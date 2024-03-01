Kulüp başkanı olmak

Paran var - arkan var başkan olursun. İşi bilmesen de başkan olursun.
Fakat bir SEFA SİRMEN olamazsın. Neden mi --onun döneminde neler yaptık ara gör.
Sonradan gelenleri de gör. Hep düşüşler yaşadık. Hoca seçemezler.
Kıymetli hocaların isteklerini yapmazlar. Kafalarına göre adam alırlar.
İşler tutmayınca da Hoca değiştir de -değiştir. Biz bunları uzun seneler için de hep yaşadık.
90’larda İsmet Kaya sonrasında 91 - 2002 de Sefa Sirmen. Ne yaptıksa bu 1991-2002 yıllarında yaptık.
Bütün Türkiye bizi konuşuyordu. İstanbul takımları bizden çok çekiniyorlardı. ANADOLU BEYİ OLMUŞTUK...
Sonrasında Hikmet Erenkaya (2003-2004).İbrahim Saral (2004-2006 1.dönem).Cemal Derya 2006-2.dönem.2007’den 2011’a kadar her yıl bir başkan. Mustafa Ekşi-Serhan Gürkan-Muammer Çelik-Serkan Toprakoğlu-Orhan Görsen.2012-13 Nebil Uzun ve 2014 de Bahri Yavuz gelmişti.
Şimdiki halimizde bu. Aynı hataları yapar hale geldik. Pazara çocuğunu gönderir bir şeyler aldırırsın.
Onun gibi olduk son günü al-bilmeden al-ucuzunu al. Erzurum maçını da görelim zaman söyleyeceğimizi çok acı olmaz inşallah. Bir anı 2008-09 yılları Yılmaz Vural. Antrenmandayız yanıma geldi " nasıl düzelteceğim bu takımı " demişti...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.