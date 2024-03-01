Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Kulüp başkanı olmak
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Paran var - arkan var başkan olursun. İşi bilmesen de başkan olursun.

Fakat bir SEFA SİRMEN olamazsın. Neden mi --onun döneminde neler yaptık ara gör.

Sonradan gelenleri de gör. Hep düşüşler yaşadık. Hoca seçemezler.

Kıymetli hocaların isteklerini yapmazlar. Kafalarına göre adam alırlar.

İşler tutmayınca da Hoca değiştir de -değiştir. Biz bunları uzun seneler için de hep yaşadık.

90’larda İsmet Kaya sonrasında 91 - 2002 de Sefa Sirmen. Ne yaptıksa bu 1991-2002 yıllarında yaptık.

Bütün Türkiye bizi konuşuyordu. İstanbul takımları bizden çok çekiniyorlardı. ANADOLU BEYİ OLMUŞTUK...

Sonrasında Hikmet Erenkaya (2003-2004).İbrahim Saral (2004-2006 1.dönem).Cemal Derya 2006-2.dönem.2007’den 2011’a kadar her yıl bir başkan. Mustafa Ekşi-Serhan Gürkan-Muammer Çelik-Serkan Toprakoğlu-Orhan Görsen.2012-13 Nebil Uzun ve 2014 de Bahri Yavuz gelmişti.

Şimdiki halimizde bu. Aynı hataları yapar hale geldik. Pazara çocuğunu gönderir bir şeyler aldırırsın.

Onun gibi olduk son günü al-bilmeden al-ucuzunu al. Erzurum maçını da görelim zaman söyleyeceğimizi çok acı olmaz inşallah. Bir anı 2008-09 yılları Yılmaz Vural. Antrenmandayız yanıma geldi " nasıl düzelteceğim bu takımı " demişti...

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL