Beraberliğe mi oynadık ?

İlk 2 iddiamızın devam etmesi, en azından üçüncülüğü korumak için kötü gidişata dur dememiz, ayağa kalkmamız gerekiyordu. Çok zorlu deplasman olsa bile Erzurum’dan kayıpsız dönmek zorundaydık.

BEKLENDİĞİ GİBİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta içi Brunga’dan Mustafa Gürsel’in sistem değişikliğine gideceği, üçlü savunma, beşli orta saha düzenini ve çift ön liberolu sistemi denediğine dair bilgiler gelmişti. Olumlu sonuçlar almış olacak ki, dünkü maça üçlü savunmayla başladı. Yani üç stoperle oynadık. Top bizdeyken 3-4-3, rakipteyken 3-5-2 gibi. Emir, Burak ve Yusuf Abdioğlu savunmanın önünde görev yaparken, dörtlünün sağında Oğuz, solunda Atila vardı.

MESUT İLE KOUAKOU’YU BEKLİYORDUK

Ortada Giorgi ve Amaral, üçlünün sağında Candeias, solunda Barış, santraforda Davit. Mesut Can’ın orta alanda Giorgi’nin yerine tercih edilebileceğine yönelik beklentilerimiz vardı. Ancak Gürsel’in son kararı Gürcü futbolcu oldu. Yine ileri uçta Kouakou ile başlarız sanıyorduk, Gürsel Davit’i oynattı. Geçen sezonun başında hatırlanacaktır üçlü savunmayla oynamış ama başarılı olamayınca vazgeçmiştik. Bu sezon ilk kez bu sistemle sahaya çıktık.

ÇOK BARİZ PENALTIYDI, VERMEDİ

Mart ayında Erzurum’da mevsim normallerinin ötesinde soğuk olmayan bir havada oynandı maç. Zemin fena değildi. Maraton tribününe taraftar alınmadı ama kale arkalarında hatırı sayılır taraftar vardı. Hodri Meydan Grubu da kendilerine ayrılan yeri hemen hemen doldurmuştu. Maçın henüz 11’nci dakikasında Mustafa Yumlu Barış’ı ceza alanı içinde resmen kucakladı. Net penaltıydı. Orta hakemin gözünden kaçmış olabilirdi ama VAR uyarmalıydı.

EMİR’İN KISA DÜŞEN GERİ PASI

Maçın başında öne geçmemizi hakemler engelledi dersek doğrusu söylemiş oluruz. Burada Mustafa Yumlu’nun tecrübesiyle kendisini yere atarak hakemleri kandırdığını da söylemeliyiz. Ev sahibi takım maçın kontrolünü aldı. 20’inci dakikada uzaktan şutta Gökhan başarılıydı. Az sonra yine rakibin etkili atağında Emir’in kritik müdahalesini gördük. Devrenin son anlarında Emir’in geri pası kısa düşünce Eren Tozlu golle burun buruna geldi, neyse ki atamadı.

HAMLELER İŞE YARAMADI

İlk yarı golsüz geçilirken Kocaelispor hücumda en küçük bir etki gösteremedi. Kazanmayı isteyen, bunun için atak yapan ev sahibi, adeta bir puana gelen, öne çıkmayı hiş düşünmeyen misafir takım. İkinci yarının ilk 15 dakikasında da kontrol Erzurum’daydı. Kenar yönetim ilk 1 saat geçilirken iki hamle birden yaparak Oğuz ile Davit’i kenara alıp Cem ile Kouakou’yu sahaya sürdü. Değişen bir şey olmadı gibi.

AMARAL 79’DA FİŞİ ÇEKEBİLİRDİ

72’de Barış-Ramil değişikliği oldu. 9-10 dakika biraz pas yapar gibi olduk. O süreçte de pozisyona girdik. Dakikalar 79’u gösterirken ilk gol pozisyonunda Amaral fişi çekebilirdi. Portekizli futbolcu çok müsait durumda son vuruşu yapamadı. Normal sürenin bitimine 1 dakika kala Cem ile gelişen atakta Atila’nın ortasında Giorgi kafayı yavaş vurdu. Son pozisyon uzatmalarda ev sahibi takımdan geldi. Eren Tozlu elverişli durumda golü yapamadı.

1 PUANA ÜZELEN ONLAR OLDU

Pozisyon zenginliği olmayan, seyir sevki sıfır noktasında bir maç oldu. Tahtası kapalı, sakatı çok Erzurum haddini bilerek ama golü düşünerek oynadı, daha çok isteyen taraftı. 1 puana üzülmüşlerdir. Hakem maçın başında o penaltıyı verse veya Amaral uygun durumda o gülü atsa maçı kazanabilirdik ama takım kazanmayı isteyen değil, kaybetmemeyi amaçlayan bir görüntü verdi. 1 puanı yeterli gören bir anlayış vardı hem kulübede, hem sahada. Sistem değişikliği de en azından bu maçta işe yaramadı.

ADETA BERABERLİĞE OYNADIK

Bu düşüncede oldukları için alınan beraberliğe sevinmişlerdir sanıyorum ama taraftar yine kahroldu. Dört haftadır 3 puanı bir arada göremiyoruz, adeta ilk yarıda topladıklarımızı dağıtıyoruz. Sonuçlar bir yana oyunsal anlamda hiç ümit vermiyoruz. Sanıyorum dünkü maçın ardından taraftarımızın tamamına yakını, “Biz bu oyunla Play-Off’a kalırsak öpüp de başımıza koyalım” demiştir. Maalesef görüntü bu.