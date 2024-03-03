Parası olmayan artık siyaset yapamayacak mı?

“Seçimin Neden Tadı Tuzu Yok?” başlıklı yazımda genel seçim etkisinin devam etmesi, kararların ağırlıklı olarak Ankara’dan verilmesi, aday belirleme sürecinin gecikmesi, Tahir Büyükakın kesin kazanacak diye bakılması etkenlerini saymıştım. Ama yazımın finalinde meseleyi paraya getirmiştim.

“Seçim kampanyalarının bu kadar sönük başlamasının başlıca nedeni, artık ucuz kampanyanın kalmamış olması. Enflasyonun maliyetleri getirdiği yer ortada… Bir kampanya bedeli olarak öyle paralardan bahsediliyor ki partiniz bunu karşılayacak durumda değilse cebinizden ödemek zorundasınız. İki otobüs giydirip şehrin iki yakasına salsanız seçim sonuna kadar maliyeti yüzbinlerce lirayı buluyor. Size yardım eden ekibinizi yeme içme ihtiyacını karşılasanız, günde 15-20 bin TL masraf olur, araçların yakıtları, broşürler cabası…

Düşünün her sabah kahvaltı yapsanız, ramazan ayında da iftar verseniz perişan olursunuz.”

***

Bu hafta bir haber geldi önüme bunları yazmama rağmen ben bile inanamadım. Yavuz Solmaz öyle bir haber getirdi ki “teyit ettirin” demek zorunda kaldım. Ama baktım ki haber doğru…

Yavuz’un haberine göre, CHP İzmit’te meclis üyelerinden 500 bin lira istemişti.

Elbette her seçim dönemi sıralamaya giren adaylar mutlaka bütçeye katkı sunar. Bu normaldir ama rakamlara bakar mısınız?

***

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, listelerin kesinleşmesinin ardından İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayları ile toplantı yapmış Ercan ve Hürriyet, meclis üyeleri ile yaptıkları toplantılarda tüm meclis üyesi adaylarının ‘seçim yardımı’ yapmasını talep etmiş… Elde edilen bilgilere göre ilk üç sırada yer alan Mehmet Ümit Küçükkaya, Nazım Gençtürk ve Hamit İlker Ulusoy’dan 500’er bin lira, 4 ila 15 arasında yer alan meclis üyelerinden 200 bin lira, 15 ila 33 sıralarında yer alanlardan ise 20 bin lira istenmiş.

***

Hem rakamların büyüklüğüne şaşırdım hem de CHP’nin kademeli bağış talebine acı acı güldüm. İki gerçek çok dikkat çekici…

Bir- CHP’liler demek ki 15’ten fazla meclis üyesi kazanamayacaklarını düşünüyor ki 15. sıradaki Ayşe Fatmagül Terzi’den 200 bin lira ama 16. sıradaki Özcan Özer’den 20 bin lira istiyor.

Güler misin ağlar mısın!

İki- Siyaset bu kadar pahalı bir işe dönüştü. Düşünün Büyükşehir Meclis Üyesi olacaksanız eğer, cebinizde 500 bin TL paranız olacak. Tabi kampanya döneminde de harcayacaksanız. yani cebinizde 1 milyon TL yoksa hiç siyaset yapmaya kalkışmayın.

Hele muhalefette hiç kalkışmayın.

***

Acı ama gerçek…

Siyaset pahalı bir iş…

Parası olmayanın yapacağı bir iş olmaktan çıkıyor.

Örneği mi?

İşte size CHP İzmit’teki son olay…