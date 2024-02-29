Kocaelispor… Ver karayı, al parayı

Umutsuz yaşanmıyor.

Art arda olumsuzluklar yaşasak da,

iyi sonuçlara erişmeyi sabırla beklemek kaderimiz oldu.

4 yıllık futbol seyir deneyimi olan bir başkan.

Onlarca oyuncuya aracılık yapıp,

vasat oyuncuları getirmeye devam eden,

3 aydır ayağına top değmemiş futbolcuları kurtarıcı diye pazarlayan,

başarısız ama yine de el üstünde tutulan

ve dahi dokunulmazlık zırhına bürünen bir menajer.

Ve de hayatlarında tribünlerin kapısından girmemelerine rağmen,

yüzlerine önemli adam maskesi takıp,

sigarasını yasak alanda tüttürerek,

protokol koltuklarına kurulan yüzlerce taşıma tayfa

O tayfaların futbolla ilgili oldukları pek söylenmese de,

zahmet buyurup gelmeleri büyük teveccüh.

Bizim dünyamızda yer edinemeseler de,

kimi yöneticilerin başlarının üstünde yerleri var.

Sayın Engin Koyun'a bağlılıkları her şeye değer.

Başkan "daha iyisi gelecek" diyor coşuyorlar.

Menajer "Brezilyalı" diyor alkışlıyorlar..

İşler kötüye gidince bay menajer "Gürcüler geldi" diyor,

bağırlarına basıyorlar.

Kalitenin, maliyetin, itibarın ne önemi var.

Birileri gelir, diğerleri gider, kime ne?

Bir de giderken kâra geçiren olursa, 7 gün 7 gece bayram.

Daha ne olacak ki?

Ver karayı al parayı.

Yabancı piyasasında futbolcu mu yok?

Amasya'nın Bar Dağı, bir dağı olmazsa öbür dağı.

Otoriteler ısrarla eksik mevkilere 6, 8 ve 10 diyorlar,

protokol tayfası yanlış anlıyor.

Mesajı çözemiyorlar.

Rakamları çok küçük görerek "yetmez" nidalarıyla 50, 60, 80 diye saydırıp,

bize 100 yakışır diyerek tezahüratı bitiriyorlar.

Olur ya aralarından 1000 diyen çıkar da enflasyonu azdırır diye ödüm patlıyor.

Sistem de neymiş?

Rakamsa alın size rakam.

Haklarına giremem, başkan dahil, menajer dahil herkes

üzerlerine düşen rollerini iyi oynuyorlar.

sahneyi hiç boş bırakmıyorlar.

Rol kesmede sıkıntı yok.

Basınla oynuyorlar, kelimelerle oynuyorlar, rakamlarla oynuyorlar, Eurolarla oynuyorlar, Dolarlarla oynuyorlar.

Oynayan oynayana.

Oynamayan bir tek futbolcularımız.

Çözümsüzlük burada.

Ne yapıp da, tribündekiler "oynatmadan" topçuları oynatmalı.

Topu ilgisiz yerlere atmadan sıkıntının kaynağı bulunmalı.

Gözden çıkarılanlar uçtuğuna göre menajerin ve Engin Başkanın,

elde kalan ve yeni katılan gözdelerinin ruhsal performansları acilen masaya yatırılmalı.

Naçizane fikrim,

"yine kandırıldık" diye yazamayacaklarına göre,

"aşırı stres kaynaklı bir durum" notu,

problemler dizisinin en başına tutturulmalıdır.

TFF zaman zaman Futbolda Psikolojik Performans Sertifikasyon Kursları açıyor.

Piyasada bu kursları başarıyla tamamlamış onlarca eğitmen var.

Prof.Dr. Acar Baltaş ve Turgay Biçer Hoca ile zirve yapan sporda psikolojik destek çalışmaları

Kocaelispor'umumuzda da çalışmaların bir parçası olmalı,

onlarla işbirliği yapılmalıdır

Mustafa Gürsel Hocayı motive etmek yönetimin,

futbolcuları motive etmek ise sadece

hocanın, teknik heyetin ve eğitimini alanların işidir.

Herkes sınırlarını bilmeli.

Bir de tesislere tepsi tepsi şambabalı, sütlü nuriyeli, baklavalı ziyaretlere son verilmeli,

Gürsel Hoca ve oyuncu grubu rahat bırakılmalıdır.

Dışarıdan destek vereceklerin gidecekleri adres stadyumun tribünleridir.

Seçim atmosferine girilirken olası gereksiz, boş ziyaretlerin önü kesin kurallarla şimdiden kesilmelidir.

Tesisler ŞOV yeri değildir.