güzel başladı. Amacına da ulaşacaktır. Başta Zafer Cantürk olmak üzere ilklerin ve enlerin fuarına emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kocaeli’nin metropol aksiyonları göstermesinden memnun oldum.

Kocaeli’nin dönüşümü için itici güç olmasını diliyorum.