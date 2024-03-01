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Makale Yazısı-

Seçimin favorisini bekleyen zorluk…
Adem Turgut

Adem Turgut

 

Bu seçim sürecinde benimle iddiaya giren yok…

Girenler hep kaybetti, bunun etkisi var ama işin bir diğer boyutu ben de iddiaya girmeye çok istekli değilim. Kimseyi, hiçbir siyasetçiyi iddiaya girmek için zorlamıyorum. Çünkü bir partinin- ittifakın bu kadar domine ettiği bir seçimde neyin iddiasına gireceksiniz?

Birçok şey belli…

Bir kaç seçim bölgesi dışında fotoğraf apaçık ortada…

Böyle olunca iddia işi de olmuyor.

SEÇİMİN AÇIK FAVORİSİ AK PARTİ

Elbette seçimin açık favorisi AK Parti adayları ile sahaya çıkan Cumhur İttifakı

Karşısında ittifakı dağılmış, kendi aralarında uzlaşmaları mümkün görünmeyen bir muhalefet var. Aday tercihleri kötü bir muhalefet var. Seçim sürecini de en başından beri doğru yönetememiş bir muhalefet var.

Bu matematiksel olarak Cumhur İttifakı için iyi olabilir ama toplum psikolojisi açısından bakıldığında onlar için yönetilmesi zor bir süreci de beraberinde getiriyor.

Favori olmak böyle bir şey, sap ile samanı ayıracaksınız. Kim hizmet anlatacak kim siyaset yapacak bileceksiniz.

Gelin bakalım AK Parti ve Cumhur İttifakı bunu Kocaeli’de başarabiliyor mu?

BU KENTE BÖYLE BAŞKAN LAZIM

Vaatlerden başlayalım.

Mesela ben kendimden örnek vereyim, Tahir Büyükakın’ın öyle ağır politik tartışmalarda olmasını istemiyorum. Çünkü şimdiden herkesin büyükşehir belediye başkanı. Muhalefet partilerine gönül vermiş bir çok isim onunla ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Bazıları oy da verecek. Öyleyse Büyükakın da bu teveccühe saygı göstermek zorunda, seçim sürecini böyle yönetmek zorunda

Memnuniyetle gördüm ki seçim beyannamesi gibi topun ayağına geldiği bir anda bile Büyükakın, siyasetin albenisine kapılıp hamasi nutuk atmadı. 5 yılda ortak akılın süzgecinden geçip bilim ve planla buluşan vaatleri anlattı.

Bu kente de böyle başkan lazım…

ŞAHİN TALUS’UN SÖYLEDİKLERİ

Siyaseti yapmak ise parti teşkilatlarının işi…

Kocaeli’de Cumhur İttifakı müthiş uyum içinde MHP ve BBP kadroları AK Parti’ye tam destek veriyor. Siyasi polemikleri Şahin Talus yapıyor.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bir basın toplantısı yapmış. İşin belediyecilik yönünde Tahir Başkan’a yakın ifadeler kullanmış. Sakin cümleler seçmiş, “Gidebildiğimiz her hanede yapacaklarımızı anlatacağız. Bu millete hizmet etmeyi en büyük varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Kulaklarımız muhalefetin kuru gürültüsüne kapalı. Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” demiş.

Yani başta Kocaeli Büyükşehir Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın olmak üzere ittifak adaylarının kullandığı kucaklayıcı üsluba aslında siyasetin en üst noktasındaki aktör olarak sahip çıkmış. Bu çok önemli…

“MİLLET NOTLARINI VERİYOR”

Ama siyaset de yapmış Şahin Talus:

“Meclis üyesi belirlerken meydan muharebesi yapanlar, turistik ziyarete gelmiş gibi belediyecilik yapanlar, egosu ile çalışanlar bizi anlayamazlar. Adayları açıklarken adayların haberi olmuyor. Sadece iki ilçede temayül yapıyorlar. Kapalı kapılar arkasında ittifak yapıyorlar ama ittifaktan haberleri yok. Bunların hepsi milletin huzurunda oluyor. Millet onların yaptıklarına göre notlarını veriyor.”

Elbette siyaset yapılacak. Ama doğru zeminde doğru kişiler tarafından Talus’un siyasi çıkışı da yerinde olmuş.

RAMAZAN AYINDA YAPACAKLARI ZİYARETLER

Peki, başka neler söylemiş Talus; bir bakalım…

Bir- Hedef: Bizim hedefimiz 13 belediyeyi kazanmak.

İki- Uyum: MHP ve BBP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi bir süreç yaşadık.

Üç- Seçim kampanyası: Her gün ilçelerimizde yüzlerce program yapıyoruz. Adaylarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızın tüm kademeleri sahada. Tüm ilçelerde gerçek belediyecilik kazanacak dememizin sebebi bu. Hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız projelerimiz var. Biz yapacaklarımızı, icraatlarımızı ve hedeflerimizi söylüyoruz.

Dört- Ramazan: Her ilçede 100 kişilik grup oluşturduk. Ramazan boyunca 141 bin haneyi tek tek ziyaret edeceğiz.

***

Dördüncü madde, seçimin de anahtarı. Partiler ramazan ayında rehavete düşmemeli, çok çalışmalı. Ama kim hizmet anlatacak, kim siyaset yapacak bu da çok önemli…

AK Parti ve Cumhur İttifakı bunu beceriyor.

Darısı muhalefetin başına…

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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