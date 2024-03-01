Keçiörengücü olmadı, Erzurumspor şart oldu

Kocaelispor’da bu sezon maç kazanamama sayısı üç maça çıktı.

İlk kez üst üste üç maçta puan kaybettik.

Süper Lig’e oynayan takım için bu çok doğal değil.

Geçen hafta yeni teknik direktörümüz ile çıktığımız Keçiörengücü maçını kazanıp, kötü gidişe dur demek istiyorduk.

Bunu yapamadığımız gibi yenilgiden son dakikada kurtulduk, oyunumuz da çok kötüydü.

Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağız.

Üç maç sonra kazanmamız gereken bir maç.

Eğer Erzurumspor karşısında da puan kaybetmemiz halinde ilk iki şansımız tamamen biter.

Zaten ilk iki şansımız çok az.

Bunu tamamen bitirmeyelim…

… … …

Keçiörengücü maçındaki oyunumuz bir daha tekrarlarmıyız, bunu düşünmek bile istemiyorum.

Kocaelispor, bu ligde istediği zaman, her takımı yenebileceğini gösterdi.

Özellikle zor denen maçları kazandık.

Hem de deplasmanda…

Ama maçlarda mücadele ettik, çok istedik.

Erzurumspor maçı da galip gelmeyi çok istediğimiz bir karşılaşma.

Kolay olmayacağını biliyorum.

Erzurumspor transfer yasağı olduğu için aynı kadroyla 2-3 yıldır oynamak zorunda klıyor.

Bazen transfer yasağı, kulüplerin kadro istikrarını koruması adına olumlu yansıyor.

Daha önce ki yıllarda Bursaspor’da da bu yaşanmıştı.

Sonrasında elindeki oyuncuları tutamdıkları için düştüler. 1.Lig’de Play-Off’a oynayan takım şimdi çok 2.Lig’de bile tutunamıyor.

Erzurumspor bu hatayı yapmadı.

1.Lig kadrosundn giden isimler oldu ama iskelet kadrosunu bozmadı.

Futbolda her zaman kadro istikrarını savunan birisiyim.

Ne yazık ki, sadece Kocaelispor’da değil, Türkiye’de tüm liglerde inanılmaz savurganlık yaşanıyor.

Bu durum kulüpleri batağa sürüklemesine rağmen ne federasyon, ne de kulüpler kendileri önlem alıyor…

… … …

Mustafa Gürsel Hocam, hafta içinde yaptığı açıklamada, kadroda bir değişim olacağının sinyalini verdi.

Bu kadro da nasıl bir değişim yapacaksak, bu da soru işareti.

Takımda hazır olmayan oyuncu sayısı çok fazla.

Hazır olan oyuncularımızdan Vukoviç cezalı, Yusuf Abdioğlu’nun durumu belli değil.

Burak Öksüz’ün takıma dönmesi iyi haber.

Bizim sorunumuz stoperler değil de, iki bek ve takımın orta sahasındaki oyuncuların ikili mücadeleden kaçınmaları…

Orta sahada daha mücadeleci, temaslı oyun oynamalıyız.

Son üç maçta rakiplerimize oynayacak alan çok bıraktık, buna bir çözüm bulmalıyız…

… … …

Bizim yeni transferler 2 Aralık’tan beri lig maçı oynamadıklarını biliyoruz, hazır değiller.

Geldiklerinden beri bir aydan fazla oldu.

Teknik ekipte o kadar antrenör var, bu oyuncular bireysel çalışma yapmıyorlar mı?

Artık bu saatten son oyuncular hazır gelmedi gibi açıklamalar yapmak teknik heyeti kurtarmaz.

Sonuçta bu oyuncular lig maçını en son 2 Aralık’ta oynadılar ama sonrasında hazırlık kampları ve hazırlık maçları var.

Yani yan gelip yatmamışlar.

Gürcü oyunculardan orta sahada oynayan Giorgi ile forvet Davit’in takıma artık katkı sağlaması gerekiyor.

Azerbaycanlı Ramil içinde uyum dönemi çoktan geçti.

Bu üç oyuncunun skora katkı sağlamasını bekliyoruz…

Beridze de yok…

Artık sorumluluk almalılar…

… … …

Keçiörengücü maçını kazanamadık, hayal kırıklığı yaşadık.

Erzurum maçıyla birlikte yeni bir seri yakalama durumundayız.

Başka çaremiz yok…