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Makale Yazısı-

Fofana, Yusuf Emre ve Mert Çölgeçen’i arıyoruz…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, cumartesi günü Erzurumspor ile çok kritik maça çıkacak.

Bu maç öncesinde, hem moral, hem de takım olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz.

Son 3 maçından 7 puan kaybetmiş bir takım alarak Erzurumspor maçına hazırlandık.

Boluspor, Urfaspor ve Keçiörengücü maçlarında yaşanan puan kaybı, Kocaelispor’u ilk ikinin biraz dışında bıraktı.

Puan kayıplarının dışında takımın ortaya koyduğu futbol da umut vermeyince, camiada bir karamsarlık baş göstermeye başladı.

En önemlisi de, takıma yeni katılan transferlerin kimseyi mutlu etmemesi…

… … …

Kimse, Kocaelispor’un ligin ilk yarısındaki gibi galibiyet serileri yakalayıp, zirve yarışına yeniden ortak olacağına inanmıyor.

Hatta çoğunluk, ligin ilk yarısında oynayan futbolcu kadrosunun daha iyi olduğu konusunda hem fikir.

Ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda taraftarların en çok tepkisini çeken genç orta saha oyuncumuz Fofana’yı bile arar duruma geldik.

Sakatlığı bulunan Fofana, sezonu kapatmıştı.

Fofana, belki topu iyi kullanan bir oyuncu değildi.

Ancak ikili mücadelede, temaslı futbol oynayan orta sahadaki tek oyuncumuzdu…

… … …

Erzurumspor maçında takımda tek 6  numara pozisyonunda ki Vukoviç’in de sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak olması, çok büyük sorun yaratıyor.

Sadece Fofana değil, takımda ikili mücadelerde diğer oyunculara göre daha güçlü olan, ayakta kalan Mert Çölgeçen’i de arıyoruz.

Sezon başında takıma geç katılan, fizik gücü hazır olmayan bir diğer orta oyuncumuz Yusuf Emre Gültekin de yetersiz olduğunu için gönderildi.

Yusuf Emre Gültekin, en azından gücünü bilen, alanını kaybetmeyen, topu da iyi kullanan bir oyuncuydu…

… … …

Takımdan ayrılan Fofana, Mert Çölgeçen ve Yusuf Emre Gültekin’in yerine takıma katılan Vukoviç dışındaki orta saha oyuncularının ne fizik güçleri, ne de tempolu yeterli.

Bu konuda elimizde Amaral ve Candeis gibi temposu olmayan iki oyuncu varken, aynı özellikleri taşıyan oyuncuları almak pek doğru transfer tercihi olmadı…

 

 

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