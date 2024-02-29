Beğendiğim ve beğenmediğim aday performansları

Seçim için son 30 gün…

Hiç bir şey değil…

Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman dilimi…

Partilerin ve adayların işi hiç kolay değil. Kime, nasıl, ne zaman ulaşacaksınız; daha ötesinde nasıl ikna edeceksiniz.

Seçim yönetmek, belediye yönetmekten farklı…

Belediye başkanlığında sakin, kurumsal düşünmeniz gerekirken eğer belediye başkan adayı iseniz enerjik, daha bireysel olmanız lazım.

Belediye başkanı iken kent yararını düşünürsünüz, aday iken önce seçmeni ikna etmek meselisine odaklanırsınız.

Peki, Kocaeli’de adaylar nasıl bir performans içindeler…

Elbette gazeteci olarak yakından takip ediyoruz. Bazı seçim bölgelerindeki durumu yazmak istiyorum.

BÜYÜKŞEHİR’DE BÜYÜKAKIN TEK BAŞINA YARIŞIYOR

Tahir Büyükakın: Lider. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan markasından sonra yereldeki en önemli kozu. Çok çalışıyor. Belediyeye hakim, Kente hakim. İhtiyaç duyulan yerlerde ittifak adayının en büyük gücü pozisyonunda… Ramazan ayında ivmesinin daha da yükseleceği kesin.

Atasoy Bilgin: Henüz görmedim. Seçim vaatlerini de açıklamadı. Başlarken sinerji yaratamadı ama gün geçtikçe daha da geriye giden bir görüntü sergileniyor. Eğer son bir ayda toparlanmazsa CHP’nin oylarını da konsolide edemeyecek.

Doğan Aydal: Hızlı girdi, çabuk yoruldu. Yeniden Refah içindeki tartışmaların da etkisi olabilir ama asıl mesele Aydal’ın keskin siyaset anlayışında… Tutmadı. O da geriye düşüyor.

Gencay Yıldıztekin: İYİ Parti’nin kozu. Yavaş ve sakin başladı ama iyi gidiyor. Vaatlerini de açıkladı. Daha sıkı bir saha çalışması dönemine giriyor. Başarıyla çıkarsa istediği oy miktarını da yakalayabilir.

TUTUŞ YÜSELİYOR HÜRRİYET DÜŞÜYOR

Muharrem Tutuş: İvmesi yukarı doğru. Projeleri, vaatleri yerinde... İkna edici bir tarzı var. AK Parti başka olmak üzere Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenleri konsolide etmeye çok yakın. Bunu başarırsa da seçimi alır. Zaten anketlerde öne geçtiğini de söylüyor.

Fatma Kaplan Hürriyet: Beş yıl boyunca olduğu gibi aday adaylığı sürecinde de aday olduktan sonra da kriz siyasetini benimsemesi en büyük sıkıntısı. Yukarıda başladı ama aşağıya doğru geliyor. Bunu durdurabilir mi? Kolay değil. Siyaset yapma dilini değiştirse de 5 yıl önce seçim almasını sağlayan ittifak bileşenlerini bir araya getiremiyor. Üstelik 5 yıl boyunca başarılı bir çalışma yaptığı konusunda seçmeni ikna etmesi de kolay değil. CHP örgütleriyle sorunlu olması da ayrıca sıkıntı…

Kamil Şirin: Siyaset beyefendisi… Kimseye çelme takmadan ama kendisini ve İYİ Parti’yi iyi anlatarak oy istiyor. Bu tempoyu korursa aldığı oya bakmaksızın kolayca siyaseten kazanan aday notunu verebilirim.

DERİNCE’DE GEÇEN SEÇİMİN AYNISI OLABİLİR

İbrahim Şirin: Genç, sempatik biri, seçmenle diyalogları iyi… Kendisini yukarıya doğru taşıyor. Derince’de finiş çizgisini önde görebilir. Çünkü Büyükakın, ittifak ve bölgenin kanaat önderleri büyük destek veriyor. Sandık günü yaklaştıkça oyları da artacaktır.

Sertif Gökçe: Geçen seçim de böyleydi. Sessiz ve derinden çalışıyor. Yorum yapmak zor. Ancak en büyük handikabı geniş bir çalışma ekibi yok. Derinceli kararsızları ikna edebilir mi? Geçen seçim son 15 günde kaybetmişti. Bu kez nefesi yeter mi? Kolay değil. Karşısında Cumhur İttifakı gibi organize çalışabilen nokta atışı yapan bir güçlü siyaset var. Bu nedenle benzer bir senaryoyu görebiliriz.

KANDIRA’DA EROL ÖLMEZ İPİ GÖĞÜSLER

Erol Ölmez: Kocaeli’nin en zor siyaset üretilen yeri Kandıra’da Erol Ölmez, daha aday adaylığında algı operasyonlarının hedefi oldu. Süt Birliği meselesinde haksız yere suçlandı. Şimdi daha güçlü ve avantajlı. İpi göğüsleyecektir.

Cengiz Kan: Sevilen bir isim ama bağımsız çıkarak yanlış yaptı. “Ak Partiye döneceğim” söylemi de tutmaz. Ama bir parti çatısı altından seçime girse şansı çok daha yüksek olabilirdi. Örneğin İYİ Parti’den aday olsaydı, ihtimali yükselirdi. Bugün için gördüğüm seçimin sonunu getirmeye siyaseten nefesi yetmeyecektir.

AHMET ÇALIK’TA DÜŞÜŞ VAR

Ahmet Çalık: Çok daha yüksek bir performans bekliyordum. Şaşırttı beni. Şansını her geçen gün azaltıyor.

Mesut Çetinkaya: İsminin tartışılmadan kabul görmesi onu güçlendirdi. İpi göğüslemesi daha kolay olabilir. Bence seçimin kazananı olacaktır.

Mehmet Baş: İYİ Parti’nin iyi adaylarından biri… Parti oylarını konsolide edecek ve hatta üzerine çıkabilecek gibi görünüyor.