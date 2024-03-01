Şubat ayının başından itibaren adı çokça duyulmaya başlayan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) yoğun bir ilgi ile başladı ve yoğun ilgi ile bitti.

MARMARAKAF 1071 kurum, 700 den fazla etkinlik, 70 bini aşkın katılımcı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olma özelliğini kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleşen MARMARAKAF özel sektör ve kamu kuruluşları ile öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladı.

Mensubu olduğum Kocaeli Üniversitesi ve diğer 15 değerli üniversitemiz, Kocaeli’nin birçok kurumu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli desteği ile kıymetli bir etkinlik oldu. Onlarca öğrenci ve görevli görev aldı.

Değerli Rektörümüz Prof Dr. Nuh Zafer Cantürk iki gün boyunca gençlerle bir arada etkinliklere katıldı, söyleşileri dinledi, hatıra fotoğrafları çekildi. Hem protokol ağırlandı hem de öğrenciler.

Farklı illerden gelen öğrenciler belki Kocaeli’ ye ilk defa geldiler. Fuar, Kocaeli’nin tanıtımına, merak edilmesine vesile oldu.

Fakültemde “Kariyer Planlama” dersini veren ve MARMARAKAF’ a destek olan bir akademisyen olarak ortamı, fuarı, panelleri, söyleşileri, konserleri öğrenciler için verimli buldum. İki gün boyunca MARMARAKAF’ da bulundum. Onlarca standı ziyaret ettim.

Faydalanmasını bilen faydalandı, zaman ayıran kazandı, soran öğrendi, tanışmak isteyen tanıştı.

Hem fuar katılımcı firmaları hem konuşmacı olarak gelenler, hem ziyaretçiler hem de dinleyiciler şanslı. İki gün içinde binlerce bilgi paylaşıldı.

En önemli konulardan biri de kamu ve özel kurumlar bir arada gençlerle birlikte oldu. Gençler kamu ve özel sektörün gücünü yakından gördü. Gençlerin motivasyonu, hevesi, ülke bağlılıkları açısından bu tür çalışmaları değerli buluyorum.

Bu fuardan kaç kişi iş veya staj imkanı elde eder bunu anket çalışması ile süreç içinde öğrenebiliriz.

Ama fuarın öğrenciler için onlarca olumlu çarpan etkisini bilemeyiz. 70 bin öğrenci iki gün içinde bir tane farklı bilgi öğrense veya yeni bir şey düşünse bu 70 bin düşünce ve bilgi çarpan etkileri ile neler üretmez. Bunu ancak yıllar içinde ülke olarak fark edebiliriz.

Fuarı gereksiz bulanlar, daha farklı olabilirdi diyenler, onca insanın fuar alanına taşınmasından dolayı trafik yoğunluğundan, tramvay yolcu yoğunluğundan, kalabalıktan şikayet eden de olabilir. Bazı konuşmacıların konuşmalarını hayattan uzak, yaşamdan uzak bulan da olabilir. Gençler de bazı konuşmaları/ konuları anlayamamış olabilir. Bir iletişim uzmanı olarak farklı algıları normal buluyorum.

Şu da bir gerçek ki Kocaeli Kongre Merkezi bu tür etkinlikler için küçük geliyor. Kocaeli’nin trafik yoğunluğunu kaldıracak, ulaşımı kolay bir yerde iyi bir fuar alanına ihtiyacı var. Dağ ile deniz arasına sıkışmış bir şehirde kolay değil ama planlanabilir.

Yıllardır fuar yönetimi/ iletişimi dersi veren bir akademisyen olarak fuarlara çok önem veriyor ve her konuda gitmeye ve yazmaya devam ediyorum.

MARMARAKAF’a katılan kurumlara fuar sonrası için bir önerim var;

-MARMARAKAF’a katılan değerli kurumlar ve insan kaynakları birimleri size staj için veya iş başvurusu için form dolduran öğrencilere mutlaka olumlu veya olumsuz cevap veriniz. Onları habersiz bırakmayınız, motivasyonlarını düşürmeyiniz. Gençlerimizin motivasyonlarını önemsiyoruz.

MARMARAKAF iki gün boyunca öğrenci ve bilgi ile doldu taştı. Zahmetli bir organizasyondu. Ama gençler için, ülkemiz için değerdi.

Sözün özü, Gençler bunca insan sizin için, ülkemiz için çalıştı, Bundan sonra top sizde. Çalışkan, gayretli, daha inovatif olmak, kurumlarımızı ve kendinizi güçlendirmek için sebatkar, sabırlı, güçlü olmak zorundasınız, bizim için kıymetlisiniz.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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