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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

MHP’ye istediği verildi...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için iktidar ve muhalefet partilerinde bir yandan seçim hazırlıkları için son hazırlıklar yürütülürken, “seçim işbirliği” arayışları da sürüyor...

Belediye başkanlıkları ve meclis üye adaylıkları için kesin aday listeleri, 3 Mart’ta açıklanacak...

Seçime girecek siyasi partiler, 3 Mart tarihine kadar aday listelerinde değişiklik yapabilecek...
Aylardır siyasi partileri takip ediyorum.

Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkan adaylıkları ile belediye meclis üyesi adaylarını belirlemede bana göre sorun yaşamayan tek siyasi parti var:
Milliyetçi Hareket Partisi...

MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır...
 
Hoş, AK Parti’de adaylarını belirlerken pek sorun yaşamadı. Ancak 2018 yılından bu yana ‘sadık’ bir ittifak ortağı olan MHP’nin bulunduğu konum itibariyle
sorun yaşamayan ve istediğini alan tek siyasi parti oldu...

Şunu da okurlarımıza hatırlatalım.

Cumhur İttifakı ortağı MHP, Kocaeli’de belediye başkan adayı’ çıkartmadı...
Ortaklık anlaşmasına göre, MHP 12 ilçede AK Parti’nin çıkartacağı belediye başkan adaylarını destekleme kararı aldı. Belediye Meclis listelerinde ise MHP adaylarına sadece yer verilecek...
 
AK Parti Teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve MHP Kocaeli Teşkilatı arasında yapılan ortaklık anlaşmasına göre, MHP, büyükşehir ve 12 ilçe belediyesinde seçilebilecek noktalarda toplam 37 belediye meclis üyesi ve seçim kazanılması durumunda İzmit belediyesinde belediye başkan yardımcılığı konusunda anlaştı.
 

Sadık bir ittifak ortağı olan MHP Kocaeli Teşkilatı için bu çok büyük bir başarı...

Biliyorsunuz aylar önce MHP’nin Kocaeli’ndeki tek milletvekili olan Saffet Sancaklı yerel basına yaptığı açıklama, MHP liderini rahatsız etmiş ve istifası istenmişti.
Sancaklı, istifa edince MHP’nin Kocaeli’ndeki milletvekili düşmüş oldu...
 

Sancaklı MHP’den ayrılınca doğal olarak MHP İl Başkanı Murat Demirbaş’ın da sorumlulukları ağırlaştı...

MHP’ye istediği verildi...



Kocaeli ile ilgili tüm kararları kendisi vermek durumunda kalıyor...

Yerel seçim sürecinde yaşanan haşhaş süreçte Demirbaş’ın bir ayağı Ankara Genel Merkez’de bir ayağı Kocaeli’nde ittifak ortağı olan AK Parti ile birlikte seçim çalışmalarında.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın arasında samimi bir diyalog var...

Geçtiğimiz günlerde bir ortamda MHP İl Başkanı Murat Demirbaş’a “37 meclis üyesi adayını hem de seçilebilir sıralardan AK Parti’ye nasıl kabul ettirdiniz” sorusunu sordum...

Demirbaş, şunları söyledi;

Her şey güvenle başlar. Tahir Bey ve Şahin Bey ile karşılıklı sorunsuz bir güven ortamında çalışıyoruz. Tabanımın sesini dinledim. Bu sesi ittifak ortağımıza aktardım. Talebimi söyledim. Sağ olsunlar çok anlayışla karşılandı.
Oturup liste hazırlığına başladık. Kendi teşkilatımda genel bir tarama yaptık; okumuş, kariyer sahibi, iş sahibi, entelektüel birimi yüksek isimler belirledik. Bizim yaptığımız bu çalışma, Türkiye’de bir ilk, başka bir ilde böyle bir durum yaşanmadı. Liste konusunda Kocaeli’de AK Parti ile anlaştığımızı genel merkez yöneticilerimize de bildirdim. Şaşırdılar. Bana’ bunu nasıl başardın’ deyip teşekkür ettiler, takdir ettiler. Siyasette doğru adımlar atmak gerekiyor. Biz de bunu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz...” dedi.

Evet, Kocaeli’de seçime giren siyasi partiler arasında seçim öncesi hazırlıklarını sıkıntısız atlatan ve istediğinden fazlasını alan tek parti, hiç kuşku yok ki MHP Kocaeli Teşkilatıdır...

MHP İl Başkanı Murat Demirbaş, tecrübeli bir siyasetçi. Daha önceki il başkanları dönemlerinde il yönetimlerinde bulunmuş, siyasi deneyimi ve tecrübesi olan bir il başkanı...
İl başkanlığına atandıktan sonra teşkilatı bir orkestra şefi gibi sorunsuz yöneterek farkını da ortaya koydu.
 
Murat Demirbaş’ın yerel seçim öncesinde ittifak ortağı AK Parti ile uyum içerisinde
Kocaeli’de ortaya koyduğu bu başarı; liderleri Bahçeli ve genel merkezin üst yönetiminin de takdirini kazanan bir il başkanı...

31 Mart seçimi olmadan, Kocaeli’de seçimin kazananı kuşku yok ki MHP’dir...
İstediğini almıştır...

Tebrik ediyorum.

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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