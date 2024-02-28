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Makale Yazısı-

Hocam keşke hiç konuşmasaydınız…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelisporlu taraftarlar Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futboldan memnu değillerdi.

Bundan dolayı bir tepki vardı.

Takım maç kazanıyordu ama kimse mutlu değildi.

Son iki maçta kaybedilen 5 puandan sonra da artık Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılması kaçınılmaz olmuştu.

Takımın başına Mustafa Gürsel geldikten sonra herkes skordan çok oyunu merak ediyordu.

Ancak Keçiörengücü maçında Ertuğrul Sağlam’ı arar olduk.

Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık.

Topa sahip olamadık, rakibe mahkum oynadık.

Kötüydük, bunu kabul ediyoruz ama hiç koşmadık.

Rakip takımın oyuncuları kendi sahalarından topu alıp, 50 metre taşıdılar.

Ne yazık ki, bizim oyuncular bu pozisyonlarda müdahale bile edemediler…

… … …

Mustafa Gürsel, takımla birlikte 3-4 antrenman yaptı, tabi ki bazı şeylerin değişmesi kolay olmayabilir.

Bunu da kimse beklemiyor.

Yeni bir bir teknik adam, yeni bir heyecan derken, sahada ruhsuz ve koşmayan bir takım görmeyi de beklemiyorduk.

Her takımda teknik direktör değişiminde ekstra bir motivasyon olur.

Bizde tam tersi bir etki yarattı.

Biz zannediyorduk ki, futbolcular Ertuğrul Sağlam’ı sevmiyor, istemiyor diye oynamıyorlardı.

Keçiörengücü maçında ki görüntü, sanki Ertuğrul Sağlam gittiği için üzülen, tepki gösteren bir oyuncu grubu vardı…

… … …

Keçiörengücü maçında kötü oynadık, şansımıza 1 puan aldık.

Maçtan sonra futbolcular açıklamalarında, bu oyunun bize yakışmadığını belirttiler.

Teknik Sorumlumuz Mustafa Gürsel’in nasıl bir açıklama yapacağını merak ettik.

Mustafa Hocam’ın açıklaması şaka gibiydi.

“Elimde sihirli değnek yok…”

Bu nasıl bir açıklama…

Hocam, gittiğin takımlarda puan kaybettiğinde hep bu açıklamayı mı yapıyorsun?

Tabi ki elinde sihirli değnek yok.

Ancak senin geldiğin takım 1.Lig’de üçüncü sırada, Göztepe ile arasında 2 puan fark vardı.

Yani düşme hattındaki takımı almadın.

Kalan son 11 maçını kazanması halinde Süper Lig’e çıkacak pozisyondaydı.

Oysa, Mustafa Hocam, imza attığı gün yaptığı açıklamada, “Çok agresif, tempolu, oyunu üçüncü bölgede oynayan bir takım olacağız” demişti.

Bu açıklamadan sonra bende köşe yazımda, “Her halde Mustafa Hocam bu takımın oyuncu yapısını bilmiyor” diye.

Çünkü bu ligde agresif ve tempolu oynayacak en son takım biziz.

Eğer hocamız, bizim takımın futbolcu yapısını bilseydi, geldiği gün bu açıklamayı yapmazdı…

… … …

Eğer tempolu ve agresif oynayacaksan, kadronu buna göre belirleyeceksin.

Bu takımda tempolu, koşu mesafesi en yüksek oyuncu Cem Ekinci’yi oyuna bile almadın.

Geri koşamayan Oğuz Ceylan ile başladın.

Ertuğrul Sağlam, bu takımın oyununu geliştiremediği için gitti.

Mustafa Hocam, daha iyisini yapacağı için geldi.

Daha ilk maçında elimde “Sihirli değnek yok” açıklaması hiç olmadı.

Keçiörengücü maçının zaten bir açıklaması da olamazdı.

Çıkarsın basının karşısına “Çok kötü oynadık,  camiadan özür dileriz” dersin biter.

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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