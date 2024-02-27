İğrenç bir tezgâh!

10 yıl CHP genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hiçbir seçimde kendi partili adaylarına ve örgüt yöneticilerine bu kadar haince kumpaslar kurulmamıştı!



Oyun kurularak genel başkanlıktan düşürülen Kılıçdaroğlu’nun ardından genel başkan seçilen Özgür Özel ve gölge genel başkan gibi duran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şürekâsının, 31 Mart yerel seçim öncesinde CHP’yi tamamen kendilerine bağlamak, kendi kadrolarını yerleştirmek için ne kumpaslar çevirdikleri ortada...



KOCAELİ ÖRGÜTÜ TAMAMEN DIŞLANDI...



31 Mart yerel seçim öncesinde CHP Kocaeli’ de tam anlamıyla çuvallamış durumda...

100 yıllık siyasi bir geçmişe sahip, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti Kocaeli’de yerlerde sürünüyor. Halkın gözünde tüm güvenini kaybetti!



Şunu da belirtmek isterim; CHP Kocaeli Örgüt yöneticilerini itham etmek istemiyorum...

Bugün CHP Kocaeli Örgütü’nde yaşanan tüm olumsuzlukların sorumlusu genel başkan Özgür Özel ve yakın şürekâsının Kocaeli Örgütü’ne yönelik takındığı tavırdır!



CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, 4 Kasım’da gerçekleştirilen Büyük Kurultay’da açık desteğini mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verince başlarına gelmedik kalmadı!



Genel Başkan seçilen Özgür Özel ve gölge genel başkan gibi CHP’yi dizayn eden Ekrem İmamoğlu, Kocaeli Örgütü’nü tamamen dışladılar!



Öyle ki, yerel seçim öncesi genel merkezin Kocaeli ile ilgili aldığı kararların hiç biri, örgüte sorulmadı, milletvekilleri bilgilendirilmedi...



Mesela, Atasoy Bilgin’in Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına atanmasında il örgütünün bilgisi yoktu, Kocaeli milletvekilleri bilgilendirilmedi. Bilgin, sırf kurultayda genel başkan Özgür Özel’e destek verdiği için büyükşehir belediye başkan adaylığı için ödüllendirildi(!)





Mesela, 12 ilçe arasında belediye başkan adayı atanamayan tek ilçe Gebze. Gebze’ye neden başkan adayı atanamadığı konusunda il ve ilçe örgütüyle paylaşılmadı...



Mesela, CHP Gebze’de aday çıkartmayınca, seçimde TİP adayını destekleyeceği kararından il örgütü ve milletvekillerinin haberi yok! Örgüt ve milletvekilleri bu kararı gazetelerden öğreniyor!



Mesela, CHP Parti Meclisi üyesinin yardımcısı Gebze ilçe başkanını telefondan arayıp parti binasında asılı duran eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının indirilmesini tehdit eder gibi isteyebiliyor! Oysa böyle bir durumda il başkanı aranır ve durum anlatılır!



Yaşanan son örnek daha vahim!

İĞRENÇ BİR KUMPAS...



Genel Merkez Yönetimi’nin Kocaeli yerel örgüte yaşattığı son örnek parti tarihinde bugüne kadar yaşanmamış vahim bir kumpas!



CHP Genel Merkez Yönetimi akıllara durgunluk veren bir oyun kurdu...



Kurulan ittifak oyununa göre;



CHP Başiskele’de Saadet Partili aday Zafer Mutlu’ya destek verecek; İzmit’te ise Saadet Partisi CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek verecek...



Kumpas için düğmeye basıldı...

CHP ile SP’ arasında Başiskele ve İzmit’te ittifakın gerçekleşmesi için, bir hafta önce adaylığı PM tarafından onaylanan CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylıktan düşürülmesi gerekiyordu...



Peki, nasıl düşüreceklerdi?



Anıl Acurman’ın düşürülmesi için sağlam bir gerekçe gerekiyordu...

Siyasette kumpas biter mi?

Gerekçe bulunmuş!



CHP Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman, adaylık için 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyordu.



İddialarına göre Acurman istifa ettiği kayıtlarda görünmüyormuş!



İSTANBULLU ÜYE ACURMAN’I ŞİKÂYET EDİYOR...



Adaylığın düşürülmesi için bir üyenin şikâyet etmesi gerekiyor...

Şikâyetçi bulundu!



Şikâyetçi olan parti üyesi, Başiskele üyesi, İzmit üyesi değil...



İstanbul Kartal ilçe üyesi biri...

Acurman’ın belediye başkan adaylığından düşürülmesi için şikâyetçi olan M.D. isimli bu kişi, aslen Erzincanlı. İstanbul’un Kartal ilçesinde oturuyor.



Genel Merkez’de tezgâhlanan kumpas oyununa göre M.D. aldığı talimat sonrasında İzmit’e geliyor.



Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu içerisinde bulunan Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na giderek itirazda bulundu!



M. D. isimli bu kişi, itiraz dilekçesinde, Anıl Acurman’ ın ilçe başkanlığı görevinin başında bulunurken belediye başkan adayı gösterildiğini ve bu sebeple adaylığının düşürülmesi gerektiğini belirtmiş...





ACURMAN’I DÜŞÜRMEK İÇİN ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR?



Anlaşılan odur ki, Acurman’ın düşürülmesi için derin bir araştırma yapılmış!



Acurman ile ilgili toplanan bilgi ve belgeler M. D.’ ye teslim edilmiş...



M. D.’ ye verilen bilgilerde; Aralık ayında ilçe başkanlığından istifa eden Anıl Acurman’ın bu istifa tarihinden sonra seçmen listeleriyle ilgili ilçe seçim kuruluna yaptığı itirazı da şikâyet dosyasına eklemiş.



Şikâyet dosyasında ayrıca Acurman’ın evrakı ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığını, karar defterine istifası yazılmasına rağmen ilçe başkanlığı sıfatıyla çalışmalarına devam ettiğini de belirtmiş...



Buradan soralım;



İstanbul Kartal İlçe Örgütü Üyesi olan bu şahıs, Anıl Acurman ile ilgili bu bilgileri nereden temin etti de şikâyet ediyor?



En önemlisi de Acurman’ın adaylığının düşürülmesi İstanbullu bir üyeyi neden ilgilendiriyor?

Bu çok net ve açık bir kumpas değil de nedir!

Tezgâhlanan bu kumpasın en esrarengiz ve gizemli yanı ise, CHP Genel Merkezi’nden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Anıl Acurman’ın adaylığı düşürülmeden hemen önce yapılan bir telefon görüşmesinde, “Saadet Partisi ile olan ittifak işini hallettik” iddiası...



İddialar ve tezgâhlanan kumpas doğru veya yanlış...



Ateşin olmadığı yerden duman çıkmaz!

Hatırlar mısınız, 2019 yerel seçimde AK Parti İstanbul seçimini kaybettikten sonra AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleri siyasi tarihine geçmişti...



CHP Başiskele İlçe Belediye başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylıktan düşürülmesi olayında da hiçbir şey olmamış gibi gösterilse de kesinlikle bir şeyler olmuştur!





Çirkin, iğrenç ve akıl almaz bir kumpas bu!



SEÇMEN KOYUN MU?





Diyelim ki, CHP ile SP Genel Merkez Yönetimleri tarafından Başiskele ve İzmit için tezgâhlanan bu ittifak oyunu halledildi...



Anıl Acurman’ın adaylığı düşürüldü ve kesinleşti diyelim...

CHP Başiskele seçmeninin SP adayına oy vereceğini mi düşünüyorsunuz?

Veya SP İzmit’te CHP adayına oy verecek mi?



Şunu çok net belirtmeliyim ki, Acurman’ın adaylığı kesin düştüğünde, CHP Başiskele seçmeni AK Parti veya YRP adayına oy verecek ama SP adayına oy vermeyecek.

Çünkü ortada iğrenç bir kumpas tezgâhlanmış.



Seçmen asla güdülen koyun değildir...

Bir çift sözüm de CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent sarı ve üç milletvekilinedir...



Genel Merkez’in sizi yok saydığı bir il de neden hala görevdesiniz.

İl başkanı Bülent Sarı, milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler derhal parti üyeliklerinden istifa etmeli...



En onurlu tavır bu olacaktır...



