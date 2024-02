Mustafa Gürsel sistemi değiştirebilir

Hepimiz sarı kart cezalısı Hırvat Vukovic’in yokluğundu Erzurumspor FK karşısında ön liberoda, başka deyişle 6 numara pozisyonunda kimin oynayacağını merak ediyoruz.

VUKOVİC’İN YOKLUĞUNDA

Savunma yönü güçlü olan Yusuf Cihat ilk akla gelen isim. Muhtemelen onu oynatır diye düşünüyoruz. Ancak Brunga’dan gelen haberler Mustafa Gürsel’in bu maçın özelinde sistem değişikliğine gidebileceğine yönelik. Yani, tek ön libero yerine, çift ön liberolu sistem. Başka anlamda bir 6 yerine, iki 8 diyelim. Ki, Vukovic öncesinde de o sistemle oynuyorduk zaten. Erzurumspor evinde etkili bir takım, orta sahayı güçlü tutmak, savunmanın önünü kapatmak gerekiyor. Bunun yolu da o bölgede iki kişiyi oynatmaktan geçiyor. Vukovic sağlam adam tek başına idare ediyor ama aynı düzeyde takımda ikinci bir 6 numara yok. Bunun aksini de kimse söyleyemez sanıyorum.

MESUT CAN DA OLABİLİR

Peki, o ikili kim olabilir diye kafa yorarsak, birincisiyle ilgili tereddüt yok, Yusuf Cihat olur. Cihat keçiörengücü maçında sahada ayakta kalan bir-iki isimden biriydi. Partneri ya Giorgi olacak, ya Mesut Can. Gürcü futbolcu Ankara’da çok kötüydü. Rakibin orta sahasında atletik özellikle futbolcuların bulunması, kendisinin maç eksiği olması bundan faktördü. Mesut Can ise oyuna girdikten sonra diri gözüktü. Favori Giorgi gibi gözükse de Yusuf Cihat’ın yanında Mesut Can oynayabilir. Bu sürpriz olmaz. Mustafa Gürsel’in forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda ise Amaral’ın oynaması bekleniyor. Taraftarın geneli Portekizli futbolcunun ilk 11’de oynaması gerektiğini haykırıyor ne zamandır.

BERİDZE’NİN YERİNE BARIŞ

Ki, kadroda dikine oynayabilen, araya pas atabilen, isabetli şut çıkartabilen tek isim. Ben Mustafa Hoca’nın yarınki maçta ileride yine Kouaku’ya şans vereceğini düşünüyorum. Hafta içindeki basın açıklamasında da bunun sinyallerini verdi. Devit’e göre daha hazır olduğunu söyledi. Her ne kadar son haftalarda çok etkisiz olsa da Candeias’ın kenara alınmasını beklemiyorum. Mustafa Hoca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Beridze’nin yerine Barış ile başlayacaktır. Barış Ankara’da kısa bir süre almasına rağmen takımın beraberlik golüne imza atarak ilk tertipte oynamayı hak etti gibi gözüküyor. Taraftarın çoğunluğunun düşüncesi de bu yönde.

Derhal sözleşmeyi feshedin

Kocaelispor dergisinin ilk sayısının çıkması yaklaşık 4 ay gecikmiş, abone olanlar haklı olarak tepkilerini dile getirmişti. Ben de çok sayıda yazı yazdım konuyla ilgili, tam umudu kesmiştim ki, ilk sayı aralık ayının ortasında piyasaya çıktı. Gerçi içerik açısından önemli bir kesimde hayal kırıklığı yaratmış olsa da, ilk sayı için hoş görülebilirdi. İkinci sayıdan itibaren her ay düzenli şekilde derginin çıkacağı, içeriğinin Kocaelispor’a yakışacağı umudu içindeydik. Ocak ayında ikinci sayıyı bekledik, hadi bir ay gecikebilir dedik ama şubat ayı da bitti bitiyor, henüz derginin ikinci sayısı çıkmadı.

TARAFTARDAN GELEN MESAJ

Önceki gün köşemin altına, “Kocaelispor dergisinin sadece 1 sayısı elimize geçti ve ücretini parasını ödeyip katıldığımız bu hizmetten faydalanamıyoruz. Telefonda abone olmamız için gösterdikleri ısrarcı tavırlarını ne yazık ki dergiyi çıkartma sürecinde göremiyoruz. Özellikle dergiyi almamız için bahsettikleri kimsesiz çocuklara yardım yapacakları vaadini yerine getirdiler mi bunu da merak ediyoruz? Kalan sayılar ile ilgili gelişme olmaması durumunda ilgili firmayı yaşanan hak kaybı ve gelmeyen hizmet yüzünden dava edeceğiz. Bir eleştiride yönetime gelsin. Dergi dendi aldık, Bitcoin alın denildi zarar ettik. Mesela Bitcoin projesine neden sahip çıkılmadı? Kocaelispor yönetimi neden taraftarını koruyucu hamlelerde bulunmuyor bunu da çok merak ediyorum. İleride Kocaelispor’un kazancı olabilecek muhtemel projelerde bu yönetime güvenip nasıl iş tutalım Hayrettin Bey? Yanlış mı düşünüyoruz? Kentin duayen gazetecisi olarak bu durumu gündeme getirirseniz memnun oluruz” diye bir yorum geldi.

Çok haklı bir tepki bu. Katılıyorum. Bu dergi işi iyice kabak tadı verdi. Belli ki olmayacak, yapamayacaklar. Yeteri kadar abone olmadığını, masrafları kurtarmadığını söylüyordu firma yetkilileri. Çağrılarımızı yaptık, değişen bir şey olmadı. İlk sayının gecikmesinden ve içerinin de zayıf olmasından bir güvensizlik oluştu diye düşünüyorum. Niyeti olanlar da vazgeçmiştir diye bakıyorum. Bunu zorlamanın bir anlamı yok artık. Buradan Kocaelispor yönetimine sesleniyorum, aranızdaki sözleşmeyi derhal feshedin, ilgili firma abonelerine paralarını iade etsin. Ya yeni bu işi layığıyla yapabilecek beri bir firmayla anlaşılsın, ya da bu dergi işi gündemden çıkartılsın.

İbrahim Üzülmez nereli?

Birkaç gün önce Süper Lig ekibi Pendikspor’un teknik direktörlüğüne getirilen İbrahim Üzülmez ile ilgili haberlerimizde İzmitli olduğunu özellikle yazıyoruz. Ancak buna itiraz edenler var. Kimi İbrahim için Artvinli diyor, kimi Arslanbey’de doğduğu için Kartepeli. Evet, İbrahim Üzülmez’in kökeni, babasının memleketi Artvin’dir ama doğum yeri Arslanbey’dir.

10 Mart 1974 tarihinde dünyaya geldi İbrahim Üzülmez. O doğduğunda Kartepe diye bir ilçe yoktu. Kartepe ilçe 2008 yılında kuruldu. O zaman Arslanbey merkeze, yani İzmit’e bağlıydı. Bu yüzden de nüfus cüzdanındaki doğum yeri kısmına İzmit yazılmıştır. Bir kez daha altını çiziyorum, İbrahim Üzülmez İzmitlidir. NOKTA