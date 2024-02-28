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Makale Yazısı-

Kocaeli Stadyumu’na tramvayla gideceğiz...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Kocaeli bir futbol şehri...

Kocaelispor için  her şeyimizi feda edecek kadar sevdalıyız...

Öyle ki, Kocaelispor’da yönetim kötü de olsa, teknik direktör takımı iyi oynatmasa da, kötü sonuçlar alsak bile bu şehrin taraftarları Kocaelispor sevdasından ve sevgisinden vazgeçmiyor...

Takım geçtiğimiz yıllarda BAL ligine kadar düştü. Bu takıma olan sevgi hiç bir zaman düşmedi...

Kocaelispor bu şehir için çok şey demektir...

Bu şehrin markası olan Kocaelispor laik olduğu tesislerde kalması için, iyi bir futbol sahası olsun diye her türlü özveri yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor.

Uzun yıllar Kocaelispor’umuza hizmet veren, çok büyük zaferlerin kazanıldığı, coşkuların yaşandığı eski İsmet Paşa Stadyumu yıkıldı. 2018 yılında Kocaelispor’un markasına yakışan Türkiye ve Avrupa’nın ey iyi stadyumlarından biri yapıldı...

Kocaeli Stadyumu’na tramvayla gideceğiz...



Stadyumlara insanlar akın akın topluca gidiyor. Stadyumlara insanları götürecek geniş ulaşım yolları gerekiyor.


Stadyumumuz yapıldı ancak stadyuma insanların gideceği geniş, rahat ve konforlu yollarımız yoktu.

Bu şehrin insanları beş yıl süreyle daracık yollarda, patika yollarda dere üzerlerine atılan terme çatma tahta köprüler üzerinden, mahalle ve sokak aralarındaki daracık yollardan çile çekerek stadyuma gidip geldi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi beş yıl sonra ( 2023 yılında) stadyuma gidecek yolun ihalesini yaptı...

Stadyum hizmete açılmadan neden yollar yapılmadı, bugüne kadar cevabı verilmedi...

Çile çektik, kızdık, bağırdık-çağırdık, isyan ettik, tepki gösterdik. Beş yılın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yolun ihalesini yaptı.

İhaleyi kazanan firma çalışmalarına başladı ve işi bir hayli ilerletti. Geçen yılın sonlarına doğru yaşanan ekonomik çalkantı ve inşaat maliyetlerindeki fiyat artışlarını gerekçe gösteren firma işi bıraktı...
 

Büyükşehir Belediyesi başlanan işin biran önce bitirilmesi için hiç zaman kaybetmeden ikinci ihaleyi yaptı. Kazanan firma çalışmalara seri şekilde başladı.
Şimdilik bir aksaklık görünmüyor, iş gayet iyi ilerliyor.
2-3 aya kalmaz Kocaeli Stadyumuna giden 3 şeritli ana yol ve bağlantı yolları tamamlanacak.

Kocaeli Stadyumu’na tramvayla gideceğiz...

EKONOMİK SEBEPTEN AKSAMA YAŞANDI

Dedim ya, özellikle 2020 yılının başında patlak veren pandemiyle birlikte hem dünyada hem de ülkemizde hiçbir şey rayında gitmiyor.

İşlerin aksamasının birinci sebebi kuşkusuz ki ekonomik gerekçeler...

Sadece ilimizde değil, tüm ülkede hatta tüm dünyada başlanan proje ve yatırımlar zamanında hizmete açılmıyor ve aksıyor...

Kocaeli Stadyum Yolu’nun yapımı da yaşanan bu olumsuz koşullardan nasibini alan projeydi...

Stadyum yolu nihayet bir iki aya kalmaz bitecek. Kocaelispor taraftarları araçları ve otobüslerle artık çile çekmeden rahat bir şekilde stadyuma gidip gelebilecek...

TRAMVAY HATTI DA BAŞLADI...
 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, stadyuma giden karayolunu son aşamaya getirdi. Ancak bununla yetinmedi şimdi de tramvay hattını yapıyor...

Bölgenin gelecekteki ulaşım sorunun kökten çözecek Büyükşehir Belediyesi, projesini kendisi hazırladığı tramvay hattını çekiyor...

Proje, otogar depo alanında başlayacak Akarca Mahallesi altından Alikahya bölgesine, oradan da stadyuma en yakın olan Bağımsızlık Caddesinde son bulacak.
 
İhale geçtiğimiz aylarda yapılmıştı.
Yer teslimi yüklenici firmaya teslim edilmişti. Firma şantiyesini kurdu ve çalışmalara fiilen başladı.

Bu arada tramvay hattında kullanılacak her biri 18 metre uzunluğunda, 920 adet tramvay rayları şantiyeye getirilmeye başlandı.

Otogar mevkiinden stadyuma kadar yapılacak tramvay hattı yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olacak. Proje 600 günde tamamlanması planlandı. 6 istasyon, yani durak bulunuyor.

Evet,

Stadyumumuz güzel. Kocaelispor markamız şahane. Karayolumuz 2-3 aya tamamen bitecek. 
Bulunduğumuz 1. Lig’de averaj farkıyla üçüncü sıradayız.

Kötü giden bir süreç vardı.
Erken önlem alındı.

Yönetim, teknik direktör değişimine gitti. Umarım takım bu değişim ile birlikte yep yeni bir ruha bürünür ve bundan sonraki maçlarımızı kayıp vermeden tamamlar ve Süper lige çıkarız...

Kocaelispor Süper Lig’e çıktığında Stadyumumuzun yolu tamamlanmış, yaklaşık iki yıl sonra da tramvay hattı tamamlanmış olacak.
 

Hayatın her alanında sorunlar olacaktır ve yaşanacaktır. Ancak sorunlar kalıcı olmaz. Çözülür...
Kocaeli Stadyum Yolumuz da çözülmüştür...

 

Kocaeli Stadyumu’na tramvayla gideceğiz...

 

 

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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