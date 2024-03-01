Sancaklı, MHP’ye geri mi dönüyor?

Kocaeli siyasetini ve siyasetçisini iyi tanıdığımı söyleyebilirim...

Parti ayırmaksızın bu şehirde hemen her siyasi partinin muhabirliğini yaptım...

Kapılarından içeri girdim. Partiyi tanıdım, partilileri tanıdım. Mitinglerine, toplantıları katıldım. Haberler ve söyleşiler yaptım...

Egosu yüksek siyasetçiyi, mütevazı siyasetçiyi, konuşurken mangalda kül bırakmayanı, söylemlerinin doğru olmadığı halde doğruymuş gibi anlatan siyasetçiyi de tanıdım...

Farklı, renkli, kaliteli siyasetçilere sahip Kocaeli...



Siyasetçiler arasında farklılıklar olsa da Kocaeli’ de siyaset yapanların diğer kentlerdeki siyasetçilerden daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim...



Kendi partisi içendi sorunlar yaşamış olabilirler fakat ülke gündemine oturacak sansasyonel hiçbir eylemin içinde olmadı bizim siyasetçiler...



Bu şehirde belediye başkanı seçilen siyasetçi, kente hizmet üretti. Milletvekili seçilen siyasetçi, Ankara’da halkın ve kentinin sorunlarını dile getirdi...





Bugünkü köşe konuğum;



SAFFET SANCAKLI...



Sancaklı, 14 Mayıs’ta MHP’den milletvekili seçilen Kocaeli’nin 14 milletvekilinden biriydi...



Kocaeli milletvekilleri arasında farkıyla öne çıkan bir kariyere sahipti...



Kocaelispor ve milli takımda oynarken çok farklı sevinçler, coşkular ve mutluluklar yaşatmıştı insanlara...



Futbol oynadığı dönemlerde ülkenin her hangi bir köşesindeki köye veya kasabaya gittiğinizde, sokak aralarında plastik topla futbol oynayan çocuğun giydiği yırtık formanın sırt kısmında Saffet Sancaklı’nın adına çok rastlardınız...



‘KAPTAN’ DİYE ÇAĞRILIR...





Saffet Sancaklı, futbol oynadığı dönemlerde yıldızı parladı, tanındı...



Yıllarca Kocaelispor’da top koşuşturdu. Gol kralı oldu. Kocaelispor’da büyük bir başarı ortaya koydu. Kocaelispor’dan üç Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray’a giden tek futbolcu...



FUTBOL’U BIRAKTI

KOCAELİ’Yİ BIRAKMADI...

Sancaklı, Kocaeli için çok şey demekti... Bugünkü tanınmışlığını bu şehre borçludur. O da bu şehri unutamadı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra siyasi partilerin gözdesiydi...

Ülkücü ve vatansever bir duruşu vardı. MHP’yi seçti...

Aktif siyasete girdi.



2014’teki yerel seçimde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kazanamadı...



MHP Kocaeli Teşkilatı, Sancaklı’ya belediye başkanlığını kazandıramadı fakat peşini bırakmadı...





4 KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ...





* 7 Haziran 2015...

* 1 Kasım 2015 (erken genel seçim)...

* 24 Haziran 2018...

* 14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde tam 4 kez liste başı olarak Kocaeli milletvekili seçildi...



Sancaklı, 4 dönem üst üste milletvekili seçilmesiyle bu kariyeri elde eden örnek bir siyasetçi olarak Kocaeli siyasi tarihine geçti...



Kariyeriyle farkını ortaya koyan Saffet Sancaklı, tecrübeli bir siyasetçi olmasına rağmen eleştiri de alıyordu.



“Kocaeli’ne gelmiyor” diye kendisine oy veren seçmen ve partisi içerisinde eleştiri de alıyordu.





SPOR YASASININ MİMARI OLDU...





Sancaklı, Türk futbolunda gerçek manada liyakate ve profesyonelliğe dayalı “devrim” olarak nitelendirilen ‘Futbol Yasası’nı hazırlayan isim oldu.

Meclis tarihine geçti.

Sancaklı, futbol yasasını çıkararak MHP’ye çok büyük bir kazanım sağlamıştı...



MHP lideri Devlet Bahçeli, Sancaklı’nın bu başarısından nedeniyle, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçiminde 4’ncü kez liste başı göstererek milletvekili seçilmesiyle ödüllendir...





MHP’DE HATA’YA YER YOK!





MHP diğer siyasi partilerin iç işleyişinden farklı bir parti. Ast ve üst arasında katı ve keskin bir duruş vardır.





Partide ne kadar liyakat sahibi olursanız olun, başarınız ne kadar yüksek olursa da önemli değil. Hata yaptığınızda bedelini ödersiniz.



PARTİDEN İSTİFASI İSTENDİ...





Söylemleri ve tavırlarıyla her ortamda rahat bir siyasetçi olduğunu ortaya koyan Sancaklı, Ocak ayında kendisini Meclis’te ziyarette bulunan Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Yönetimine, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu...





Sancaklı, her siyasetçinin yaptığı gibi seçim bölgesi olan Kocaeli’de kendi seçmen tabanına yakın durmak için Cumhur İttifakı’ndan Kocaeli ’deki 12 ilçe belediyesinden en azında bir veya iki ilçe belediyesinin MHP’ye verilmesini söylemişti...





Sancaklı’nın bu sözleri başına iş açtı...



MHP Genel Merkez Yönetimi, Cumhur İttifakı ile sürdürülen bir protokol olduğunu belirterek, Sancaklı’nın yaptığı açıklamaların ittifaka zarar verdiğini gerekçe gösterdi ve Sancaklı’nın partiden istifasını istediler. “4 dönemdir milletvekilimizdir, teşkilatın en önemli isimlerindendir, lidere çok yakındır...” diye bakılmadı.



Affetmediler...



İstifası istenen Sancaklı, istifa dilekçesini vererek MHP’den tamamen ayrıldı...



Dört dönemdir Kocaeli milletvekili seçilen Sancaklı, MHP’den ayrıldıktan sonra Kocaeli’ne gelmeye devam ediyor.





Sancaklı, partiden ayrıldıktan sonra pek sık olmasa bile birçok kez Kocaeli’ne geldiği ve dostlarıyla yemek yiyip sohbet ettikten sonra İstanbul veya Ankara’ya gittiği öğrenildi...





SANCAKLI MHP’YE DÖNÜYOR...



Geçtiğimiz gün, ismi bende saklı sevdiğimiz ve saygı duyduğum bir büyüğüm ile sohbet ettim. Sancaklı’yı sordum.



Şunu anlattı, “Saffet Sancaklı, İzmit’e ara ara İzmit’e gelip dostlarıyla yemekte buluşuyor. Siyaseti bırakmadı, içerisinde.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, Saffet Sancaklı’yı ya 17 Mart’ta yapacakları Büyük Kurultay’da ya da 31 Mart yerel seçimden sonra Sancaklı’yı partiye davet edecek.



Bahçeli, Sancaklı’yı, Sancaklı liderini seviyor ve saygı duyuyor. Lider partiye davet etti mi itiraz edilmez ve partiye geri dönülür...



Sancaklı MHP’ye geri döndüğünde, 2028 yılına kadar MHP Kocaeli Milletvekili olarak siyaset yapmaya devam edecek...



MHP’de tek bir doğru vardır:

Lidere bağlılık...





Teşkilat içerisinde bazı zamanlarda gruplar oluşur, teşkilat içerisinde yöneticiler arasında ayrışma yaşanır, birbirlerine karşıt duruş sergilenir. Ancak liderlerine bağlılık MHP’de kanundur...



Saffet Sancaklı da Bahçeli’ye sadık bir siyasetçidir...

Aldığım bilgi doğru. Sancaklı, MHP’ye geri dönecek.



Sancaklı Kocaeli Milletvekili olarak yeniden geri döndükten sonra Kocaeli Teşkilatında nasıl bir yapılanma olur bilemiyorum...



MURAT DEMİRBAŞ UYUMLU ÇALIŞIYOR...



Şunu da söylemek istiyorum...



Sancaklı partiden ayrıldıktan sonra Kocaeli’ndeki tüm sorumluluk MHP İl başkanı Murat Demirbaş’ın omuzlarında kaldı.



İtiraf etmeliyim ki Demirbaş, üstlendiği sorumluluğu özellikle yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı ile kurduğu samimi diyalog sonrasında, MHP belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkan yardımcılıkları konusunda istediğini aldığını düşünüyorum...





