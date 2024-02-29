Dün akşam televizyonda izlediğim bir haber yine canımı çok yaktı.

Özel bir bakım evinde çalışan ve insan olduklarından şüphe duyduğum mahlukların oraya sığınmış yaşlı insanlara haince davranışları, itip kakmaları, alay etmeleri gözlerimi yaşarttı.

Bu nasıl bir şey yani anlayamıyorum. Aklım almıyor. Ya, kuldan utanmıyorsunuz Allah’tan korkun bari diye haykırmak geldi içimden. Hayatı irdelemek, bu vahşetlerin nedenini bulmayı ummak, zor geliyor.

Sonra vaz geçiyorum. Artık yaşadığımız hayatın kısacık bir imtihan dönemi olduğuna iyice inanıyorum. Yaşım ilerledikçe de bu inancım fazlasıyla artıyor. Geçirdiğim, yani ardımda bıraktığım yıllara şöyle bir göz atayım dediğimdeyse, bir an duraklıyorum her nedense. Çünkü su gibi akıp giden senelerin içine saklı anılar, sanki göz açıp kapayana dek geçen hikaye.

O günleri yaşayan ve söz konusu olan ben miyim, bu hikaye bana mı ait, şaşırıyorum. Kendimi anlamaya başladığımdan bu yana hikayemin baş rolünü süsleyen birileri var yaşamımın sebebi, hayatımın mihenk taşı olan. Eksikliklerinin vereceği acıyı biliyor, şefkatlerini, başımı okşamalarını ve her derdimi bölüşmelerini ömrüm bitene dek arayacağımı hissediyor, sevgilerine eşdeğer sevgi olabileceğine inanmıyorum. Canını feda edecek derecede sevmek ve sahiplenmek, başka kime nasip olur ki?

Kim mi bunlar. Anam ve babam.

Yani kıymetli büyüklerim. Bu eşsiz değerlerin üzerine birçok ata sözü söylenmiş, milyonlarca yazı, şiir, makale, kitap yazılmış. Adlarına günler, haftalar düzenlenmiş ve bu sayede sevgi gösterilerine bir sürü maskeli yüzün katılımı da kolaylaşmış. Saygı azalmış, sevgiyse tek taraflı kalmış. Hele de biz, dini, kültürü, ananesi ana ve babaya hürmeti ve sadakati emreden bir yapıya sahipken, gördüklerimiz, izlediklerimiz ve hissettiklerimiz, yüzümüzün kızarmasına en büyük sebep. Ah, insanoğlu ah. Bu kısacık hayatın tekerrürden ibaret olduğunu bir türlü anlayamadı. Dünyanın kimseye baki kalamayacağını göremedi. Evet, hayatta bir daha asla sahip olamayacağımız değerlerin hiç ama hiç kıymetini bilemedik. İçinde bulunduğum görevim nedeniyle gördüğüm ve esefle izlediğim büyüklere uygulanan onlarca insanlık dışı eziyetin sorumlusu olan evlatlar veya bakım evlerindeki çalışanlar, nasıl bir vicdana sahipler, asla çözemiyorum. Eh, istisnalar vardır muhakkak, ancak gerçeğe bakacak olursak, büyük çoğunluk böyle ne yazık ki. Ben babacığımla arkadaş gibiydim. Ve, eminim ki hayır duasını sıkça aldım. Ona rağmen içimden fışkıran “keşke” lere engel olamıyorum. Bu hislerim halen aynı tazeliği ile sürerken, bir yaşlıya, değerli bir büyüğe böyle davranılmasına dayanamıyorum. Onların kocaman yürekleriyle oynanması çok etkiliyor beni.

Adeta nasıl duygular içinde kıvrandıklarını gayet iyi anlayabiliyorum. Bakınız, anne ve babaya yaklaşımın sınırı yoktur ki. Onlar biz kaç yaşında olursak olalım bizi küçük yavruları olarak görmeyi ve bizlere kol kanat olmayı en kutsal vazife sayarlar. Bizim için endişelenir, bizim için uykusuz kalır ve bizim için dualar eşliğinde ağlarlar. Allah geçinden versin ama kimse dünyada kalıcı değil biliyorsunuz. Yarın sizlerde aynı duruma girdiğinizde. Bir bakım evine atılarak dövüldüğünüzde nasıl olsa ana ve babalarınızı, size muhtaç kalanları çok daha iyi anlayacak ve o günlerde yaptığınız vicdansızlık, hakikatsizlik adına binlerce kez pişmanlık duyacaksınız. İnanınız ki bir gün hepimiz kendimizle yüzleşecek, hatta hesaplaşacağız. İşte o zaman utanacak, üzülecek, pişman olacaksınız. Ancak son pişmanlık ve utanç neye yarar ki.

Eğer bu yazımı okursanız bir gün mutlaka beni anacağınıza eminim. Ama terazi kefesinin hangi tarafı ağır basar bilemem. Mutlu ve ruh huzuru dolu tarafı mı, pişmanlıklarla dolu “KEŞKE” ler tarafı mı? Kaçış yok. Mutlaka bir gün, kendinizle yüzleştiğinizde, vereceksiniz bu sorunun doğru cevabını. O günse vicdan savaşının başladığı gündür.

Benden söylemesi.