Dembele, Camara, Traore ve Kocaelispor’un transferleri

Kocaelispor, Pazar günü Ankara’da bu sezonun en kötü futbolunu oynadı.

Çok farklı kaybedeceğimiz maçı da, biraz şansımızdan 2-2 berabere bitirdik.

Keçiörengücü karşısında çok iyi değildik, topun bizde kalmasını sağlayamadık.

90 dakika topun arkasından koşan takımdık.

Ligin ilk iki maçında daha yeni transferler takıma katılmazken, Manisa FK ve Eyüpspor maçlarını kaybettiğimizde bile bu kadar kötü duruma düşmemiştik.

Bu maçta herkes Kocaelispor’un oyuncu kalitesinin yeterli olmadığını belirtti.

Bir gerçek var ki, biz bu oyuncu gurubu ile ligde ikinci sıraya yükselip, üçüncüye 5 puan fark yapmıştık.

O zaman da bu oyuncular vardı…

… … …

Kocaelispor’daki son haftalardaki düşüşün nedenini doğrusu çözemedik.

Sezon başından beri kötü oynuyorduk ama kazanıyorduk.

İyi oynamayıp, puan kaybettiğimiz maçlarda bile en azından kazanacak pozisyonlar buluyorduk.

Keçiörengücü maçında bırakın kazanmayı, 1 puanı bile hak etmemiştik.

Peki biz mi gerçekten çok kötüydük, yoksa o gün Keçiörengücü mü çok iyi oynadı?

… … …

Evet, biz gerçekten çok kötüydük.

Ama sahada çok iyi mücadele eden, forvette atletik özelliği olan futbolcularıyla bizi zor durumda bırakan bir Keçiörengücü takımı da vardı.

Bunu da kabul edelim…

Yabancı oyuncuları hızlı, tempolu ve güçlüydü.

Forvette 26 yaşındaki Dembele çok çabuk, topla buluştuğu zaman kolay adam eksilten bir isimdi. Bu oyuncu da daha önce Bandırmaspor’da forma giymişti.

İlk golü atan Traore’yi Göztepe’den tanıyoruz.

Orta sahadan hücuma geçişlerde, bu oyuncuyu tutamadık.

Henuz 21 yaşındaki Camara, sol kanatta getirdiği toplarda etkili oldu. Bu oyuncu 2003 doğumlu, iki yıl önce altyapıda oynuyormuş…

Orta sahada Arnavut oyuncu Jurgen Bardhi vardı. Bu oyuncuyu da Tuzlaspor’dan tanıyoruz…

Kısaca, Keçiörengücü’nün sahadaki 4 yabancı oyuncusunu izlerken, bir de bizim yabancıları düşündüm…

Sanki Keçiörengücü, bu ligde şampiyonluğa oynuyor, kadrosunu o kalitedeki yabancılarla takviye yapmış.

Bizde ligin sıradan takımıyız gibi, sıradan yabancılar almışız.

Pazar günkü görüntü buydu…

… … …

Keçiörengücü maçı öncesinde bir değerlendirme yapmıştım.

Ankara takımı hakkında biraz bilgi verdim.

1.Lig’de uzun yıllardır yer alan bir takım.

Çok büyük bütçesi yok.

Maliyeti düşük oyuncuları alıp, vitrine çıkarıp satıyorlar.

Şuanki kadrolarında da yabancı futbolcularına verdikleri parayı yazmayacağım, çünkü yazarsam çok komik olacak…

Bizim yabancı oyunculara verdiğimiz parayla, onların verdiği rakamı karşılaştırmak bile istemiyorum…

Belki de Türkiye’de kulüp antrenörü olan tek takımdır.

3-4 kulüp antrenörü var.

Bunların bazıları teknik ekibin içinde antrenmanlara da çıkıyor. Maç izlemeye de gidiyorlar.

Ayrıca kulübün sportif direktörü ve profesyonel yöneticileri var…

… … …

Keçiörengücü, aslında profesyonel bir kulübün nasıl yönetilmesi gerektiğini çok net biçimde gösteriyor.

Kocaelispor’un aldığı yabancı ve yerli oyuncuları, Keçiörengücü ile mukayese ettiğimizde hangi durumda olduğumuz ortaya çıkıyor.

Keçiörengücü’nün bizim maçta oynattığı sağ bek Melih İnan, iki yıl önce Derincespor’dan geldi.

Normalde sağ ve sol kanatta oynuyor.

Sağ bekleri sakat olduğu zaman Melih İnan, burada da oynayabiliyor.

Düşünün bizim gözümüzün önünde, göremeyip almadığımız Melih İnan, çakma sağ bek de, bizim gerçek sağ bekimiz Oğuz Ceylan’dan çok daha iyi durumda…

… … …

Gerçek anlamda çok kötü yönetiliyoruz…

Biz teknik adam değiştirip, futbolcu alarak sorunlarımızı çözeceğimizi zannediyoruz.

Ama çok yanılıyoruz…