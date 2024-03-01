Kulüp başkanı olmak

Paran var - arkan var başkan olursun. İşi bilmesen de başkan olursun.

Fakat bir SEFA SİRMEN olamazsın. Neden mi --onun döneminde neler yaptık ara gör.

Sonradan gelenleri de gör. Hep düşüşler yaşadık. Hoca seçemezler.

Kıymetli hocaların isteklerini yapmazlar. Kafalarına göre adam alırlar.

İşler tutmayınca da Hoca değiştir de -değiştir. Biz bunları uzun seneler için de hep yaşadık.

90’larda İsmet Kaya sonrasında 91 - 2002 de Sefa Sirmen. Ne yaptıksa bu 1991-2002 yıllarında yaptık.

Bütün Türkiye bizi konuşuyordu. İstanbul takımları bizden çok çekiniyorlardı. ANADOLU BEYİ OLMUŞTUK...

Sonrasında Hikmet Erenkaya (2003-2004).İbrahim Saral (2004-2006 1.dönem).Cemal Derya 2006-2.dönem.2007’den 2011’a kadar her yıl bir başkan. Mustafa Ekşi-Serhan Gürkan-Muammer Çelik-Serkan Toprakoğlu-Orhan Görsen.2012-13 Nebil Uzun ve 2014 de Bahri Yavuz gelmişti.

Şimdiki halimizde bu. Aynı hataları yapar hale geldik. Pazara çocuğunu gönderir bir şeyler aldırırsın.

Onun gibi olduk son günü al-bilmeden al-ucuzunu al. Erzurum maçını da görelim zaman söyleyeceğimizi çok acı olmaz inşallah. Bir anı 2008-09 yılları Yılmaz Vural. Antrenmandayız yanıma geldi " nasıl düzelteceğim bu takımı " demişti...