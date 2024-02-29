Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Kocaelispor… Ver karayı, al parayı
Erdoğan Çalın

Erdoğan Çalın

Umutsuz yaşanmıyor.

Art arda olumsuzluklar yaşasak da,

iyi sonuçlara erişmeyi sabırla beklemek kaderimiz oldu.

4 yıllık futbol seyir deneyimi olan bir başkan.

Onlarca oyuncuya aracılık yapıp,

vasat oyuncuları getirmeye devam eden,

3 aydır ayağına top değmemiş futbolcuları kurtarıcı diye pazarlayan,

başarısız ama yine de el üstünde tutulan

ve dahi dokunulmazlık zırhına bürünen bir menajer.

Ve de hayatlarında tribünlerin kapısından girmemelerine rağmen,

yüzlerine önemli adam maskesi takıp,

sigarasını yasak alanda tüttürerek,

protokol koltuklarına kurulan yüzlerce taşıma tayfa 

O tayfaların futbolla ilgili oldukları pek söylenmese de,

zahmet buyurup gelmeleri büyük teveccüh.

Bizim dünyamızda yer edinemeseler de,

kimi yöneticilerin başlarının üstünde yerleri var.

Sayın Engin Koyun'a bağlılıkları her şeye değer.

Başkan "daha iyisi gelecek" diyor coşuyorlar.

Menajer "Brezilyalı" diyor alkışlıyorlar..

İşler kötüye gidince bay menajer  "Gürcüler geldi" diyor,

bağırlarına basıyorlar.

Kalitenin, maliyetin, itibarın ne önemi var.

Birileri gelir, diğerleri gider, kime ne?

Bir de giderken kâra geçiren olursa, 7 gün 7 gece bayram.

Daha ne olacak ki?

Ver karayı al parayı.

Yabancı piyasasında futbolcu mu yok?

Amasya'nın Bar Dağı, bir dağı olmazsa öbür dağı.

Otoriteler ısrarla eksik mevkilere 6, 8 ve 10 diyorlar,

protokol tayfası yanlış anlıyor.

Mesajı çözemiyorlar.

Rakamları çok küçük görerek "yetmez" nidalarıyla 50, 60, 80 diye saydırıp,

bize 100 yakışır diyerek tezahüratı bitiriyorlar.

Olur ya aralarından 1000 diyen çıkar da enflasyonu azdırır diye ödüm patlıyor.

Sistem de neymiş?

Rakamsa alın size rakam.

Haklarına giremem, başkan dahil, menajer dahil herkes

üzerlerine düşen rollerini iyi oynuyorlar.

sahneyi hiç boş bırakmıyorlar.

Rol kesmede sıkıntı yok.

Basınla oynuyorlar, kelimelerle oynuyorlar, rakamlarla oynuyorlar, Eurolarla oynuyorlar, Dolarlarla oynuyorlar.

Oynayan oynayana.

Oynamayan bir tek futbolcularımız.

Çözümsüzlük burada.

Ne yapıp da, tribündekiler "oynatmadan" topçuları oynatmalı.

Topu ilgisiz yerlere atmadan sıkıntının kaynağı bulunmalı.

Gözden çıkarılanlar uçtuğuna göre menajerin ve Engin Başkanın,

elde kalan ve yeni katılan gözdelerinin ruhsal performansları acilen masaya yatırılmalı.

Naçizane fikrim,

"yine kandırıldık" diye yazamayacaklarına göre,

"aşırı stres kaynaklı bir durum" notu,

problemler dizisinin en başına tutturulmalıdır.

TFF zaman zaman Futbolda Psikolojik Performans Sertifikasyon Kursları açıyor.

Piyasada bu kursları başarıyla tamamlamış onlarca eğitmen var.

Prof.Dr. Acar Baltaş ve Turgay Biçer Hoca ile zirve yapan sporda psikolojik destek çalışmaları

Kocaelispor'umumuzda da çalışmaların bir parçası olmalı,

onlarla işbirliği yapılmalıdır 

Mustafa Gürsel Hocayı motive etmek yönetimin,

futbolcuları motive etmek ise sadece

hocanın, teknik heyetin ve eğitimini alanların işidir.

Herkes sınırlarını bilmeli.

Bir de tesislere tepsi tepsi şambabalı, sütlü nuriyeli, baklavalı ziyaretlere son verilmeli,

Gürsel Hoca ve oyuncu grubu rahat bırakılmalıdır.

Dışarıdan destek vereceklerin gidecekleri adres stadyumun tribünleridir.

Seçim atmosferine girilirken olası gereksiz, boş ziyaretlerin önü kesin kurallarla şimdiden kesilmelidir.

Tesisler ŞOV yeri değildir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Erdoğan Çalın - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Erol Özyavuz - yorma kendini dostum.. şehrin azizleri senin dilinden anlamaz..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Şubat 10:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL