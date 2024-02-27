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Makale Yazısı-

İzmit seçimi ne olur, Muharrem Tutuş seçimi alır mı?
M.Zeki Canşi

M.Zeki Canşi

Hemen şunu ifade edeyim, iktidarda olan daima avantajlıdır ve bir adım öndedir.

Lakin her seçimi ait olduğu şartlar çerçevesinde değerlendirmek lazım.

Şöyle ki:

2019 Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'nin adayı mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet yaklaşık üç ay öncesinden adaylığı belirlenmiş ve sahaya inmişti.

Ak Parti'nin aday adayları da, ikisi önceki dönem ilçe başkanı, biri de büyükşehir belediye başkan vekili idi. Diğerlerinden bahsetmiyorum bile. Yani belli ağırlığı olan aday adayları var idi.

CHP'nin bayan adayını belirlemesinden olsa gerek, mevcut aday adaylarına rağmen son anda AK Parti Sibel Gönül’ü aday gösterdi.

Zamanlama açısından bir hayli geriden takipliydi. Bu da Fatma Kaplan Hürriyet hanıma bir avantaj sağladı.

Bir diğer avantaj da, İYİ Parti ile Hadep'in aday çıkartmayarak var güçleriyle CHP'yi alenen desteklemeleriydi.

Diğer marjinal sol partilerin de desteğini arkasına alan Fatma Hanım, 107.143 oy alarak % 49.92 oyla başkan seçildi.

Seçildi ama, meclisin çoğunluğunu elde edemedi. Mecliste de, ancak 98.128 oyla % 45.91 alabildi. Yani mecliste % 4 Ak Parti'ye göre daha az oy aldı.

AK Parti'nin son an adayı Sibel Gönül de, bana göre zamanlama açısından geç aday gösterildiği halde, 98.398 oyla % 45.91 oy aldı. Ama mecliste de, 101,217 oyla % 47.35 nispetinde mecliste üstünlüğünü sağladı.

Peki şimdi ne olur?

Evet, Fatma Hanım iktidarda olmakla beraber şartlar değişti.

2019'da İYİ Parti münferiden seçime girmedi ve bütün gücüyle Fatma hanımı desteklediler. O zamanın şartlarında İYİ Parti'nin oyları minimum % 8-10 civarındaydı.

Şimdi, İYİ Parti kendi adayı ile seçime girdiğine göre ki, ne kadar oy alacağı muamma.

Dem Parti de, 2019 da aday çıkarmayıp Fatma Hanımı desteklediği halde, 2024 seçimlerinde genç bir avukat Gencer Demirkaya ile seçime girmesi, Fatma Hanımın AK Parti'nin adayı Muharrem Tutuş karşısında ciddi bir oy kaybıyla seçimi yenik bitireceğinin önemli parametrelerinden biridir.

Zira, matematiksel veriler bunu gösteriyor.

Diyeceksiniz ki, Yeniden Refah Partisi de aday gösteriyor. Evet orası öyle ama, Saadet Partisi 2019'da % 5.856 oy almıştı ve partisi adına girmişti seçime.

BBP, % 1.245 oy almıştı ve şimdi külliyen AK Parti adayı Muharrem Tutuş’u destekliyor.

DSP de, 2019'da seçime kendi adayı ile girmişti ve 665 oy almıştı, şimdi o da Tutuş’u destekliyor.

Saadet Partisi de, şimdi kendi adayı ile seçime giriyor. Oradan da Fatma Hanım'a bir oy akışı olmayacağına göre, rakamları alt alta, üst üste koyduğumuzda, matematiksel veriler, Fatma Hanım'ın Muharrem Tutuş’tan hatırı sayılır miktarda daha az oy alacağı göze çarpıyor.

Diyeceksiniz ki, bu seçimdir hiç belli olmaz.

Elhak, öyledir.

Lakin şartlar iki taraf için de geçerlidir.

Şayet Muharrem Tutuş, güven veren temiz siması ve temiz mazisine çalışma azmi ve gayretini de katarsa ve ırki taassıbun girdabına kapılarak aksi istikamette çalışan "iç bükeyciler"de ihanet içinde olmazsa, "dış bükeyciler"in  Fatma Hanım'ın etrafında kümelenmeleri bile Muharrem Tutuş’u yenmeye gücü yetmeyecektir.

Seçimin Muharrem Tutuş’un lehine sonuçlanmasında önemli katkı sunacak bir şey daha var ki, o da Tahir Büyükakın gibi Büyükşehirde rakipsiz birinin olmasıdır.

Onun da bu yadsınamaz desteğini hesaba kattığımızda, Muharrem Tutuş’un kazanmama ihtimali yok gibi.

Tabi bir şartla, merkezi hükumetin emeklileri memnun edecek bir düzenlemeyi ivedilikle yapması gerekir.

Zira, sadece İzmit'te değil; tüm Türkiye'de emekliler neredeyse bir siyasi parti gibi risk taşıyor. İstanbul'un da, Ankara'nın da kazanılması emeklilerden geçiyor.

En az, asgari ücret seviyesine emeklilerin maaşını yükseltmesi beklenen taleptir.

Acizane görüşüm budur.

Sonuç ne olursa olsun, ülkemize, Kocaeli'mize ve İzmit'imize hayırlı uğurlu olsun.

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