Böyle bir aşk onunkisi!

Kocaelispor’un son 50 yılına bakıldığında bu sevda için maddi manevi en büyük fedakarlık yapan isimlerin başında gelir Muammer Çelik. Hodri Meydan’ın kurucularındandır, onursal başkanıdır. 80’li yıllarda takım 3.Lig’e doğru giderken ne mücadeleler verdiğini, 15 yıl önce son kez Süper Lig’e çıktığımızda yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Kuşkusuz ki en büyük savaşı 2010-11 sezonunda transfer tahtasını açmak için verdi. Yasağı kaldırmak hayal olarak gözüküyordu. Çünkü çok ciddi bir borç vardı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ellerinde avuçlarında ne varsa ortaya koydular ve bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Hatırlayın o günleri, Muammer Çelik’in heykeli dikilecekti.

EVİNİ BOŞALTACAK

Sonrasında kulüpte yapılan yanlışları ihbar etmenin bedelini hapis yatarak ödedi, ardından kulüp kaderine terk edildiğinde, kapanma noktasına geldiğinde sesini duyurabilmek için açlık grevi bile yaptı. Transfer açılırken kimi gayrimenkullerini ve aracını sattı, yetmeyince senetler imzalayıp alacaklılara verdi. İlerleyen süreçte günü gelmiş senetler ödenemeyince işyerine, oturduğu eve haciz geldi. İşyerini kaybetti. Bankaya satılan evinde diken üzerinde oturuyor, her an haciz gelip evden çıkartılma korkusu yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde taksitler ödenmeyince banka haciz işlemini yaptı, Muammer Çelik’e evi boşalt tebligatı yaptı.

IŞIN TEDAVİSİ GÖRECEK

Muammer Çelik’in sıkıntısı sadece maddi değildi. Ciddi sağlık sorunları yaşadı, 5 yıl önce prostat kanseri ameliyatı oldu. 2 senedir değerler yüklediği için doktorlar ışın tedavisine karar verdi. 3 ay süreyle 34 seans ışın tedavisi görecek. Tüm bu yaşadıklarına rağmen Muammer Çelik, sevdasını hiç ihmal etmedi, her deplasmanda takımın yanında oldu, taraftar grubu ile yönetim arasında sıkıntı yaşandığında devreye girdi, yapılan hatalarda Brunga’ya koşup Başkan Engin Koyun’a, yöneticilere uyarılarda bulundu. Yeter ki Kocaelispor iyi olsun diyerek kendi yaşamını, sağlığını yıllarca ihmal etti. 15 yıl öncesine dayalı kulüpten yüklü miktar alacağı var. Bir gün olsun hacizle alacağımı tahsil edeyim diye düşünmedi, hatta aklının ucundan bile geçirmedi.

ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM

Kocaelispor başkanlığı yapmış, renklerine aşık olmuş birine bunu yakıştıramadı. Ciddi sağlık sorunları ve maddi sıkıntılar yaşarken o Kocaelispor maç kazansın bana yeter dedi. Benim meslek hayatımda 40’ıncı yılım. Öncesinde taraftar olarak tribündeydim. Son 45 yılına şahidim kulübün. En başta altını çizdiğim gibi ben Kocaelispor’a onun kadar sevdalı, bu uğurda sağlığını hiçe sayan, elindeki malı mülkü satan, her türlü fedakarlığı yapan ikinci bir ismi görmedim. Kendisiyle ilgili en büyük dileğim sağlık sorunlarını atlatması, yaşadığı maddi zorlukların üstesinden gelmesi. Çok iyi biliyorum ki, kendisinin önceliği bunlar değil, Kocaelispor’u yeniden Süper Lig’de görmektir. Böyle bir aşk onunkisi.

Pizza Arjantin’e, ayakkabı Belçika’ya!

Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programını ve benim yazılarımı takip edenler iyi biliyor. Her hafta programa yorum gönderenler arasında Facebook canlı yayınında çekiliş yapıyor, talihlileri belirliyoruz.

AYAKKABI TALİHLİSİ BELÇİKA’DA

Önceki günkü çekilişimizde ilginç sonuçlarla karşılaştık. Serdar Kundura’dan ayakkabıyı kazanan Recep Akarsu’ya Messenger’dan ulaşıp, hediyesini almaya davet ettiğimde, “Abi ben Belçika’da yaşıyorum. Fanatik Kocaelispor taraftarıyım. Hiçbir programınızı, yazınızı kaçırmıyorum. İzne gelince mutlaka uğrayacağım” dedi. Ne yapacağız ayakkabıyı diye sorduğumda, “Kandıra’da dostum antrenör Ayhan Oyan var, onu yönlendireyim, verirsin” dedi.

PİZZA’YI ARJANTİN’E Mİ GÖNDERELİM!

Daha sonra Pasaport Pizza Yeşilova’dan pizza menüsü kazanan Ümit Demirtaş’a yine Massenger’den yazdığımda, “Abi ben Arjantin’deyim. Burada çalışıyorum. Sizin programınızı kaçırmam, her zaman yorum gönderirim” dedi. Pizza’ya ta Arjantin’e gönderecek halimiz yoktu! Ne yapalım hediyeni diye sorduğumda, “İbrahim Erdinç adındaki bir arkadaşı yerimi göndersem olur mu ?” dedi. Kabul ettik tabi.

Başta dediğim gibi bu haftaki çekilişimiz ilginçti. Aynı haftada biri Güney Amerika, diğeri Avrupa iki farklı kıtadan talihliler çıktı. Dünyanın her köşesinde Kocaelispor’u yakından takip eden taraftarlarımız var. Hepsine selam olsun.

Alkışı hak eden amatör kulüp

Gebze bölgesinin öne çıkan kulüplerinden biridir Tayfunspor. Efsane başkan Salim Durulmuş uzun yıllar görev yaptı, kulübün çıtasına belli bir noktaya getirdi. 2015 yılında kaybetmiştik Salim Durulmuş’u. Sonrasında faaliyetler aynı şekilde sürdürüldü.

ZİRVEYİ GÖRÜP TEPETEKLAK OLDULAR

Önceki sezon kulüp tarihinde ilk kez BAL’a çıktı. Başka anlamda tarih yazdı. Ancak çıkmaz olsaydı! Zira ilk sezonunda düşmekle kalmadılar, yaşadıkları maddi sıkıntıdan dolayı bu sezon Amatör Süper Lig’de de varlık gösteremediler. BAL sezonundan ne yönetici kaldı takımda, ne futbolcu. Geçen hafta noktalanan ligde gençlerle oynayan Tayfunspor 24 maçın tamamını kaybederken, kalesinde tam 140 gol gördü. İki sezon önce zirveyi gören camia, bir anda tepetaklak oldu. Onun için ben hep söylerim kulüpler ayaklarını yorganına göre uzatmalı yoksa açılmanın bedelini ağır öder diye. Çok örneği var bunun, Tayfunspor da onlara eklendi.

PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLMELİ

Ancak Gebze ekibinin bu sezon takdire şayan bir durumu, daha doğrusu duruşu var. Pek çok takım iddiaları bitince maçlara çıkmazken, Tayfunspor haftalar önce düşmesine, kalesinde çuvalla gol görmesine rağmen vazgeçmedi. Son maça kadar sahaya çıkıp onurlu bir mücadele örneği sergilediler. Bana göre alkışı fazlasıyla hak ettiler. ASKF’nin bu kulübü plaketle ödüllendirmesi gerekir düşüncesindeyim. Bu vesileyle sezon başında yöneticilerin aksine Süper Lig’e katılmalarını isteyen ve sezon boyunca 17-18 yaşındaki gençlerle birlikte büyük emek veren antrenör Mehmet Ali Yılmaz’ı da kutluyorum. TÜFAD Kocaeli Şubesi de Yılmaz’a bir plaket vermeli. Bunu fazlasıyla hak etti.

SALİM DURULMUŞ’UN VASİYETİ

Kulübün efsane başkanı, merhum Salim Durulmuş’un önceliği asla sportif başarı değildi. Elbette takım BAL’a çıksın isterdi ama bunun taşıma suyla değil, kulübün kendi kaynağıyla, altyapısıyla olmasını isterdi. Efsane başkanın en büyük arzusu kulüp faaliyetlerini aralıksız sürdürsün, bölgedeki gençler kötü alışkanlıklardan uzak durmak için spor yapabilmesi içindi. Yılarca bunun mücadelesini verdi ve kendisinden sonra böyle devam etsin istedi, vasiyeti buydu. Bu sezon Tayfunspor tüm maçlara çıkarak, bir anlamda efsane başkanın vasiyetini yerine getirdi.