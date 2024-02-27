Emir Ortakaya’dan utanın!

Kuşkusuz yeni gelen teknik adamdan 5 günde takımı ayağa kaldırmasını, iyi futbol oynatmasını beklemiyorduk. Elinde sihirli değnek olmadığını biliyorduk. Ama kan değişimleri sonrasında genelde mental ve taktiksel dokunuşlarla biraz olsun olumlu gelişme olmasını umuyorduk.

BİR IŞIK BEKLEDİK, DAHA KÖTÜ GÖRDÜK

Brunga’dan gelen haberler futbolcularla Ertuğrul Sağlam’ın arasındaki iletişimde sıkıntı olduğu yönündeydi. Değişimle birlikte futbolcular performanslarıyla bunu gösterir diye düşünüyorduk. Ancak tam tersi bir tabloyla karşılaştık. Biraz iyi olmasını beklerken, daha kötüsünü bulduk. Bir maça bakarak teknik direktör Mustafa Gülsel ile ilgili bundan olmaz dersek haksızlık etmiş oluruz ama bu rezil oyunla ilgili kendisini sorgulaması da gerekir. Göreve geldiğinde, “Bu kadro Süper Lig’e çıkmak için yeterlidir” sözlerini hatırlatmak isterim. Dediğim gibi elinde sihirli değnek olmadığını biliyoruz, 5 günde büyük bir değişim yapmasını beklemiyorduk ama bu kadar da kötü olmamalıydı.

KARŞILAMA BÖYLE Mİ OLACAKTI?

Yeni hocanın ilk maçında bir umut ışığı bekliyorduk, tam tersine karanlıkla karşılaştık. Burada asıl sorgulamayı yapacağımız yer sahanın içi, yani futbolcular. Kötü oyunların ardından bir kan değişimine gidilmiş. Futbolcu grubu bir anlamda bu kararda belirleyici olmuş. Sorun bizde değildi mesajı vermiş. Böyle bir durumda futbolcu grubu yeni teknik direktörü böyle mi karşılamalıydı? Her maç sahaya yüreğini koyan, elinden geleni yapan Emir’i ayrı tutuyorum, ne yaptığını bilmeyen bir futbolcu grubu. Hata olur da, aynı hata dört beş tekrarlanmaz. Bu kadar mı pas yapmaktan aciz olur bir takım, bu kadar mı aldığı topu rakibe atar? Emir’in hırsına, isteğine, mücadelesine bakıp utanır insan.

BU KADAR SİLİK, BİTİK GÖRMEDİM

Kariyerlerini bilmesek bunlar 2.Lig topçusu falan deriz. Bunca yıldır Kocaelispor’u izliyorum, bu kadar silik, bitik olduğuna şahit olmamıştım. Başkente büyük umutlarla gitmiştim, resmen kahrettim. Dua edelim rakibin kaçırdıklarına, dua edelim Gökhan’ın kurtardıklarına, dua edelim hakemlere. Yoksa büyük bir hezimet yaşardık. 7-8 gollü bir yenilgiyle sahadan ayrılmamız inanın kaçınılmazdı. İlk yarıda 11 hafta yenilmeyen, Göztepe’yi İzmir’de, Bandırma’yı Bandırma’da yenen, Eyüpspor’a sahayı dar eden takım bu değil mi? Var demek ki bir kapasitesi, olmasa olduğu için beklenti içerisine girdik, bizi Süper Lig hayaline bu futbolcu grubu inandırdı.

LAMİ CİMİ YOK, BU TAKIM ÇIKACAK

Ne oldu da, bu kadar düştü bu takım? Dün altını çizdiğim gibi böyle oynarsak çok değil 3-4 hafta sonra Play-Off hattının bile altına ineriz. Camia bunun endişesini yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tam destek veriyor. 300 milyonun üzerinde bir bütçeyle kuruldu bu takım. Eyüp ve Göztepe’ten sonra en çok para harcayan üçüncü takımız diye biliyorum. Bu durumda ilk 2 yarışını sonuna kadar zorlamalı, en kötü üçüncü olup doğrudan Play-Off finali yapmalıyız. Bunun altındaki derecenin başarılı sayılabilmesi için Play-Off’tan Süper Lig’e çıkmak gerekir. Yani sözün özü, lami cimi yok bu takım öyle veya böyle Süper Lig’e çıkmalı. Bu potansiyel bu kadroda var.

Dünkü yazımın finalinde de belirttiğim gibi futbolcular giydikleri formanın hakkını verip yüreklerini sahaya koyacaklar, bu takımı hedefe taşıyacaklar. Aksi bir durumda en ağır tepkiyi maruz kalmalarının yanında kazandıkları paraları hak etmemiş olurlar. Artık kendileri bilir.

Tekirdağspor’u yıkan Volkan Yılmaz’dan Kocaelisporlulara jest

BAL’daki ilk sezon Tekirdağspor ile İzmit’te oynadığımız maçı Kocaelispor taraftarı hemen hatırlayacaktır. Şampiyonluktaki en zorlu rakibimizdi Trakya ekibi. Açık öğretimle ilgili bir sınav nedeniyle TFF maçı hafta sonu yerine pazartesi günü öğlen saatlerine vermişti. Taraftarın yoğunluğu işçi ve esnaftı, hafta içi öğlen maçına pek ilgi olmaz deniyordu ama kentte bir seferberlik ilan edildi ve mücadele dolu tribünler önünde oynandı. Son dakikalarda oyuna giren Volkan Yılmaz, maçın kaderini tayin eden isim oldu. Gülsüz devam eden oyunda 90+2’de sahneye çıkıp Kocaelispor’a maçı kazandırdı, binlerce taraftarı sevindirdi.

KOCAELİSPOR TARAFTARINA JEST

Neden hatırlattım bunu diyeceksiniz. Sevgili Volkan Yılmaz kısa bir süre önce Pasaport Pizza’nın şubesini açtı Yeşilova’da. Geçenlerle beni aradı, Kocaelisporlu taraftarlara bir güzellik yapmak istediğini belirterek,” Kocaeli TV’de Top Ağlarda programına yorum gönderenler arasında yapılacak çekilişte 2 kişiye özel menü ikramımız olacak” dedi. Pazartesi günü yaptığımız programın iki talihlisini mekana yönlendirdik. Kerem Çelik geçen hafta içi nişanlısıyla birlikte Pasaporf Pizza Yeşilova Şubesi’ne gidip paket olarak hazırlanan hediyesini aldı. Afiyetler olsun. Diğer talihlimiz Orkun Çakar da hafta sonu mekana gidip hediyesini aldı.

HAYIRLI KAZANÇLAR DİLİYORUM

Madem Volkan Yılmaz kardeşimin Kocaelispor taraftarına, bizim programa böyle bir jesti oldu, bize de en kısa süreçte hayırlı olsuna gitmek yakışır dedik ve geçen Perşembe günü öğlen Gökhan Beşiktaş ve Aykut Okan ile birlikte mekana gittik. Orta boy pizzalarımızı afiyetle yedik, yanında patates, soğan halkası, küp tavuk ve içecek. Benim hanım pizzayı çok sever, ona da bir paket yaptırdım. Adet olduğu üzere hayırlı olsun bahşişimizi de attık. Son dönem öne çıkan marka Pasaport Pizza. Volkan kardeşim özellikle akşam saatlerinde yoğunluktan söz etti. Tavsiye edeyim, sevgili Volkan Yılmaz kardeşimize hayırlı kazançlar dilerim.

Kocaelispor’un seçkin taraftarlarından Razskon lakabıyla bilinen Kerem Çelik, nişanlısıyla birlikte Pasaport Pizza Yeşilova Şubesi’ne gidip hediyesini aldı.