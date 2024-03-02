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Makale Yazısı-

BAL’da işler çok karışık
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Bölgesel Amatör Lig’de hem şampiyonluk, hem de kümede kalma mücadelesinde çok büyük çekişme yaşanıyor.

Bu sezon 5 takımla temsil edildiğimiz BAL’da, temsilcilerimizin hepsi 2.Grup’ta yer alıyor.

Sezon başında gruplar oluşurken, 5 takımımızın aynı grupta olması temsilcilerimizin tepkisine neden olmuştu.

Takımlarımız iki ayrı grupta olsaydı, 3.Lig’e çıkacak takım için şansımız daha fazla olurdu.

Sonuçta lig devam ediyor, takımlarımızın yer aldığı 2.Grup’ta bu sezon müthiş bir mücadele bizi bekliyor…

… … …

Geçen yıl BAL’da uzun süre liderliğini devam ettiren Gebzespor, ligin sonunu getirememişti.

Bu sezon da takımlarımız arasında şampiyonluk yarışı yapan sadece Gebzespor kaldı.

Ligin ilk yarısını en yakın iki rakibi Çorluspor ve Feriköyspor’un 5’er puan önünde tamamlayan Gebzespor, bu avantajını koruyamadı.

Çorluspor’a kaybedince puan farkı 2’ye indi.

Bay olduğu iki hafta önce de liderliği maç eksiğiyle Çorluspor’a bıraktı.

Ligin 20.haftasına Çorluspor 47, Gebzespor ise 46 puanda giriyor.

39 puanda kalan Feriköyspor’un şampiyonluk şansı ise kalmadı gibi…

… … …

BAL 2.Grup’ta görünen o ki, Gebzespor ile Çorluspor şampiyonluk yarışı yapacak.

Pazar günü de ligin kaderini belirleyecek maçlar var.

Gebzespor, ligin ilk yarısında sahasında 1-0 kazandığı Feriköyspor’a konuk olacak.

Maç fazlasıyla lider olan Çorluspor da pazar günü İstanbul deplasmanına geliyor. Onların rakibi de TAÇ Spor…

Gebzespor ile Çorluspor şampiyonluk yarışı yaparken, pazar günkü rakipleri Feriköyspor ile TAÇ Spor’da il sıralamasında kendilerine avantaj sağlamak isteyecekler.

Pazar günü İstanbul’da 15.00’de başlayacak bu iki maçın sonucu şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyor.

Gebzespor, grupta gizli lider konumunda.

Pazar günü Feriköyspor’u deplasmanda yenmesi halinde, şampiyonluk yarışında bir adım öne geçecek.

Gebzespor kazanır, Çorluspor puan kaybederse bu çok daha iyi olacak…

… … …

BAL’da sadece şampiyonluk yarışı değil, il sıralamasında da bizim takımların inanılmaz bir mücadelesi var.

İl sıralamasında Gölcükspor 31 puanla en iyi ikinci takım konumunda. Diliskelesispor’un 30, Kullarspor’un ise 28 puanı var.

19 puanlı Yuvacıkspor’a artık düştü gözüyle bakıyoruz.

Sezon çok iddialı başlayan Gölcükspor ile Kullarspor’un artık tek amacı ligde kalmak.

Ligin yeni takımı Diliskelesispor’da aynı şekilde. Ligin ilk yarısını il sıralamasında en yakın rakipleri Kullarspor ve Gölcükspor’un 5’er puan önünde bitiren Diliskelesispor, bu avantajını iyi kullanamadı, il sıralamasında üçüncü sıraya geriledi.

Bu puan kayıplarından sonra Diliskelesispor’da Teknik Sorumlu Mehmet Yılmaz (Şifo) ile yollar ayrıldı. Mavi-Beyazlı ekipte, bu göreve daha önce Maşukiyespor ve Arslanbey Organize Sanayispor’u çalıştıran Gökhan Top getirildi.

… … …

Küme kalacak takımlar arasında ligin ikinci yarısında Gölcükspor’un müthiş bir çıkışı var.

 Takımın başına Ömer Faruk Uzuner’in gelmesinden sonra Gölcükspor, ligin ikinci yarısında oyanadığı 4 maçın üçüncü kazandı, birinde berabere kaldı.

En önemlisi de kent derbisinde Kullarspor’u deplasmanda yenerek çok büyük avantaj sağladı.

Gölcükspor, pazar günü sahasında İstanbul İFA ile 14.00’de karşılaşacak.

İl sıralamasında kendisine avantaj sağlamak isteyen Kullarspor, geçen hafta İstanbul’da İFA Spor karşısında 90+5’de yediği golle galibiyeti kaçırdı, 1-1 berabere kaldı.

Kullarspor, devre arasında takıma takviye yaptı, ligin ilk yarısında göre daha iyi oynuyor.

Pazar günü de Başiskele Stadı’nda 14.00’de ligin zayıf takımlarından Babaeskispor ile karşı karşıya gelecek.

Kullarspor’u, Gölcükspor’a sahasında 1-0 kaybettiği maçta izledim.

Bu kadroyu sezon başında kursalardı, şampiyonluğa bile oynarlardı.

Yani Kullarspor’un il sıralamasında yarışı bırakmayacağını tahmin ediyorum.

İlk kez  BAL’da yer alan Diliskelesispor, ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. Devre arasında takımdan ayrılan oyuncular da oldu.

Gökhan Top,takımın başında ilk maçına çıkıyor, rakip Lüleburgazspor. Diliskelesispor, bu maçı kazanıp, yeniden moralllenip lige tutunmak isteyecek…

… … …

Bu sezon BAL’da Yuvacıkspor’un dışında, diğer 4 takımımızın yarışı bırakmayıp, ligin sonuna kadar mücadelelerini sürdürmeleri bekleniyor.

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla görüntü bu.

Bunun için BAL’da her hafta işler çok daha karışık bir hal alıyor.

Kimin düşeceğini şimdiden kestirmek güç.

Kim şampiyon olacak, bu sorunun cevabını da ancak ligin son haftalarına doğru alacağımız bir gerçek.

Bizim tek arzumuz, beklentimiz Gebzespor’un şampiyon olmasıdır…

 

 

 

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