Mustafa Hocam o sihirli değneği görmek istiyorum

Keçiörengücü maçı öncesi Kocaelispor’da teknik adam değişikliği yaşandı.

Ertuğrul Sağlam gitti, Mustafa Gürsel geldi… O maç öncesi “ Her başlangıç bir umuttur. Bir şeyler değişsin dönüşsün diye başlangıçlar yapılır. Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel hedefe ulaşmak adına çok çalışacaklarını belirterek, ‘Sahaya çıktığımızda herkesin izlerken keyif aldığı, kendi oyun kültürüne sahip, agresif, tempolu ve bunu yaparken sonuca rahat bir şekilde gidebilen bir takım oluşturmaya çalışacağız’ demiş. Güzel sözler. Merakla bekliyoruz. Tabi mesele sadece laf değil, teknik adamın bu söylediklerini yapıp yapamayacağı da önemli… Futbola ve sonuca bakacağız… Mustafa Gürsel ile ilgili de ondan sonra konuşacağız” diye yazmıştım.

Ne futbol ne de skor iyi oldu.

Keçiörengücü karşısında seyrettiğim Kocaelispor bu sezonun en kötü oyununu sergiledi. Keçiörengücü dışında ilk 7’deki takımlardan biri bizi böyle yakalasa yarım düzine gol atardı.

Doğrusu çok üzüldüm.

Umudum kırıldı.

ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOKMUŞ

Beni en çok üzen şey maç sonunda Mustafa Gürsel’in söyledikleriydi.

Gürsel maçın sonunda, “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci topları alamadık. Golden sonraki 10 dakikalık oyunda bu takım istediğinde neler yapabildiğini gösterdi. Yediğimiz gollerin ardından 10 dakika sonra golü bulduk. Sonuç ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmemiz lazım. Bundan sonra çok çalışmamız lazım. İhtiyacımız olan oyunu oynamamız lazım” demiş. Buraya kadar hiç lafım yok hepsi doğru ama bir cümlesi var çok rahatsız edici… Kötü futbol ve skordan daha çok rahatsız edici… Mustafa Gürsel “Elimizde sihirli bir değnek yok. Her şey çok çabuk değişmiyor” demiş.

Bu olmadı.

BU CÜMLEYİ HİÇ KURMASAYDI İYİYDİ…

Sevgili Hocam; ligin boyu kısalmış. Kalmış 10 maç… Teknik adam değişikliği niçin yapılır? Takım silkelensin ve kısa dönemde toparlansın diye yapılır. Durum buysa senin de o dokunuşu yapman lazım. Adı sihirli dokunuşsa o dokunuşu Erzurum maçında görmek istiyoruz. Futbol olarak da skor olarak da bir farkı hissetmemiz lazım. Her şey fiziksel değildir. Mental yükleme yaparsınız yine takım 2-3 hafta o yükleme ile gider. Sonrasında fiziksel ve taktiksel eksiklerin giderilmesi veya yenilerinin sahaya konulması ile sonuç alınmaya çalışılır. Ama peşinen olmaz denmesi doğru değil.

Sevgili Uğur Uludağ’ın da yazdığı gibi “Keşke bu cümleyi hiç kurmasaydın hocam” diyorum…

ERZURUM ZOR BİR DEPLASMAN

Gelelim Erzurum maçına…

Bugün saat 16.00’da zor bir deplasmana çıkacağız. Erzurumspor son 7 maçında 4 kez kazanmış ve iki kez berabere kalmış ve 14 puan toplamış bir takım. Geçen Hafta Boluspor’a yenildiler ama puanlar da alabilirlerdi. Üstelik Boluspor’un da çok yükselişte olduğunu unutmayalım.

Kısacası iyi futbol oynayan iyi sonuçlar alan bir takımla karşılaşacağız. Gürsel’in dediği gibi “Erzurum ekibinin transfer yasağından sonra uzun süredir beraber oynayan bir oyuncu grubu var. Birbirine kenetlenmiş, arkadaşlığı gelişmiş bir takım. Zor bir deplasman bizi bekliyor.”

Bunu bilelim.

SONUCA ETKİ EDECEK Mİ?

Ama en başından itibaren söylüyorum bizimde iyi futbol ve galibiyete ihtiyacımız var.

Fofana sakat… Vukovic cezalı, Burak ise döndü. Gürsel kadroda revizyon yapabilir. Bana göre santraforda Şeydayev oynamalı. Gürcüler Davit ve 8 numara Giorgi hamle oyuncusu olmalı. Mustafa hocanın Amaral tercihi ne olacak onu da merak ediyorum. İlk 11 mi başlatacak hamle oyuncusu mu yapacak merak ediyorum.

Ama en çok o sihirli dokunuş gelecek mi, Gürsel’in eli takıma değecek mi ve oyun anlayışına etki edecek mi?

Bunu merak ediyorum.

Bugün göreceğiz.