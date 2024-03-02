Kocaelispor, Erzurum’da şaşırttı ve üzdü

Erzurum maçı öncesinde, Keçiören önündeki çok kötü futbol taraftarı üzmüş, Erzurum’da oynanacak futbol merak edilmeye başlanmıştı…

Yeni Hocamız da takımı daha iyi tanımıştı. Mustafa Gürsel’den daha iyi oynayan bir Kocaelispor bekliyorduk..

Maça Gökhan- Oğuz - Yusuf Abdioğlu-Emir - Burak - Atila-Karaishvili- Amaral- Candeias -Barış Alıcı- Skhirtladze 11’i ile başladık. Vukovic'ın yokluğunda Gökhan'ın önünde üçlü savunma vardı. Bu oyun düzeni ile ilk kez oynadık.

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Açık yazayım…

Ne biz, ne de Erzurumspor maçın genelinde futbol adına olumlu birşeyler yapamadık. Futbol adına hiç bir şey üretilmeyen bir maç oldu.

Transfer tahtası kapalı Erzurumspor, her maç yaptığını yapıp, Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu ile hakemi etkilemeye, her pozisyonda yere yatıp birşeyler yapmaya çalıştı.

Ama bunda da başarılı olamadılar.

Maç boyunca net bir pozisyonları yok gibiydi. Sadece Emir’in kısa düşen geri pasını yakalayan Eren Tozlu’nun yakaladığı bir pozisyon vardı.

İkinci devrede de üst üste kazandıkları kornerlere kafa vuran Mustafa Yumlu’ya ümit bağlamışlardı. Bu oyuncunun üst üste 3 kornerde de kafa vurması şaşırtıcıydı…

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Peki Kocaelispor ne yaptı?

Maalesef biz de futbol adına hiçbir varlık gösteremedik . 79.dakikada Amaral’la yakaladığımız net bir pozisyon ve 89’da Karaishvili’nın vurduğu kafa dışında 90 dakika bir tehlike yaratamadik. Daha çok defans yaptık, hücumu çok düşünemedik. Sadece top Amaral’a ve Barış’a gelince heyecanlandık. Oynanan futbol Keçiören maçından çok farklı değildi. Bu görüntüsüyle bu takımdan geleceğe dair nasıl umut beslenebilir?

Şu anda Kocaelispor adına en can sıkıcı konu bu…

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Kalan haftalar için iyi şeyler düşünmek ıstiyorum ama bunun için dayanak ne var?

Son 4 maçta galibiyetimiz yok. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kalan haftalarda bu oyunun düzelmesini umutla bekleyeceğiz….

Başka yapacak birşey yok.

Son olarak;

İzmit’ ten bu maç için Erzurum’a giden, maç boyu susmadan takıma destek olan taraftarları tebrik ediyorum. Keşke sahada onların bu fedakarlığına layık olan bir takım olsaydı…

Taraftarın hakkını bu takım, bu oyun ödeyemez…

Haklarını helal etsinler…