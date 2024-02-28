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Makale Yazısı-

Muhalefetin dağınıklığı ve iktidarın birlikteliği
Mustafa Okçu

Mustafa Okçu

Yerel seçimlere 32 günlük süre kalmasına rağmen kazanabilecek olanın veya kaybetme ihtimali yüksek olanın belirginleşmeye başladığı seçim ortamı oluşmuyor.

İktidar seçim kampanyasını genel iktidarı kazanılabilmiş olması anlayışına oturtarak, daha önceki dönemlerde denendiğini ve ters etkilere neden olduğu bilinmesine rağmen genel iktidarla dayanışma içerisinde olunmazsa genel iktidardan yeterli desteğin alınamayacağını öne çıkaran yaklaşımlarla sürdürüyor.

Ne kadar perdelenmeye çalışılırsa çalışılsın iktidar birlikteliğinin sürdürülmekte zorlanmasının topluma yansıttığı etki nedeniyle iktidar muhalefetin dağınıklığından yeterince yararlanamıyor ve bu durum kendilerini aşmalarına ve yeniden üretmelerine yardımcı olacak adayları bulmakta zorlanmalarıyla ve adayların önemli bir kısmının performanslarının etkisizliğiyle açığa çıkıyor.

Muhalefetin dağınıklığı genel iktidara ulaşılmasının, ulaşılamamasından daha zor olduğu dönemde en geniş muhalefet birlikteliği oluşturulabilmiş olunmasına rağmen iktidara gelinememiş olunmasından kaynaklanıyor.

Muhalefet birlikteliği, en elverişli şartlarda ve en geniş şekilde oluşturulmasına rağmen birliktelik halkı temsil ve mücadeleler kapsamında toplumun tamamını daha iyi bir geleceğe taşıyabilecek hale getirilemediği için dağıldı ve yüzleşmeler yapılarak eski alışkanlıklar aşılamadığı için de yeniden oluşturulamıyor.

İktidarın birlikteliğini, belirleyiciliğini sağlayan ana akım siyasetten farklı olarak muhalefet birlikteliğini oluşturan ana muhalefet partisi, tarihi dönemeç döneminin genel seçimleri sonrasında toplumsal muhalefetin baskısını kabullenebildi ve eski alışkanlıklarını yeterince aşamamış olmasına rağmen karşılanamayan toplumsal ihtiyaçları sahiplenebilecek değişimi gerçekleştirdi.

Toplumsal muhalefetle bütünleşerek halkın temsilcileri haline gelecek örgüt sorumluluklarıyla ve adaylıklarla demokratik kurumsal sürdürülebilirlikle gerçekleştirilen siyaset haline gelemediğinden toplumsal beklentileri baskın oranda karşılamakta zorlansa bile demokratik toplumsal dönüşümü gözetmeye çalıştığını ortaya koyabiliyor.

Eski alışkanlıklardan kaynaklanan zorluklara rağmen toplumsal baskının dönüştürücü etkisiyle değişimi sahiplenen ana muhalefet, değişimin demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle, şeffaf, dayanışmacı, adaletli ve kapsayıcı yaklaşımlarla başarılabileceğini iktidardaki yerel yönetimlerde önemli oranda ortaya koymaya çalıştığından daha iyi bir gelecek beklentileriyle örtüşebiliyor.

TOPLUMSAL DEĞİŞİM MÜCADELELERİ

Tarihi kırılma noktası veya tarihi dönemeç dönemi olarak tanımlanan içerisinde bulunduğumuz dönemde karşı kaşıya kaldığımız sorunlar Cumhuriyetimizin kuruluşunda beri karşılanmaya çalışılan gelişim ve değişim ihtiyaçlarının sivil siyasi temsiller ve mücadelelerle sürdürülüp, sürdürülemeyeceğiyle ilgili.

Devletin kuralları, kurulları, kurumları ve kadrolarıyla merkezde olduğu dönemlerinde toplumun tamamı gelişime ve değişime katılamamış, gelişime ve değişime katılmayanların temsili ve mücadeleleri ile vesayet sistemi olarak tanımlanan sistem çözüldü.

Devletin bütünüyle merkezde olduğu ve hayatın her alanı kontrol edilerek sürdürülen anlayışları alışkanlık haline geldiğinden aşamıyoruz çünkü daha önce gelişime ve değişime yeterince katılamayanları temsil edenler çözülen sistemin yerine devletin merkezde olması halini çoğunlukçu ve kendimize özgü başkanlık yönetimi anlayışı ile kurgulayarak sürdürmeye çalışıyor.

Çoğunlukçu anlayışın darbelerle ve müdahalelerle sürdürülen yönetimden farkı, halkın iradesi yapılabilecek her şey yapılarak çoğunlukçu sistemin sürdürülebilmesi için değerlendirilebiliyor olması.

Başka bir ifade ile devletin merkezde olmasının darbelerle ve müdahalelerle hayatın her alanının kontrol edebilmesi batılı modern anlayışlarla ve Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri araç olarak kullanılmaya çalışılarak sürdürülürken bu defa geleneksel, dini ve muhafazakar değerleri merkeze alanlar çoğunlukçu sistemin sürdürülebilmesi için her şeyi araç haline getirerek yönetim sistemlerini sürdürülmeye çalışılıyor.

Nasıl ki vesayet sistemi toplumun tamamını gelişime ve değişime katamadığı gerçekliğiyle mücadele edilerek aşılabilmişse, çoğunlukçu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi de toplumun tamamını gelişime ve değişime katamadığı için verilen mücadelelerle aşılabilecek.

DAHA İYİ BİR TOPLUMSAL GELECEK İHTİYACININ KARŞILANABİLMESİ

2019 Yerel yönetim seçimlerinde CHP’nin önceki Genel Başkanı tarafından kurgulanıp uygulanan alternatif birliktelik yaklaşımlarıyla önemli başarılara ulaşıldığı gibi 1989 yerel seçimlerindeki başarıdan farklı olarak, yerel yönetimlerde, daha kapsayıcı ve daha demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere tutunularak sürdürülmeye çalışılan direnmelerle ve alternatifliklerle önemli kabul edilebilirliklere de ulaşılabildi.

CHP’ nin önceki Genel Başkanı döneminde demokratik kurumsal dönüşüme taşınarak genel geçerli alternatif anlayışa taşınamayan yaklaşımların ortaya çıkardığı belirsizliklerle oluşturulan alternatif muhalefet birlikteliği 14/28 Mayıs seçimlerinde başarılı olamadı.

CHP’ de siyaset yapanların veya batılı, modern, toplumcu yaklaşımlarını ana muhalefet üzerinden gerçekleştirmeye çalışanların demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşıyamadıkları değişimi kurgulamak yaklaşımları 14/28 Mayıs seçimlerindeki başarısızlıkla etkisizleştiği için toplumsal baskının etkisiyle parti üst yönetimi değişti.

Demokratik toplumsal dönüşüm hedeflenmeye çalışsa bile demokratik toplumsal yüzleşmelerle ve demokratik dönüşümü başaracak yeniden yapılanma çalışmalarıyla belirleyici hale gelemeyen değişim kadroları 31 Mart yerel seçimleri sürecini, baskın kabul edilebilirliğe taşıyabilmekte zorlanıyor.

Bünyesinde barındırdığı çeşitliliği çatışmalara ve gerilimlere sürüklememeyi de pek çok tartışmayı çok az ayrışmaya indirgemeyi de ve çok büyük oranda kabul edilebilirlikleri de başarabildiği için 14/28 Mayıs seçimlerindeki başarısızlığın neden olduğu endişeler önemli oranda etkisizleşmeye başladı.

CHP Değişim arayışlarını ve kabullerini sivil siyasi demokratik kurumsal sürdürülebilirlikler kapsamında sahiplenmek ve alternatif haline gelmek anlayışıyla bütünleştirmeye yaklaştırdığı ve daha önemlisi başka siyasi partilerden kendisine katılanları da sahiplenerek birlikte sürdürülebilirliğe taşıyabildiği için alternatifliği hissettirmeye yaklaşıyor.

Çoğunlukçu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, toplumun tamamını gelişime ve değişime katamadığı, demokratik ve toplumsal değerleri araç haline getirip kendilerine destek vermeyenleri baskıladığı için sürdürülemez hale sürüklendiğinden seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın sonrasında yeni siyasi dengelerle daha iyi geleceğin üretilmesine katılım ve katkı yoğunlaşacaktır. 

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Yazar Mustafa Okçu - Mesaj Gönder --- Okunma

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