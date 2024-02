Kaybedebiliriz ama vazgeçmemeliyiz

Tamam, kötü oynuyoruz, tamam özellikle son maçtaki performans hiç ışık vermiyordu, tamam devre arasında aldığımız Gürcü futbolcularda henüz bir numara göremedik, tamam diğer futbolcuların büyük bölümünün performansı düşük. Bunları kimse inkar etmiyor. Ama ligin bitimine tam 10 hafta, başka bir anlamda toplanacak 30 puan var. Yani bitmiş bir şey yok.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Deriz ya daha bu derenin altından çok sular akar. Yeni bir teknik direktör geldi. Gürcü futbolcuların da maç eksikleri vardı. Zaten ilk yarıda iyi işler çıkartan bir kadromuz bulunuyor. Ligde bulunduğumuz yer, topladığımız puan kötü değil. İkinci olup doğrudan Süper Lig’e çıkma şansımız eskisi kadar güçlü olmasa da, var. Göztepe ile içerde oynamak gibi avantaja sahibiz. Şu anda bulunduğumuz yerde kalabilirsek yani üçüncü bitirsek direkt Play-Off finali oynuyoruz. Hadi diyelim 4 ile 7’inci sırada bir derece aldık. En kötüsünü düşünelim 7’inci olduk. Yine Süper Lig’e çıkma şansımız olacak.

TARAFTAR İNANÇSIZ

Bu oyunla değil elbette. Bunu kimse söyleyemez. Biz kadrodaki potansiyeline, yeni gelen teknik direktörün katabileceklerini öngörerek neden olmasın diyoruz. Çok tuttuğum, çok yerinde söylendiğini düşündüğüm bir söz var. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Bakıyorum Keçiörengücü maçından sonra sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara taraftar son derece umutsuz, inançsız. Bu takımdan bir şey olmaz, Play-Off’a bile kalamaz paylaşımlarına sıkla rastlıyorum. Ankara’da felaket bir oyun vardı, stadyumdaydım resmen kahroldum.

BİZ BÜYÜK CAMİAYIZ

Meslek hayatımda Kocaelispor’un oyunundan bu kadar utandığım bir maç olmamıştır. Başta dediğim gibi ilerisi için bir ışık gözükmüyor. Taraftarın öfkesini, karamsarlığını, üzüntüsünü anlıyorum. Hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşadığımız da gerçek. Ancak matematiksel olarak hala güçlü bir şansımız varsa, bitime 10 hafta kala havlu atamayız, pes edemeyiz. Başka bir anlamda kaybettik diye vazgeçemeyiz. Yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve basın bir olursak, başarabiliriz. Çünkü biz büyük camiayız, geçmişe bakalım bunun çok örneğini görürüz.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

En son 1.Lig’de şampiyon olduğumuz 2007-08 sezonunu hatırlayın. Bitime 4 maç vardı ve biz Malatya deplasmanında 4’lük olmuştuk. Başka bir takım böyle bir ağır yenilginin ardından dağılır, vazgeçerdi. Biz farkımızı gösterdik, 4’te 4 yaparak şampiyon olduk, Türkiye’ye, “Biz bitti demeden bitmez” diye haykırdık. O sezonki kadromuz da ağır şahım değildi, belli bir sistemimiz vardı ama öyle iyi futbol falan da oynamıyorduk. Takım yüreğini sahaya koydu, taraftar desteğini verdi, finişe ulaştık. Yaptık yine yaparız, bu kapasitemiz fazlasıyla var. Yeter ki inanalım, tek vücut olalım.

Haydar Koç’a yakıştıramadım

Kocaelispor alt yapısından yetişen, A takımda da forma giyen benim gibi Maşukiyeli sevgili Haydar Koç sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Haydar yeni transferi Ramil için, “Kumaşı çok iyi. Kumaşı dikip pantolon yapıp yazın tatile gideceğiz!” şeklinde bir cümle kullanmış. Daha acık ifadeyle Kocaelisporlu bir futbolcu için ironi yapmış, alaycı bir üslup kullanmış.

BÖYLE BİR ÜSLÜP OLMAZ

Sosyal medyada bunu kimi taraftarlar yapıyor, doğru bulmasam da taraftarı hoş görebilirim ama bu takımda forma giymiş eski bir futbolcuya böylesi bir üslup kesinlikle yakışmıyor. Belli ki Haydar Koç gülmek, güldürmek, yani espri yapmak istemiş. Bu paylaşımı okuyanların hoşuna da gitmiştir. Ama dediğim gibi Kocaelispor’da ekmek yemiş, sosyal medyada Kocaelispor üzerine yorumlar yapan eski bir futbolcudan beklenmeyecek bir hareket bu. Elbette Haydar mevcut takımı, futbolcuları eleştirebilir, eksiklerini, hatalarını söyleyebilir ama bunun belli bir üslubu olur.

SAYGILI OLMAK GEREKİR

Yarın bir maçta kumaşı iyi, dikip pantolon yapalım yakıştırması yaptığın o Ramil ‘in attığı golle, verdiği pasla takım maç kazanırsa, attığı gol şampiyonluğu getirirse Haydar Koç o zaman çıkıp ne diyecek merak ediyorum. Bunun olmayacağını garanti edebilir mi? Sonra bu futbolcu Kocaelispor forması giyiyor, şanlı kulübü temsil ediyor, aynı zamanda seninle aynı mesleği yapıyor, saygılı olmak gerekmiyor mu? Haydar’ın çocukluğunu bilirim, yetenekli bir futbolcuydu kendisini çok da severim ama Ramil ile ilgili paylaşımını, kullandığı üslubu ona yakıştıramadım.

Ferruh Duygu’nun ölüm yıldönümü

Kocaelispor denince pek çok kişinin ilk aklına gelen isimlerden biridir Ferruh Duygu. 1966’da kurulan Kocaelispor’un ilk futbolcu kadrosunda yer almış, dönemin öne çıkan yetenekleri arasında gösterilmiştir. Futbolu bıraktıktan hemen sonra 70’li yılların başında Kocaelispor alt yapısı ona emanetti. Yetiştirdiği futbolcularla Kocaelispor 1979-80 sezonunda bugünkü adıyla 1.Lig’de şampiyonluk yaşayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmıştı.

CEYHUN GÜRAY’DAN GÜVENÇ KURTAR’A

Alt yapıdan çıkan futbolcuların iskeletini oluşturduğu o kadro uzun yıllar Süper Lig’de başarıyla mücadele etti. Bülent Baturman’dan, Orhan Görsen’e, Ceyhun Güray’dan Güvenç Kurtar’a futboldan uzun yıllar ekmek yiyen, Milli takımlara yükselen birçok gencin üzerinde emeği vardır Ferruh Duygu’nun. Adı Kocaelispor tarihine altın harflerle yazılmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyakaptan’a yaptırılan spor tesislerine onun adı verilmiştir.

19 YIL OLMUŞ

Kocaelispor’a, gençlere emekleri bir yana kalbi güzel bir insandı. Kocaelispor’da yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Uzunca bir süre de gazetemiz spor yazarı ailesindeydi. 2005 yılında şubat ayında 67 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştu Ferruh Duygu. Bir yerde yanlış yapmış, ölüm tarihini 28 Şubat olarak not etmişiz. Her yıl 28 Şubat geldiğinde de ölüm yıldönümü diye anmışız. Önceki akşam Kocaeli TV’de bahsettik. Oğlu Ahmet Duygu, babasını her yıl andığımız için teşekkür etmek için mesaj attı.

28 DEĞİL, 26 ŞUBAT

Babasıyla ilgili, “Bir hata yapılmış, ne zamandır söylemek istiyordum. Babamın ölüm tarihi 28 değil, 26 Şubat” bilgisini paylaştı. Ölüm tarihini oğlundan iyi bilecek halimiz yok. Dediğim gibi geçmişte not alırken hata yapmışız. Yıllarca öyle gitmiş. Pazartesi günü ölüm yıldönümüymüş. Düzeltmemizi yaptık, notlarımıza kaydettik. Kocaelispor efsanesi Ferruh Duygu’yu vefatının 19’uncu yıldönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz. Nurlar içerisinde yatsın, mekanı cennet olsun.