Erzurumspor’un yedeklerini bile yenemedik…

Kocaelispor, ligin ilk yarısında bu haftalarda bir seri yakalamış, zirveye doğru ilerliyordu.
5 maç üst üste kazanmış, 6.maçta sahamızda Erzurumspor ile berabere kalıp, seriyi bozmuştuk.
Bu kez Erzurumspor maçı öncesinde kötü gidişe dur deyip, yeni bir seri yakalamak istiyorduk.
Boluspor, Urfaspor ve Keçiörengücü maçlarından 2 puanla ayrılmıştık.
İlk iki yarışında Göztepe’nin 5 puan gerisinde kalmıştık.
Erzurumspor maçı yeniden toparlanıp, camia olarak ayağa kalkmamız açısından fırsat olacaktı.
Ama olmadı…
0-0 biten maçta yine pozisyona girmekte zorlandık, yine organize olamadık…
… … …
Üç yıldır transfer yasağı bulunan Erzurumspor’un kadrosundan zaten bir çok oyuncu ayrılmıştı.
Takımı Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Akbaş gibi tecrübeli isimler ayakta tutuyordu.
Bir de teknik direktörleri Hakan Kutlu var…
Bizim maçtan önce de 5-6 oyuncusu sakattı.
Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mikail, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak gibi isimler yoktu.
Erzurumspor’u bu kadar eksik yakalamışken, kazanırız diye düşünüyorduk.
Bırakın kazanmayı, maçın uzatma dakikalarında Eren Tozlu golü atsa İzmit’e puansız dönecektik…
… … …
90 dakika boyunca sadece bir kez pozisyona girdik…
Amaral 79.dakikada topa iyi vursa veya yanındaki Cem Ekinci ve Kouakou’dan birine pas verse, belki de kötü oynadığımız maçtan 3 puan alacaktık.
Maçın geneline baktığımız zaman, çok fazla pozisyon olmayan bir 90 dakika izledik.
Transfer yasağı olan, bir de eksik oyuncuları bulunan Erzurumspor’u bile yenemiyoruz.
Bu maç Kocaelispor’un ligdeki son durumunu çok açık olarak anlatıyor…
… … …
Maçtan önce zor olacağını biliyorduk.
Erzurumspor sahasında son üç maçını gol yemeden kazanmış, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takımdı.
Anlaşılan Mustafa Gürsel de, rakipten biraz çekinmiş.
Sahaya üç stoper Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Emir Ortakaya ile çıktık.
İki bek Oğuz Ceylan ve Atila Turan ile başladık.
Vukoviç’in olmadığı bir maçta defansif yönü ağır basan iki orta saha oyuncumuz Yusuf Cihan ve Mesut Can da yedekti.
Orta sahada ikili Giorgi ve Amaral vardı.
Sağ kanatta Candeias, solda Barış Alıcı, forvette ise diğer Gürcü Davit oynadı…
… … …
Bu orta saha dizilişi ile oyunda üstünlüğü Erzurumspor’a kaptırdık.
Bizim orta saha iki, onlar ise bazen üç, bazen dört oyuncu ile oynadılar.
5’li defansta kanatlarda oynayan oyuncular top rakipte iken kademeye girip, savunmada üçlü ve dörtlüye dönmemiz gerekiyordu.
Veya, üçlü stoperlerden biri boşa çıktığında orta sahaya daha yakın oynamalıydı.
Biz ne yazık ki, bunları yapamadık.
Bunun içinde topa sahip olamadık, dönen topları alamadık.
Her şeyden önce topu rakibin ikinci ve üçüncü bölgesine taşıyamadık.
Böyle olunca bizim forvetteki oyuncumuz Davit, 60.dakikada oyundan çıkan kadar neredeyse ayağına top değmedi…
… … …
Bu kadar temposuz, topun oyunda kalma süresinin çok az olduğu bir karşılaşmada 1 puna razı olduk.
Maçın sadece son 10 dakikalık bölümünde rakibin ceza sahasına girebildik.
Son iki deplasmandaki oyunumuz ile maç kazanmamız çok zor.
Mustafa Gürsel ile iç sahada nasıl oynayacağız, bunu Tuzlaspor maçında göreceğiz…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Basiskele41 - Sağlam seviciliginden bir vaz geçin bu halde olunmasının sebebi KOYUN,Sağlam ikilisidir bizim bütçemizin yarısını harcayan takimlar bizi geçmek üzere bir ayılın artık
Derdo. - Yok bre yok...N'psak olmuyor!...Boşa Koyuyoruz Dolmuyor,Doluya Koyuyoruz Olmuyor.Elimizde golcü olmadığını kabul edelim.Yeni alınan bütün oyuncuları toplasak Tanque'nin bir sol ayağı etmiyor.Tanque'nin bu takımdan kaçmasına sebep olanlar maç günü kulağınız çınlıyorsa,bilinizki sebebi bizleriz bol bol çınlatıyouz kulağınızı...
Basiskele41 - Tanke nin gitmesinin tek sebebi Sağlam dır iyi bilin
Basiskele41 - Hala öyle olsa böyle olsa ile avunmak en basit tabiriyle aymazliktir Görün artık sorunu sorun futbol bilgisi olmayan yönetim ve ona sesini çıkaramayan yerel basın ve hodri meydan taraftar gurubudur
Mustafa İşkodra - sorun Ertuğrul Sağlam da değilmiş demek ki..yediniz hocayı..bolu ve urfa maçındaki 5 puan kaybından sonra gitmeli demiştin.buyur bakalım,2 haftadır takım rezillere oynuyor.cok ararız Ertuğrul hocayı..
bu takım bu oyunla playoff bile yapamaz..düştüğümüz sene bile böyle ruhsuz bir oyun yoktu.
Turan - kadroda ki topçulara göz önünde bulundurmadan eldeki malzemeden tereyağlı iskender yapan ertugrul hocaya sallayanlar utansın
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.