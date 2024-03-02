Millet her şeyin farkında

Juan adında bir delikanlı motosikleti ile Meksika sınırına gelir. Arkasındaki iki büyük çantayı gören sınır polisi şüphelenir, ve içinde ne olduğunu sorar. Juan “Yalnızca kum” diye cevap verir. Polis “Aç bakalım çantaları” der.

Juan çantaları açar, polis didik, didik kontrol etmesine rağmen, kumdan başka bir şey bulamaz. Bununla yetinmeyen polis, gece yarısına kadar kumu her türlü tahlilden geçirmesine rağmen saf kumdan başka bir şey bulamaz. Polis, çantalarını Juan’a geri verir ve sınırdan geçmesine izin verir. Ertesi gün Juan motosikletinin arkasında iki büyük çantayla tekrar sınırda belirir. Polis Juan’ı gene durdurur. Didik, didik arar. Çantadaki kumların tahlilini yapar. Bir şey bulamaz sınırdan geçmesine müsaade etmek zorunda kalır. Bu olay sınırdaki polis şefi emekli olana dek, yıllarca devam eder. Bir gün emekli polis şefi Meksika’daki bir cafede otururken Juan’ın içeri girdiğini görür ve derhal yakasına yapışır. Senin yıllardır o sınırdan bir şeyler kaçırdığından eminim. Ama bir şey bulamadım. Çıldıracağım, geceleri senin yüzünden uyku uyuyamıyordum. Lütfen anlat bana, artık emekliyim. İnan kimseye söylemem. Aramızda kalacağından emin olabilirsin. Juan gülümseyerek cevap verir. “Motosiklet” kaçırdım.

Şimdi bu yaşanmış olan olaydan hepimiz için çıkarılacak çok dersler var. Yaşadığımız hayatta dünya kadar detayla uğraşırken, çoğu zaman işin özünü kaçırıyoruz. Bu olay aslında Türkiye’de senelerdir yaşanan gelişmelerle çok benzerlikler arz ediyor. Hangi birinden anlatmaya başlasam bilemiyorum. Şu güzel ülkemizin siyasi tarihinde öyle ilginç olaylar yaşandı ki insanımız öyle saçma sapan, şeylerle yıllarca aldatıldı ki inanın insan anlatmakta zorluk çekiyor. Türk Milleti bu kadar zulmü ve bu kadar haksızlığı asla hak etmedi. Bakın Türkiye’de Abdulhamit Han’a yapılanlarla başlayıp bugünlere kadar yapılan tüm darbeler 1960, 1980, 1997 yılındaki 28 Şubat darbeleri ardından Gezi olayları, gene ardından 17/25 Aralık yargı darbeleri, ve yine en son olarak da noktayı koymak istedikleri 15 Temmuz Fetö darbe girişimi aslında bütün bu yapılanları sözüm ona ülkenin kötü yönetildiği yalanını halka zorla da olsa kabullendirip parçalamaktı ama maalesef sağduyulu Türk halkı bütün bu yalanların hepsine inanmayıp elinin tersiyle itti. Onun için hiçbir darbe girişiminde halkı yanınıza alamadığınız zaman başarılı olma şansınız yoktur. Hatırlarsanız 1960 darbesinde Başbakan ve Bakanları 1980 darbesinde de gencecik çocukları haksızlık olmasın diye bir sağdan bir soldan asarak canlarına kıydılar. Hemen ardından milyarlarca dolar paraları Bankalar aracılığıyla yurt dışına kaçırdılar. Hiç dururlar mı daha da ileriye götürüp halkın tam da sinir uçlarıyla oynamak adına laikliği tam bir din düşmanlığı gibi uygulayıp yok irticadı, yok gericilikti deyip ardından üniversitelerde de başörtüsü meselesini başlatarak gencecik beyinleri okullardan uzaklaştırdılar. Bütün bu zulümleri yaparken halkımızın gözünün içine baka baka bakın bizler bunları memleketi düzeltmek ve ülkemizi geri bırakmaya çalışan gericilerden kurtarmak için yapıyoruz yalanını söyleyerek yaptılar.

Fakat bu olaylar ta ki başında R.Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olan AK Parti iktidarına kadar devam etti. Ardından AK Parti iktidarıyla birlikte halk gerçek demokrasiyle birlikte kendine geldi.

Tabiri caizse halk içindeki özgürlük ve demokrasi aşkını AK Partiyle birlikte yüksek sesle dillendirmeye başladı ve ardından 2002 yılındaki seçimlerde yüksek bir oy oranıyla AK Partiyle birlikte halkımız kendini iktidar yaptı.

Bakın sizin o günlerde yasakladığınız her şey serbest ne oldu ülkemize bir şey mi oldu hayır aslında her konuda çok daha ileriye gitti. Yani anlaşılan halkımız yukarıda anlattığım olaydaki gibi senelerce sınırdan kaçırılan motosikleti sonunda fark etti.

Çünkü AK Parti iktidarına kadar o darbeci zihniyet tarafından baskı ve zulümle o kadar maruz kalıp sıkıntı çekti ki hemen ilk seçimde AK Partiyi yüksek bir oy oranıyla iktidar yaptı ve 22 yıldır da AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın peşini bırakmıyor.

Arkadaş nasıl bıraksın millet muhalefet tarafına bir bakıyor ki aman Allahım hepsi ayrı bir terane. Ondan sonrada aman arkadaş bunlar daha kendilerini idare edemiyorlar memleketi nasıl idare edecekler deyip boş ver arkadaş macera atılmaya hiç gerek yok diyerek Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımızla birlikte yoluna devam ediyor. Aslında bunda anlaşılmayacak bir şey yok olayın izahı bu kadar basit.