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Makale Yazısı-

Yıldıztekin ve Şirin… İYİ Parti toparlıyor mu?
Adem Turgut

Adem Turgut

Pazartesi günü CHP’nin içinde bulunduğu vahim durumu yazmıştım, “Emektarlarını bile kızdırmış, küstürmüş durumda… CHP örgütleri bu gönül kırıklıklarını da onarmak zorunda yoksa muhalefetin çekim merkezi olma gücünü de kaptıracak” demiştim.

Böyle bir olasılık gerçekten var

Tabi İYİ Parti değerlendirebilirse…

İlk zamanlar İYİ Parti’de bu ışık yoktu, hatta dağılma süreci görünüyordu. Son bir aydır tekrar toparlanıyorlar.

BİLGİN SİNERJİ YARATMADI

İki noktada İYİ Parti’den bahsetmek istiyorum ama süreci biraz geriden alalım; hatırlatma yapmak istiyorum:

CHP’de adaylık için çok isim geçti. Ama CHP Kocaeli Büyükşehir’e bir türlü aday bulamadı.

Top Derince için yola çıkan Atasoy Bilgin’e kaldı. Ancak, Bilgin’in adaylığı kentte bir heyecan yaratmadı. Hatta Cumhur İttifakı adayı Tahir Büyükakın’ın işinin kolaylaştığı bu nedenle kendi seçiminden öte İzmit, Derince, Karamürsel gibi partisinin görece işinin kolay olmadığı ilçelere ağırlık verebileceği konuşuluyor.

Bu da muhalefette yeni arayış demek…

MUHALEFETTE BÜYÜK BOŞLUK VAR

Yani muhalefette ciddi bir boşluk var.

YRP adayı Doğan Aydal hızlı bir giriş yapsa da eskisi gibi oyunda değil. Muhafazakar seçmenin Tahir Büyükakın kararlılığı Aydal’ı da boşa düşürdü.

Oyuna girebilmiş başka isim de yoktu.

Son zamanlarda duyuyorum ki bu boşluğu doldurmaya en yakın isim İYİ Parti’nin adayı Gencay Yıldıztekin. Sokakta böyle sözler duyuyorum, yorumlar okuyorum. Enteresan bir gelişme var. Oya dönüşür mü bilmem ama Gencay Yıldıztekin bir hikaye yazıyor.

Tabi durduk yere yazılmıyor bu hikaye…

Yıldıztekin ciddi bir çalışma içinde… Seçim dediğin nedir ki…

Çalışmak, çalışmak, çalışmak…

Tabi seçmenin de gönlüne dokunacaksınız. Aklında kalacaksınız.

Anladığım kadarıyla Yıldıztekin bunu başarma noktasında.

KAMİL ŞİRİN DERİNDEN GELİYOR

Ama sessiz ve derinden gelen bir başka siyasi aktör daha var, İYİ Parti’de: Kamil Şirin…

Şirin avukat olarak bilinen, tanınan, önemli bir isim. Ama 2000’li yılların başındaki MHP’deki adaylık deneyimi dışında bir aktif siyaseti yok.

Rahmetli Şanbaz Yıldız’ın da gayretleriyle siyasete ve İYİ Parti Kocaeli’ye kazandırılmış bir isim. Genel seçimde de çok olumlu bir süreç yaşadı. İlk iki sıra adayı kadar ilgi gördü. Sahada çalıştı. Kazanamayacağını bilerek çalışmak, emek, zaman ve para harcamak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Ama görüyorum ki Şirin siyasete ısındı. Ve siyasette merkez sağın, milliyetçilerin ve İYİ Parti’nin önemli bir aktörüne dönüşüyor.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE OY ALABİLİR

Şirin’in seçimde işi kolay değil; Muharrem Tutuş ve Fatma Kaplan Hürriyet gibi iki güçlü aday ile yarışıyor. Ancak CHP’deki aday belirleme yanlışlıkları, istifa kalkışmaları, DEM Parti’nin son açıklamaları derken partisinin oylarını konsolide edebilecek duruma geldiğini söylemek yanlış olmaz. Milliyetçilerin ve küskün CHP’lilerin oylarına da talip olan Şirin, partisinin Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy alırsa şaşırmam.

ACUR İYİ BİR SÜREÇ YÖNETTİ

Karamürsel Mehmet Baş’ın, Gebze’de Sadık Güvenç’in ve Çayırova’da Şevki Demirci’nin de iyi oy alacaklarını düşünüyorum.

Aslına bakarsanız aday belirleme sürecinde en doğru işleri yapan partilerin başında İYİ Parti geliyor. İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, yerel dengeleri gözetti ve Körfez ilçe dışında da başardı. Orada da Ömer Toyran ve ekibinin mutsuzluğu dışında bir sıkıntı olmadı.

Bu nedenle il genelinde de İYİ Parti’nin oylarının iyi bir seviyede olacağını söylemek yanlış olmaz.

 

 

 

 

 

 

 

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