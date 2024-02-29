Transfer faciası

Bir yıl sonra yeniden çıktığımız 1.Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturma düşüncesindeydik.

Takımın başına Ertuğrul Sağlam gibi kariyerli bir isim gelince de çok umutlandık.

Daha önce transferde yapılan hataları tekrarlamayız diye düşündük.

Ertuğrul Hocam, kulübün içine menajerleri sokmaz dedik.

Ancak ddaha yaz transfer döneminde bir çok hata yaptık.

Buna rağmen bu kötü ligde ilk yarıyı ikinci sırada tamamladık.

Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini düşünerek, kadromuza takviye yapmamız gerekiyordu.

Çünkü sezon başında yapılan transferin büyük bölümünün katkısı hiç yok gibiydi.

Atabey Çiçek, Onur Atasayar ve Yusuf Emre Gültekin gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Bir yıl önce takıma katılan isimlerden de ayrılanlar oldu.

Takımdan da ayrılanlar olunca da, ocak döneminde transfer şart oldu…

… … …

Son iki üç yılda olduğu gibi ocak dönemindeki transferlerimiz yine boş çıktı.

Bu dönem transfer yapmak zor olur, bunu kabul ediyoruz.

En azından yetersiz de olsa, hazır oyuncu alabilirdik.

İki gün önce Mustafa Gürsel’in yeni transferlerle ilgili açıklaması vardı.

Bizim Gürcü oyuncular, en son lig maçlarını 2 Aralık’ta oynamışlar.

Azerbaycanlı oyuncumuz Ramil ise 12 Aralık’ta son lig maçına çıkmış.

Para vererek aldığımız, nokta transfer dediğimiz üç yabancı oyuncumuz iki aydır maç oynamamışlar.

Aynı şekilde Kasımpaşa’dan aldığımız sol bek Duhan Aksu da öyle.

… … …

Hani proje transferi yapsan, aldığını oyuncular genç olsa, çok fazla oynayıp oynamadığına bakmazsın.

Bu oyuncuları hazırlamak için zamanın olur.

Ancak Kocaelispor şampiyonluğa oynuyor, aldığı oyuncuyu da hemen oynatması gerekiyor.

Bunun başka bir açıklaması yok.

Bu kulübü düşünen profesyonel yönetici yok mu?

Bırakın profesyonel yöneticiyi, BAL’da, Süper Amatör Lig’de bile ara transfer döneminde bir kulüp oyuncu alıyorsa, hazır olup olmadığına bakıyordur.

1.Lig’de oynayan Kocaelispor’un böyle bir transfer hatası yapması akıl alacak gibi değil.

Hadi böyle hazır olmayan bir oyuncu aldın.

Niye oynatıyorsun?

Şu bir gerçek ki, ara transferde Vukoviç dışında aldığımız futbolcuların çoğu hazır değil.

… … …

Kocaelispor yönetimi, bir menajere bağlı çalışıyor.

Artık bunu Başkan Engin Koyun da açıklıyor, kulübe de çok faydalı olduğunu da söyledi.

Bu transferlere Ertuğrul Sağlam nasıl onay verdi.

Ertuğrul Sağlam’ın kendi teknik ekibi yok muydu?

Bu oyuncuları hiç mi araştırmadı…

Gerçekten akıl tutulması gibi bir durum…

Ertuğrul Sağlam’dan ayrılırken, bu transferlerle ilgili bir açıklama yapmasını beklerdim…

… … …

Mustafa Gürsel ve ekibi geldi, bu oyuncuların en son 2 Aralık’ta maç oynadıklarını belirmemiş, hazır olmadıklarını gördü…

Bu oyuncuları niye oynatıyor?

Ertuğrul Sağlam oynattı, Adanaspor, Boluspor ve Urfaspor maçlarındaki görüntümüz ortadaydı.

Elinde hazır oyuncu var.

Cem Ekinci ve Barış Alıcı, şuan alınan forvet ve kanatlardan çok daha iyi.

Forvetin yoksa, kanat oyuncusunu burada oynatabilirsin.

Galatasaray Barış Alper ve Kerem’i, Sakaryaspor Burak Süleyman’ı forvette oynatıyor.

Biz niye Barış Alıcı ve Cem Ekinci’yi oynatmıyoruz?

… … …

Yeni transferleri oynatacağız diye son üç maçta 7 puan kaybettik.

Biz bu maçları ligin ilk yarısında forma giyen oyuncularla oynasaydık, bu kadar puan kaybı yaşamazdık.

Kocaelispor, bu sezon hem paz döneminden, hem de ara transferde ne yazık ki, çok büyük hatalar yaptı.

Ocak ayında yabancı transferi ile tam bir fiyaskodur.

Bu oyuncular belki gerçekten yetenekli, fayda sağlayacaklar.

Ancak bizim bu oyuncuların hazır olmasını bekleyecek zamanımız yok…