Umuttepe’ ye acil neşter vurulmalı!

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli yaşanan 7,4 şiddetindeki deprem, Kocaeli’de büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu!



Depremde en büyük hasar ve yıkım,1992 yılında kurulan henüz yeni bir üniversite olan Kocaeli Üniversitesi Yerleşkesindeki binalar görmüştü.



KOÜ eğitim ve idari binalının yüzde 70’i depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu!

Depremin gece sabaha karşı meydana gelmiş olması üniversitede can kayıplarına neden olmadı. Gündüz yaşanmış olsaydı, yüzlerce belki de binlerce personel ve öğrenci hayatını kaybedecekti!



O dönem Rektör Prof. Dr. Baki Komsuoğlu idi...



Yaşanan büyük acı ve yıkımdan sonra Rektör Komsuoğlu’nun çağrısıyla hayırsever iş insanları üniversiteye önemli bağışlar yaptı.



Depremden hemen haftalar sonra yapılan bağış ve desteklerle, üniversitenin biran önce eğitime başlaması için prefabrike yapılar yapıldı. Hereke’de boş ve atıl durumda olan mevcut taş binalar onarılıp eğitim alanlarına dönüştürüldü.



Kocaeli Üniversitesi, yüzyılın en korkunç depreminden büyük hasar almasına rağmen sadece iki-üç ay gecikmeli de olsa eğitim öğretime açılarak kentte hayatın devam ettiğinin öncüsü oldu...



O sıkıntılı dönemde Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, yapılan her gelişmeyi haberleştirerek kent kamuoyuna aktarıyordum...



Geçici prefabrike binalarda eğitim öğretim başlatıldı fakat üniversite için yeni bir yerleşke kurulması gerekiyordu...



KOÜ Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, dönemin Kocaeli Valisi ve yerel yöneticiler kent genelinde birçok yer inceledi. Birçok yer ve bölgeden vazgeçildi.



İzmit’in kuzeyinde kalan Umuttepe mevkiinde üniversite kampüsünün yapılmasına karar verildi...



2000 YILINDA BİNALAR YÜKSELMEYE BAŞLANDI...



2000’li yılların başlarında bugünkü KOÜ Umuttepe Yerleşke mevkiinde binalar yükselmeye başladı...



Aradan 24 yıl geçti...



KOÜ Umuttepe Yerleşmesi bugün Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da bulunan birçok il nüfusundan çok daha nüfusu barındırıyor...

Bölge koca bir şehir haline dönüştü...



Yerleşke içerisinde onlarca derslik binası, idari binalar, hastane binaları, yurt binaları, konferans salonları, kongre binaları ve sosyal tesis binaları yapıldı...



60 BİN ÖĞRENCİ, 5 BİN PERSONEL



1992 YILINDA KURULAN Kocaeli Üniversitesinde bugün 60 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. 5 binden fazla personel görev yapıyor.



Sadece Umuttepe Yerleşkesi içinde bulunan fakültelerde 40 bin kadar öğrenci eğitim görüyor, diğer öğrenciler ise ilçelerdeki yüksekokul binalarında eğitim görüyor.



HASTANEYE GÜNLÜK 8 BİN HASTA VE HASTA YAKINI GELİYOR...



Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşke alanı içerisinde bulunan Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Kocaeli’nin değil, bölgenin en görkemli ve en iyi işleyen hastanesidir...



Bugün Türkiye’nin en iyi üniversite hastanesi olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurulmasında ve geliştirilerek bugüne kadar getirilmesinde emekleri olan değerli profesörler olan eski rektör merhum Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, eşi eski rektör Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, eski rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 8 yıl boyunca hastane başhekimliği yapan bugünkü rektör Prof. Dr. Zafer Cantürk ve görevini kusursuz yürüten hastanenin mevcut başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu hocaya bu şehir çok şey borçludur...



Tıp alanında Türkiye’nin en iyi uzman kadroları KOÜ Hastanesi’nde görev yapıyor...



Hastaneye muayene olmak için günlük yaklaşık 8 bin civarında hasta ve hasta ile birlikte refakatçi hastaneye girip çıkıyor. Bölgedeki insan sirkülasyonunu ve trafik karmaşasını artıran hastaneye gelenlerdir...

UMUTTEPE ŞEHİR OLDU...



KOÜ, Umuttepe bölgesinde tam bir şehir yarattı. Yerleşke alanı dışında, çevrede özel yurt binaları, yeni ticaret merkezler, sosyal donatı alanları, otoparklar, restoranlar, kafeteryalar, cami, benzinlikler, eczaneler, süper market şubeleri açıldı...



Her geçen gün yeni özel yurt binaları yapılmaya devam ediyor. Umuttepe bölgesi bugün tam anlamıyla yaşayan bir şehir gibi...



BÖLGE GELİŞTİKÇE ŞİKÂYETLER DE ARTIYOR...



Umuttepe bölgesi geliştikçe şikâyetler de artmaya başladı...

Yapılan şikâyetler üniversite yerleşke alanındaki işleyişe ve hastanedeki işleyişe değil...



Vatandaşlar, üniversite hastanesine gidip gelirken bölgede yaşadığı trafik karmaşasından ve otoparkların yetersizliğinden ve otobüs duraklarında uzun süre otobüs beklemelerinden şikâyetçi...



Umuttepe’deki KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine, üç ayda bir tahlillerimi yaptırmak için gidiyorum...



Bölgeye gittiğimde gördüğüm manzara karşısında gazetecilik refleksim artıyor...

Hatalı, yanlış, gerekli olmayan, bölgedeki yaşayış işleyişini engelleyen onlarca olumsuzluklarla karşılaşıyorum...



HASTANE TIKIR TIKIR İŞLİYOR...



Son olarak geçtiğim hafta bölgeye gittim...



Muayene olmak için gelen vatandaşlarımız hastane işleyişinden hiçbir sorun yaşamadan muayene olabiliyor. Sistem sorunsuz ilerliyor.

Muayene olmak için daha önce randevu alan vatandaşlarımız hastaneye geldiklerinde sisteme tekrar girişlerini yaptıktan sonra koridordaki ekranda kendi sırasına beklemeye başlıyor. Sırası gelen doktor odasına giriyor...





Hastane koridorlarında hasta ve hasta yakınlarının beklemeleri için yeterli bank ve oturma alanları bulunuyor. Sırasını bekleyen hastalar ayakta kalmıyor...



Muayene saatine uzun zaman olanlar ise hastane binasının içerisinde bulunan kafeteryada oturup çayını yudumlayabiliyor.



Eski rektör Sadattin Hülagü döneminde yapılan ve üniversitenin kendisi işlettiği kafeterya bana göre şehir merkezinde bulunan kafeteryalardan çok daha konforlu ve güzel. Muazzam bir ortam var. Temiz. Self servis. Çayını ve yiyeceğini alan, hesabını ödedikten sonra istediği masaya gidip oturabiliyor. Masalar görevliler tarafından sıkça temizleniyor. Hastane binası içerisinde ayrıca restoran da bulunuyor. Çok çeşitli yemekler bulunuyor. Öğle vakitleri insanlar yemek ihtiyaçlarını burada karşılıyor. Üstelik fiyatlar da çok uygun.

BÖLGEDE TRAFİK BERBAT DURUMDA!



KOÜ Umuttepe bölgesinde yaşanan en büyük sorunlardan biri trafik karmaşası...



Büyükşehir Belediyesi yerleşke dışında yaklaşık 2 bin civarında açık otopark yapmasına rağmen yetmiyor. Ayrıca yapılan yeni poliklinik binasının altında 200 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Otoparklar da yer bulamayan vatandaşlar araçlarını çift taraflı yol kenarlarına park etmek zorunda kalıyor. Her geçen gün araç ve trafik karmaşası artarken, otopark sorunu da gün geçtikçe büyüyor...



Şehir içi otobüsler ve halk otobüsleri belirli aralıklarla gelip gittikleri için duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Bölgenin yüksek kesim olmasından dolayı soğuk havalarda çok büyük sıkıntılar oluşuyor.



YERLEŞKE İÇİNDE 5 BİN KİŞİLİK CAMİ YAPILIYOR!



KOÜ Umuttepe Yerleşkesi içerisinde eskiden açık otopark olarak kullanılan bölgeye 3 bini kapalı ve 2 bini açıkta olmak üzere aynı anda toplam 5 bin kişinin ibadet edebileceği “Umuttepe Camii” yapılıyor.

Caminin inşaatı geçtiğimiz aylarda başladı. Henüz cami zeminindeki kazıklar çakıldı. Hizmete açılması iki yılı bulur. Caminin altında vatandaşların kullanabileceği sosyal alanlar da yer alacak. Bu kapsamda caminin bodrum 3 ve bodrum 2 katlarında 374 araçlık otopark olacak. Bodrum 1 katındaki 4 bin 600 metrekarelik alanda ise yemekhane, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi diğer sosyal mekânlar vatandaşlara hizmet verecek. Proje dahilinde zemin katta şadırvan yer alacak.



Üniversite Yerleşkesinin dışında,

A kapısı karşısında yıllar önce, içerisinde kütüphanesi ve konferans salonun da bulunduğu konforlu bir cami yapılmıştı. Uzun yıllar önce yapılan cami şimdilik yıpranmış durumda. Dış kısmındaki sıvalar sökülmüş, boyası solmuş ve atıl bırakılmış bir görüntüye sahip...



Umuttepe bölgesi her geçen gün büyüyor. Üniversite kampüs alanı dışında yapılan özel yurt sayısı artıyor. Civarda özel konutlar yükseliyor. Bölge geliştikçe daha da karmaşık hal alıyor!



Bölgeye, bu şehri yönetenler çok acil şekilde neşter vurmalı. Karmaşık hale gelen yapılaşma planlanmalı ve karmaşık ve çarpıklığın önüne geçilmeli.



Üniversitenin işleyişi kolaylaştırılmalı. Trafik rahatlatılmalı ve otopark sorunu kesinlikle çözümlenmeli...

