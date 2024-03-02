Erzurumspor’un yedeklerini bile yenemedik…

Kocaelispor, ligin ilk yarısında bu haftalarda bir seri yakalamış, zirveye doğru ilerliyordu.

5 maç üst üste kazanmış, 6.maçta sahamızda Erzurumspor ile berabere kalıp, seriyi bozmuştuk.

Bu kez Erzurumspor maçı öncesinde kötü gidişe dur deyip, yeni bir seri yakalamak istiyorduk.

Boluspor, Urfaspor ve Keçiörengücü maçlarından 2 puanla ayrılmıştık.

İlk iki yarışında Göztepe’nin 5 puan gerisinde kalmıştık.

Erzurumspor maçı yeniden toparlanıp, camia olarak ayağa kalkmamız açısından fırsat olacaktı.

Ama olmadı…

0-0 biten maçta yine pozisyona girmekte zorlandık, yine organize olamadık…

… … …

Üç yıldır transfer yasağı bulunan Erzurumspor’un kadrosundan zaten bir çok oyuncu ayrılmıştı.

Takımı Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Akbaş gibi tecrübeli isimler ayakta tutuyordu.

Bir de teknik direktörleri Hakan Kutlu var…

Bizim maçtan önce de 5-6 oyuncusu sakattı.

Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mikail, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak gibi isimler yoktu.

Erzurumspor’u bu kadar eksik yakalamışken, kazanırız diye düşünüyorduk.

Bırakın kazanmayı, maçın uzatma dakikalarında Eren Tozlu golü atsa İzmit’e puansız dönecektik…

… … …

90 dakika boyunca sadece bir kez pozisyona girdik…

Amaral 79.dakikada topa iyi vursa veya yanındaki Cem Ekinci ve Kouakou’dan birine pas verse, belki de kötü oynadığımız maçtan 3 puan alacaktık.

Maçın geneline baktığımız zaman, çok fazla pozisyon olmayan bir 90 dakika izledik.

Transfer yasağı olan, bir de eksik oyuncuları bulunan Erzurumspor’u bile yenemiyoruz.

Bu maç Kocaelispor’un ligdeki son durumunu çok açık olarak anlatıyor…

… … …

Maçtan önce zor olacağını biliyorduk.

Erzurumspor sahasında son üç maçını gol yemeden kazanmış, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takımdı.

Anlaşılan Mustafa Gürsel de, rakipten biraz çekinmiş.

Sahaya üç stoper Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Emir Ortakaya ile çıktık.

İki bek Oğuz Ceylan ve Atila Turan ile başladık.

Vukoviç’in olmadığı bir maçta defansif yönü ağır basan iki orta saha oyuncumuz Yusuf Cihan ve Mesut Can da yedekti.

Orta sahada ikili Giorgi ve Amaral vardı.

Sağ kanatta Candeias, solda Barış Alıcı, forvette ise diğer Gürcü Davit oynadı…

… … …

Bu orta saha dizilişi ile oyunda üstünlüğü Erzurumspor’a kaptırdık.

Bizim orta saha iki, onlar ise bazen üç, bazen dört oyuncu ile oynadılar.

5’li defansta kanatlarda oynayan oyuncular top rakipte iken kademeye girip, savunmada üçlü ve dörtlüye dönmemiz gerekiyordu.

Veya, üçlü stoperlerden biri boşa çıktığında orta sahaya daha yakın oynamalıydı.

Biz ne yazık ki, bunları yapamadık.

Bunun içinde topa sahip olamadık, dönen topları alamadık.

Her şeyden önce topu rakibin ikinci ve üçüncü bölgesine taşıyamadık.

Böyle olunca bizim forvetteki oyuncumuz Davit, 60.dakikada oyundan çıkan kadar neredeyse ayağına top değmedi…

… … …

Bu kadar temposuz, topun oyunda kalma süresinin çok az olduğu bir karşılaşmada 1 puna razı olduk.

Maçın sadece son 10 dakikalık bölümünde rakibin ceza sahasına girebildik.

Son iki deplasmandaki oyunumuz ile maç kazanmamız çok zor.

Mustafa Gürsel ile iç sahada nasıl oynayacağız, bunu Tuzlaspor maçında göreceğiz…