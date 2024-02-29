Gebze o şansı kaybetti!

Siyasette artık hiçbir şey 1960 ve 90’lı yıllar arasındaki gibi değildir...



Dünya çok farklı bir yöne doğru gidiyor.



Dijital kültür artıyor.



Tek bir tuşa basarak dünyadaki tüm gelişmeleri önünüze serebiliyor ve takip edebiliyorsunuz...



Hani biz de deyim vardır; “Lafta la peynir gemisi yürümüyor...” diye





Eskiden biz ne seçimler ne vaatler duyduk!



Mesela eski başbakan Tansu Çiler, seçim çalışmalarında gittiği her ilde halka şu vaatte bulunmuştu: “Herkese iki anahtar” ve “Her mahalleye bir milyoner olacak...’





Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1991 seçimlerinde; “Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim...” vaadinde bulunmuştu...





“Futboldan ofsayttı kaldıracağım” diyen siyasetçiden “ Ankara’ya deniz getireceğim...” diyen birçok siyasetçi geldi geçti ülkemizde...



Sınır tanımaz toplumsal psikolojiyi yansıtan bu vaatlerde bulunan siyasetçilerin, halkı inandırmaya çalıştıkları bu vaatlerinin ne yazık ki bütçelerinin nerede sağlayacaklarını seçmene ve vatandaşa anlatamıyorlardı...

Siyasetçilerin, özellikle seçim süreçlerinde bütçesi ve yaptırımları belli olmayan, sırf seçmeni hoş tutmak ve inandırmak için söyledikleri akla hayale sığmayan vaatler günümüzde geçerli sayılmıyor artık...



Günümüz siyasetinde ve politikasında söylediğiniz her vaadin bütçesini nereden bulacağınızı da söyleyeceksiniz...



Seçmen artık uçuk kaçık vaatlere inanmıyor. İtibar etmiyor...



Kocaeli’de özellikle muhalefet partili siyasetçilerin en çok dile getirdiği ve gündeme taşıdığı konu: GEBZE...





Gebze’nin “İL” yapılması isteniyor...



Gebze ilçesinin il “yapılmayacağı” konusunda daha önce bu sütunda birçok kez makale yazmıştım.



Yasa gereği bir ilçenin il olabilmesi için TÜİK verileri dikkate alınıyor. Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler değerlendiriliyor.

Gebze ilçesinin taşıdığı kriterlerin hiç biri verilere uygun değil...





TÜİK SON NOKTAYI KOYDU!





Bilindiği gibi 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999’a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81’e çıkartılmıştı. 1999 yılından bu yana il sayısı artmıyor!





Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz gün il olması için 8 kriteri karşılayan ilçeleri açıkladı...

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriteri bulunuyor.



TÜİK’ in açıkladığı verilerine göre, “il olmaya en yakın” 24 ilçe adını ve nüfusunu da açıklamış.





İl olmaya yakın 24 ilçe şunlar;



Kozan, Kâhta, Polatlı, Bandırma, Edremit, Ergani, Yüksekova, Elbistan, Lüleburgaz, Ereğli(Konya), Midyat, Ünye, Cizre, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Erciş, Ereğli(Zonguldak), Manavgat, İskenderun, Siverek, Çorlu, İnegöl, Tarsus...



Bu ilçeler arasında GEBZE yok!



Gebze’nin il yapılması hiçbir dönem gerçekçi biçimde gündeme gelmedi.



Ankara siyasetinde, hükümet nezdinde böyle bir talep ve istek hiçbir zaman olmadı.



Gebze’nin il yapılmasını isteyenler, konuyu gündeme taşıyanlar; bizim yerel muhalefet politikacılarımız...



Gebze için deniliyor ki, “İl yapılmak istenen 24 ilçede nüfusu en yüksek olan Tarsus ve nüfusu 350 bin civarı. Diğer ilçelerin nüfusları 150-250 bin arası. Gebze’nin nüfusu 400 binin üzerinde. Gebze il olmalı” diyorlar...



Gebze gerçeği şudur:



Gebze’nin il olması için kriterlerin hiç biri aslında uygun değil. İl yapılacaksa eğer, bu verilebilecek siyasi bir kararla ancak olur.

Cumhurbaşkanı çıkar “Gebze il olacak” derse Gebze il yapılır. Aksi durumda Gebze’nin il yapılması mümkün görünmüyor.



Gebze o şansını kaybetti!

İl yapılmayacak, Kocaeli’nin bir ilçesi olarak kalacak...





