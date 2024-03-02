Kocaelispor, Erzurum’da şaşırttı ve üzdü

Erzurum maçı öncesinde, Keçiören önündeki çok kötü futbol taraftarı üzmüş, Erzurum’da oynanacak futbol merak edilmeye başlanmıştı…
Yeni Hocamız da takımı daha iyi tanımıştı. Mustafa Gürsel’den daha iyi oynayan bir Kocaelispor bekliyorduk..
Maça Gökhan- Oğuz - Yusuf Abdioğlu-Emir - Burak - Atila-Karaishvili- Amaral- Candeias -Barış Alıcı- Skhirtladze 11’i ile başladık. Vukovic'ın yokluğunda Gökhan'ın önünde üçlü savunma vardı. Bu oyun düzeni ile ilk kez oynadık.
… … …
Açık yazayım…
Ne biz, ne de Erzurumspor maçın genelinde futbol adına olumlu birşeyler yapamadık. Futbol adına hiç bir şey üretilmeyen bir maç oldu.
Transfer tahtası kapalı Erzurumspor, her maç yaptığını yapıp, Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu ile hakemi etkilemeye, her pozisyonda yere yatıp birşeyler yapmaya çalıştı.
Ama bunda da başarılı olamadılar.
Maç boyunca net bir pozisyonları yok gibiydi. Sadece Emir’in kısa düşen geri pasını yakalayan Eren Tozlu’nun yakaladığı bir pozisyon vardı.
İkinci devrede de üst üste kazandıkları kornerlere kafa vuran Mustafa Yumlu’ya ümit bağlamışlardı. Bu oyuncunun üst üste 3 kornerde de kafa vurması şaşırtıcıydı…
… … …
Peki Kocaelispor ne yaptı?
Maalesef biz de futbol adına hiçbir varlık gösteremedik . 79.dakikada Amaral’la yakaladığımız net bir pozisyon ve 89’da Karaishvili’nın vurduğu kafa dışında 90 dakika bir tehlike yaratamadik. Daha çok defans yaptık, hücumu çok düşünemedik. Sadece top Amaral’a ve Barış’a gelince heyecanlandık. Oynanan futbol Keçiören maçından çok farklı değildi. Bu görüntüsüyle bu takımdan geleceğe dair nasıl umut beslenebilir?
Şu anda Kocaelispor adına en can sıkıcı konu bu…
… … …
Kalan haftalar için iyi şeyler düşünmek ıstiyorum ama bunun için dayanak ne var?
Son 4 maçta galibiyetimiz yok. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kalan haftalarda bu oyunun düzelmesini umutla bekleyeceğiz….
Başka yapacak birşey yok.
Son olarak;
İzmit’ ten bu maç için Erzurum’a giden, maç boyu susmadan takıma destek olan taraftarları tebrik ediyorum. Keşke sahada onların bu fedakarlığına layık olan bir takım olsaydı…
Taraftarın hakkını bu takım, bu oyun ödeyemez…
Haklarını helal etsinler…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Basiskele41 - Bitirdiniz takımı eserinizle övünün kötü futbolu görmezden gele gele bu hallere düşürdünüz takımı
Kral çıplak demek bu kadar zormuydu
Basiskele41 - Hala insanlara hayal satmaya kalkıyorsunuz bu işin bu yönetimle olamayacağını dile getiremiyorsunuz
Yazamiyorsunuz
Izmitli4141 - bide kalkıyorlar burdan ta erzuruma gidiyor taraftar akıl işi degil o yol bitermi şimdi pehh..bu takımdan hiç bişey olmaz bu sene cıkamaz..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.