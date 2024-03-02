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Makale Yazısı-

Süper Lig sevdamız, kolay vazgeçmeyiz
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Yeni bir haftaya geldik. Kocaelispor’umuz bugün en uzak deplasmanda, sıkı bir rakip görüntüsü veren Erzurumspor FK’ya konuk olacak. Kuşkusuz ki, işimiz kolay değil ama istersek, inanırsak yapabilir, kazanıp dönebiliriz. Temsilcimize yürekten başarı dileyerek ayrıntılara geçiyorum.  

3 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ

Ligin ilk yarısında da iyi oyunlarımız yoktu ama en azından sonuca gidiyor, kazanıyorduk. Bu nedenle ilk yarıyı ikinci sırada bitirmiştik. Yani lig devre arası bitse biz Süper Lig’deydik. İkinci yarıda Eyüp maçını ayrı bir yere koyuyorum. Çok iyi mücadeleyle, akılcı bir taktikle kazandık. Adanaspor maçındaki 3, Keçiörengücü maçındaki 1 puanı hak ettiğimiz düşüncesinde değilim. Son üç maç hem kötü oynuyor, hem kazanamıyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 3 maç üst üste galibiyet alamamış olması üzüntü verici olmanın ötesinde düşündürücü. Futbolcularla Ertuğrul Sağlam arasında iletişim sorun var dendi, kan değişimine gidildi ama yeni gelen teknik adamla çıkılan ilk maçta daha vahim bir oyunla karşılaştık. Taraftar haklı olarak geleceğe dair umutsuz. Böyle gitmeyeceği çok net ortada. Ayağa kalkmamız lazım. Bunun için bekleyecek zaman da yok.

Süper Lig sevdamız, kolay vazgeçmeyiz

ÜÇLÜ SAVUNMA DA OLABİLİR

Kadro analizine geçelim. Hafta içi Brunga’dan gelen haberler Mustafa Gürsel’in sistemi değiştireceğine yönelikti. İlk bilgilerde Vukovic’in yokluğunda tek ön liberolu sistemden, çifte dönüş sinyalleri alındığı bilgisi gelmişti. Daha sonra Gürsel’in dörtlü savunmadan üçle savunmaya dönüşle ilgili de çalışmalar yaptığını öğrendim. Üçlü savunmanın ciddi risk olduğunu biliyoruz. Ama bu oyun sistemiyle 5’li orta sahaya güçlendiriyorsun. Bizim kadrodan iyi bir üçlü savunma, beşli orta saha çıkar mı o konuda çok net, sağlıklı bir şey diyemem. Teknik konularda bilgisi olan arkadaşlar yorumlayacaktır. Bizim Uğur Uludağ’ın uzmanlık alanı. Üçlü savunma oynamak için zorlu Erzurumspor FK maçının seçilmesi ne kadar doğru olur o da tartışılır.

VUKOVİC’İN YOKLUĞU ÖNEMLİ

Tabi şu bilgiyi de vereyim: Mustafa Gürsel sadece üçlü savunma oynamayı denemiş, yapabilir miyiz diye bakmış. Kesin böyle bir kararı yok. Belki de normal sistemle sahaya çıkartacak takımı. Vukovic devre arasındaki nokta transferimizdi. Böylesi zorlu bir rakip karşısında olmayışı elbette sıkıntı. Tamam gol falan attı ama Bedirze’ye kayıp diyemiyorum, son haftalarda sahada yoktu. Yerine oynayacak Barış’ın Gürcü futbolcuyu aratmayacağına inanıyorum. Candeias haftalardır kötü, umuyorum artık kendini toparlar. Geçen haftaki gibi ilk tertipte beklediğimiz Kouakou’dan bu kez daha haraketli bir oyun ve tabi gol bekliyoruz.

TAKIM SAVUNMALARI ÇOK İYİ

Rakibimiz Erzurumspor FK Süper Lig’den düştükten sonra maddi sıkıntı yaşıyor. Transfer tahtaları kapalı ama iskelet kadroyu dağıtmadılar. 3-4 yıldır birlikte oynayan bir takımları var ve bu önemli bir avantaj. Savunmaları sağlam. İçerdeki maçlarda gol bile yemiyorlar. Savunma demişken Mustafa Yumlu’ya dikkat çekmemiz lazım. Deneyimli isim asıl görevini en iyi şekilde yapmakla yetinmiyor, duran toplarda ileriye gidip gol ve asist katkısı yapıyor. Kuşkusuz rakipte en çok dikkat edilecek isim 9 gollü Eren Tozlu. İki önemli sakatları var, dilerim bunun sıkıntısını yaşarlar. Sanıyorum hatırı sayılır bir taraftar grubu da desteği gelecektir. Nereden bakarsanız bakın çok zorlu geçmeye aday bir deplasman maçı oynayacağız.

GÖZTEPE’YE MESAJIMIZ VAR

10 maç kaldı, başka bir anlamda son düzlükteyiz. Doğrudan çıkalım istiyorsak puan kaybına artık tahammül kalmadı. Üçüncülükle direk Play-Off finalini istiyorsak da, galibiyet serisi yapmalıyız. Zira altımızdaki takımlar fena halde geliyor. Dişimize göre rakip olan Erzurum, Tuzla ve G.Birliği maçlarını kayıpsız geçersek, ben ilk 2 yarışında yeniden güçlü bir iddiamız olacağı düşüncesindeyim. Ki, 3’te 3 yapabiliriz. Göztepe, Manisa karşısında beklenmedik kayıp yaşamıştı, yine tekleyebilir. Bu derenin altından çok sulak akar. Toplanacak 30 puanın olduğu yerde 5 puanlık fark bir şey değil. Üstelik de rakibimiz bize geliyorsa. İnancımızı, umudumuzu yitirmeden kararlılıkla yolumuza devam edelim, bırakalım şu an için psikolojik üstünlük Göztepe’de olsun, bugünlerde diledikleri gibi sevinsinler, önemli olan finişe varabilmek. Göztepe camiasına mesajımız net olsun: Son gülen iyi güler.

Büyük heyecan başlıyor

Amatörlerde büyük gün geldi çattı.  2023-24 sezonunda kentin en iyi 6 amatör takımının merak ve heyecanla beklenen Play-Off mücadelesi bugün başlayacak. Bağdatspor normal sezonun en flaş takımıydı. Açık ara şampiyon oldu. Son haftalara kadar puan kaybı yapmadılar. Çok ciddi maliyetli bir kadroları var. Takımın başında da kariyeri çok parlak deneyimli isim Talip Yeşilyurt bulunuyor. Diğer grubun şampiyonu Darıca Türkeli oldu. Aslında son haftalara kadar Çayırovaspor öndeydi ama finişe varamadı. Karamürselspor yeniden BAL’a dönmek üzere bir kadro kurdu. Normal sezonda biraz zorlandılar ama yine de hedefe ulaştılar. Gebze’nin merkez mahallesi Beylikbağı da, Suadiyespor ile Doğantepespor gibi iki önemli rakibi geride bırakıp Play-Off vizesi aldı. Mütevazi kadrosuyla başarılı bir sezon geçiren Körfez GB’nin Play-Off’a kalması çok zor olmadı.

HER TAKIM İDDİALI

Bugün Play-Off’ta ilk santralar yapılacak. Kuşkusuz en başta gözler Karamürselspor ile Bağdatspor’u buluşturacak maçta olacak. Bağdat bıraktığı yerden devam edebilecek mi, en çok merak edilen o. Karamürselspor evinde oynamamın avantajıyla açılışı mutlu yapmak isteyecektir. Körfez GB’nin evinde Darıca Türkeli ile oynayacağı maçtan çıkacak sonucu da merak ediyoruz. Kağıt üzerinde misafir takım favori gibi dursa da, Körfez GB kazanırsa kimse şaşırmasın. Çayırova ile Beylikbağı randevusunun da çok çetin geçeceğini öngörmek mümkün. Sonuç olarak en azından bugünkü maçlar için 3 ihtimalli diyebiliriz. Her takım iddialı, her takımın gözü BAL’da. Son haftaya, hatta son dakikaya kadar devam edecek bir yarış olacak gibi duruyor. Statü belli. Gebzespor 3.Lig’e çıksın veya çıkmasın, Süper Lig Play-Off’tan ilk 2 takım BAL vizesi alacak. Takımlar için büyük şans bu.

HAK EDENLER ÇIKSIN

Bakalım hangileri bu fırsatı kullanacak? İzmit merkezin bir BAL, hatta 3.Lig takımına ihtiyacı var. Bağdatspor buna aday. Karamürsel, Çayırova ve Körfez zaten ilçeleri temsil ediyor. Arkalarında güç var. Beylikbağı ile Darıca Türkeli de mutlaka BAL’ı istiyordur. Kuşkusuz ki hak edenlerin ve kenti üst liglerde en iyi şekilde temsil edebilecek takımların başarılı olmasını isterim. Bunun dışında isteğim mücadelenin baştan sona centilmence geçmesi. Hakem sayısı ve niteliğiyle ilgili sıkıntı var. İl Hakem Kurulu atamalara özen göstermeli, hakemler de maçlarla mümkün olduğunca az hata yapmalı. Hakem kararları sonuca etki etmemeli. Tüm takımlara yürekten başarı, hakemlere şans diliyorum. Maçların oynanması için sahaları hazırlayacak, müsabakalarda görev yapacak emekçilere de kolaylık temenni ediyorum.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

Recep Ucar - mudurum insallah 3 puani aliriz ama bunun icin yuregini ortaya koyan futbolcular lazim bizde kim var emir ve vukovic yarin 11 de 1 yurekli adam yarin kazanirsak kocaelispor ismiyle kazaniriz yani uzgunum ama sizin kadar umutlu ve iyimser degilim hakkimizda hayirlisi ve insallah diyerek yarin tv basindayim gerisi nasip insallah cikan 10 futbolcuda emir gibi yuregini koyar 3 puani alir ve beni ve benim dusunenler utandirir

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01

Cantuğrul - İnşallah erzurumspor maçını kayıpsız geçecez ve bodrumspor da göztepe yi yenecek puan farkında tekrar 2 ye inecek ben buna yürekten inanmak istemiyorum

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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