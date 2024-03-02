Kocaelispor hiç ümit vermiyor

İlk 2 iddiamızın devam etmesi, en azından üçüncülüğü korumak için kötü gidişata dur dememiz, ayağa kalkmamız gerekiyordu. Çok zorlu deplasman olsa bile Erzurum’dan kayıpsız dönmek zorundaydık.
BEKLENDİĞİ GİBİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
Hafta içi Brunga’dan Mustafa Gürsel’in sistem değişikliğine gideceği, üçlü savunma, beşli orta saha düzenini ve çift ön liberolu sistemi denediğine dair bilgiler gelmişti. Olumlu sonuçlar almış olacak ki, dünkü maça üçlü savunmayla başladı. Yani üç stoperle oynadık. Top bizdeyken 3-4-3, rakipteyken 3-5-2 gibi. Emir, Burak ve Yusuf Abdioğlu savunmanın önünde görev yaparken, dörtlünün sağında Oğuz, solunda Atila vardı.
MESUT İLE KOUAKOU’YU BEKLİYORDUK
Ortada Giorgi ve Amaral, üçlünün sağında Candeias, solunda Barış, santraforda Davit. Mesut Can’ın orta alanda Giorgi’nin yerine tercih edilebileceğine yönelik beklentilerimiz vardı. Ancak Gürsel’in son kararı Gürcü futbolcu oldu. Yine ileri uçta Kouakou ile başlarız sanıyorduk, Gürsel Davit’i oynattı. Geçen sezonun başında hatırlanacaktır üçlü savunmayla oynamış ama başarılı olamayınca vazgeçmiştik. Bu sezon ilk kez bu sistemle sahaya çıktık.
ÇOK BARİZ PENALTIYDI, VERMEDİ
Mart ayında Erzurum’da mevsim normallerinin ötesinde soğuk olmayan bir havada oynandı maç. Zemin fena değildi. Maraton tribününe taraftar alınmadı ama kale arkalarında hatırı sayılır taraftar vardı. Hodri Meydan Grubu da kendilerine ayrılan yeri hemen hemen doldurmuştu. Maçın henüz 11’nci dakikasında Mustafa Yumlu Barış’ı ceza alanı içinde resmen kucakladı. Net penaltıydı. Orta hakemin gözünden kaçmış olabilirdi ama VAR uyarmalıydı.
EMİR’İN KISA DÜŞEN GERİ PASI
Maçın başında öne geçmemizi hakemler engelledi dersek doğrusu söylemiş oluruz. Burada Mustafa Yumlu’nun tecrübesiyle kendisini yere atarak hakemleri kandırdığını da söylemeliyiz. Ev sahibi takım maçın kontrolünü aldı. 20’inci dakikada uzaktan şutta Gökhan başarılıydı. Az sonra yine rakibin etkili atağında Emir’in kritik müdahalesini gördük. Devrenin son anlarında Emir’in geri pası kısa düşünce Eren Tozlu golle burun buruna geldi, neyse ki atamadı.
HAMLELER İŞE YARAMADI
İlk yarı golsüz geçilirken Kocaelispor hücumda en küçük bir etki gösteremedi. Kazanmayı isteyen, bunun için atak yapan ev sahibi, adeta bir puana gelen, öne çıkmayı hiş düşünmeyen misafir takım. İkinci yarının ilk 15 dakikasında da kontrol Erzurum’daydı. Kenar yönetim ilk 1 saat geçilirken iki hamle birden yaparak Oğuz ile Davit’i kenara alıp Cem ile Kouakou’yu sahaya sürdü. Değişen bir şey olmadı gibi.
AMARAL 79’DA FİŞİ ÇEKEBİLİRDİ
72’de Barış-Ramil değişikliği oldu. 9-10 dakika biraz pas yapar gibi olduk. O süreçte de pozisyona girdik. Dakikalar 79’u gösterirken ilk gol pozisyonunda Amaral fişi çekebilirdi. Portekizli futbolcu çok müsait durumda son vuruşu yapamadı. Normal sürenin bitimine 1 dakika kala Cem ile gelişen atakta Atila’nın ortasında Giorgi kafayı yavaş vurdu. Son pozisyon uzatmalarda ev sahibi takımdan geldi. Eren Tozlu elverişli durumda golü yapamadı.
1 PUANA ÜZELEN ONLAR OLDU
Pozisyon zenginliği olmayan, seyir sevki sıfır noktasında bir maç oldu. Tahtası kapalı, sakatı çok Erzurum haddini bilerek ama golü düşünerek oynadı, daha çok isteyen taraftı. 1 puana üzülmüşlerdir. Hakem maçın başında o penaltıyı verse veya Amaral uygun durumda o gülü atsa maçı kazanabilirdik ama takım kazanmayı isteyen değil, kaybetmemeyi amaçlayan bir görüntü verdi. 1 puanı yeterli gören bir anlayış vardı hem kulübede, hem sahada. Sistem değişikliği de en azından bu maçta işe yaramadı.
ADETA BERABERLİĞE OYNADIK
Bu düşüncede oldukları için alınan beraberliğe sevinmişlerdir sanıyorum ama taraftar yine kahroldu. Dört haftadır 3 puanı bir arada göremiyoruz, adeta ilk yarıda topladıklarımızı dağıtıyoruz. Sonuçlar bir yana oyunsal anlamda hiç ümit vermiyoruz. Sanıyorum dünkü maçın ardından taraftarımızın tamamına yakını, “Biz bu oyunla Play-Off’a kalırsak öpüp de başımıza koyalım” demiştir. Maalesef görüntü bu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(36 )
Harbi Izmitli - Hemen kaan dobra veya serdar topraktepeden biri getirilmeli
4141 - Hayrettin bey, transfer bütçesine göre ortada büyük başarısızlık var. Bunları yazın her gün sorumlularını açıklayın. Maçın kritiğini yapmayın hepimiz izliyoruz maçları. Bu yönetimle devam edildiği sürece hiç bir şey değişmeyecek.
Cantuğrul - Dışarıdan 1 ligi izlemeyen birini getirin kocaelispor maçına bu oynadığımız futbol ile ya küme düşmesi kesinleşmiş bir takım yada ligde her hangi bir iddiası olmayan bir takım der ben bu sezon oynadığımız futboldan utandığım kadar utanç duymamıştım emeği geçen herkeze yazıklar olsun
Sencer Bey - 3 yıldır transfer yasağı olan takımın 5 eksikle çıktığı maçta yedeklerini bile yenemedik.
Mustafa Gürsel yanlış bir tercihti.
Tıpkı Mehmet Altıparmak ve Fırat Gül tercihleri gibi.
Ali Kemal - Sayın albayrak kaç hafta kaldı 9 mu.
Siz her puan kaybettiğimiz maçtan sonra sayıyorsunuz yaa
Paşa - Engin Koyun bu gidişatın suçlusu sensin Ertuğrul u yem yettiniz Tanque nin yerine daha iyisini alacağız dediniz gittiniz Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldiniz Mustafa Gürsel bu muydu oynatacağın hücum futbol böyle devam ederse play-off bile göremeyiz hodri meydan nerdesiniz bu futbolculara iyi bir protesto etmek lazım daha ne bekliyorsunuz bu futbolcular nerede oynuyorlar farkında değiller
Emre Ks - Valla Hayrettin abi sizde de suç var, bu takım top oynamıyor, bu böyle gitmez dedik siz hep başkanı ve yönetimi savundunuz, bu başkan ve yönetim gitmedikçe Kocaelispor başarılı olamaz, ligin en çok para harcayan takımlarından biriyiz ve transfer yasaklı , 5-6 eksikli Erzurum’u yenemiyoruz, kentin parasıyla böyle kalitesiz topçular nasıl alındı akıl alır gibi değil , Engin Koyun ‘ u ilk kongrede göndereceğiz , bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tahir bey de artık bu saçmalığa bir son vermeli , Koyunu çağırıp teşekkür etmeli, sonuçta kaynağı yaratan Tahir bey.
İzmitli - Bana menacerini soyle sana kim oldugunu soyleyim fofanayla kofanayi alsinlar"""""""""""""" soksunlar
Körfezli Önder - 2 sezon öncede yönetim kalan maçlarımızı kazanacaz bu takım play of oynayacak demişlerdi sonuç herkezin malumu bu sezonda yönetim 2 3 hafta önce kalan maçlarımızı kazanacaz ve süper lige direk çıkacaz dediler şimdi play of bile tehlikeye giriyor başka söze gerek varmı
Resul Taşcı - şu yönetime tek kelime edemediniz. sizede yazıklar olsun
Obhm4141 - Hayrettin bey TÜKENMİŞLİK YAŞANIYOR
takımda neler oluyor lütfen açıklayın
Kimseden korkmadan
Kaleye gidemiyoruz, ne sistem ne başka birşey nede 3 5 8 falan. Bunlarla ilgisi yok lütfen açıklayın birşey varsa.
Yoksa sene sonuna doğru yada seneye çok geç olucak
Seneye kimseyi BULAMAZSİNİZ O STADDA
NELER OLUYOR ANLATIN LÜTFEN
Derdo. - Sadece seneye olsa yine iyi Kocaelispor'un on senesi heba oldu.Bundan sonra hızlıca düşeriz aşağılara 3.lige kadar gider bu iş,buna sebep olanlara da,buna izin verenlere de,bunu görüp sessiz kalanlara da yazıklar olsun
Aykut - Hayrettin abi haklısın mükemmel bir yazı olmuş ilk başta oğuz yerine mehmet ile başladak daha da etkili olurduk oğuz sakatlıktan sonra kendine gelemedi bence kenarda oturmalı orta sahada georgi iyi fakat daha 1-2 haftası var amaral o golü bence yapmalı mustafa yumluyu zaten bilen biliyor pislik adamın teki barış topu kurtarmış vardan gelen bir uyarı yok
Mert Güncan - Bu takımın başına Guardiola gelse bu oyuncu grubuyla en fazla bu kadar olur der !
Ks Darphane - Bu işin TEK sorumlusu yönetim ve sağda solda kocaelispordan nasıl para kazandığını ballandırarak anlatan menejerlerdir ayrıca ertuğrul hocanın gitmesine izin veren biz taraftarlarız çıkıp anket yapın türkiyede ertuğrul hocamı mustafa gürselmi diye %70 e %30 ertuğrul çıkar
Osman.sivacilar - Hayal dünyasında yaşamayalım takımın kapasitesi bukadar
Scout - Hocanın şanssızlığı fikstür oldu. 2 deplasman maçı üst üste olması malesef bu süreçte rakiplere yaradı. En kötü play off hattında bitiririz. Yeni hocamızla iç sahada çıkışa geçeceğimize inanıyorum.
Hoşgörülü - Sayın yazar ben bu oyunu ve sistemi kabul edemiyorum. Kocaelispor süper ligi hedeflediği bir sezonda hiç bir zaman böyle bir sistemle yazdığınız gibi beraberliğe çıkmışçasına oynayamaz. Ya yönetim veya hoca çıksın açık açık vites küçültüp hedefimizden uzaklaştığımızı söylesin ya da şu oyuna çeki düzen versinler. Kimsenin Kocaelispor taraftarına hem parola süper lig deyip hem de bu rezilliği izletmeye hakkı yok. Ertuğrul hocayı eleştiriyorduk ama en azından takım bireysel performanslarla müsabaka kazanıyordu. Her hoca değişikliğinde özellikle önceki hoca döneminde as kadroda kendine yer bulamayanlar çabalayıp kadroya girmeye çalışır şimdi bırakın bunu hepsi önceki performanslarının bile altında. Başkan ve yönetimi başta olmak üzere armaya yakışmayan bu vasat futbolun tüm sorumlularına yazıklar olsun.
AA - Gelen hocanın nasıl faydalı oldugunu da yazın sayın yazar(!)
Hasan KOÇ - Bu takım kiminle nasıl gol atacak çok merak ediyorum.Her geçen hafta daha kötü futbol.Hoca evlere şenlik beraberliğe seviniyor.Hangi takımı çalıştırdığının hala farkında değil.Yabancıların hepsi çöp.Elle tutulur yanları yok.işimiz çok zor .Umutlar bir başka bahara kaldı......
Kuzman41 - Yönetimin beceriksizliklerini yaz para ile nasil rezil oluyoruz onu yaz boşa giden yine bir sezonu yaz da yazzzzz
Cenesuyu - Gönderilen hoca ile şuan takimin başında olan hoca ve futbolcular mi hatalı sadece?
Belediyeden aktarılan milyonlarca lirayı anlaşmalı menajerle çöpe atan beceriksiz başkana ,o başkanı kulübe atayan da hiç mi hata yok mu?
Neden bunları dile getiremiyorsunuz...
Umut Alkay - Açsın yönetim her gelene trübünü . 2 sene önceki gibi altınordu maçında yaptığımızı bu hafta Tuzla maçıyla yapalım. 20bin - 25 bin taraftarla birlikte devre arası gelen gürcüler, azerbaycanlı kardeşimiz shadayev, portekizli candeidas ve amaral , yerli oyuncularımız hepsi arkasında bu büyük gücü görürler ve oynarlar. Motivasyon tekrar başlar ve Gürsel hocanın da işi kolaylaşır. Saygılar
Tacir Bey - Fikstür,e baktımda.
Biz Play_off,a bile kalamayız.
Gerçekle ne kadar erken yüzleşirsek,
Kendimizide erken tanımış oluruz.
Üzgünüm,
Gerçek bu.
Artık aynalar bile bize gülmeyecek.
Hodri41ayhan - Devre arası alınan RAMİL,DEVİD,CİGİ,DUHAN kim aldırdı?Bu takımın ihtiyacı belliydi bir 8,birde forvet.Alacaksın iki üst düzey bu iki oyuncuyu bu durumlara düşme.devre arası gelen bu 4 oyuncu ve koukonun takıma hiç katkıları yok.dany ve oğuz çok formsuz. 2.lik derken,3.lükte riske girdi bu oyun devam ederse playofta gider YAZIK
Basiskele41 - Olmayan penaltı mı istiyorsun Takım ilk yarı kaleye şut çekemedi 3 pas yapamadı bugün Kocaelispor un yerinde ilk 7 deki hangi Takım olsa Erzurumu bugün ezerdi siz devam edin Koyunun avukatlığını yapmaya kral çıplak diyemezsiniz zaten
Umut Alkay - Bence Barışın pozisyonu penaltı değildi ama fikrine katılırım keşke olsaydı. Şimdi şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Ertuğrul hoca ve tanque gittikten sonra 3. Lig takımına döndük. Sahada bir takım yok! O zaman ne yapmalıyız! Öncelikle bu basiretsiz yönetim saha içi giderlerini trübün biletlerinden karşılamalıyız mantığından çıkıp -bu çok önemli- 2 sene önce küme düştüğümüzde altınordu ve manisa maçlarında ki gibi o stada 20 bin üstünü çekmeliyiz. Biletsiz girişten ceza 150-200 bin civarında sanırsam koymaz bize. Bu hafta bu uygulamaya geçmeli. Oyunu kuralına göre oynamalıyız. Yönetim bu hafta seferberlik ilan etmeli ve kapıları açmalı. Bayram havasında büyük motivasyonla bu futbolcu grubunu ateşleriz. Bu niye önemli çünkü bizim futbolcular kariyerlerine baktığımızda önemli camialarda oynamış futbolcular ve biz bu haftadan itibaren Altınordu maçında ki ambiyansı yakalarsak takım tekrar ritmini bulur camia kenetlenir ilk 2’yi bile yakalarız. Aksi takdirde bizi koca bir hüsran bekliyor hem de en acısından bunu görüyoruz.
İzmitli4141414141 - Beraberliğe mi oynadık sen hangi maçı izledin Hayrettin abi biz top mu oynadık ALLAH aşkına ben kocaelispor u bu kadar kötü futbol oynadığını hatırlamıyorum ya firat gül bile bu kadar kötü oynatmıyor du bizim yönetim değişmeden bu takımdan hicbirsey olmaz bu sene geçti buraya yazıyorum hatirlatirsin abi biz bu sene 2-3. Olma şansımız hiç yok Playof belki oynarız onda da zaten bizim hiç şansımız yok seneye yönetim teknik direktör hepsi değişmesi lazım
Fatih Ozan - Bu kadar imkan ile bu kadar kötü idare bize özel sanırım.Bu saatten sonra bütün yollar yönetime çıkar.İkinci şanslarını da kullanamadilar.
Harun - Vallahi billahi tallahi birileri çok fena götürdü çok fena bizi bunlar futbolcu diye kandırdı 2 ci yarı gelenlerin hepsini satsak 1 tek eren tozluyu alsak süper lige çıkardık haram zehir zıkkım olsun inşallahh Birileri bizimle alay ediyor
Kocaelisportoken Holde - Bunca çileyi biz çekmişken şu an takımın dağılması sıralamada geriye doğru düşmemiz, göztepeden fark yememiz kanıma dokunuyor.
AYAĞA KALK ARTIK KÖRFEZ
Eyüp maçından beri çok kötüyüz
Mustafa - Bu takım play off a kalamaz. Hoca da mucize yaratıcak hali yok. kadro belli. yetersiz. Anca bu ligin takımı olur bu görüntüsüyle.
Burak - Umarım Keçiören ve Erzurum’a karşı oynanan ruhsuz isteksiz çözümsüz futbolu haftaya İzmit’te de oynar takımımız. O zaman görecekler anyayı konyayı
Yare - Merhaba hayrettin bey benim bundan sonraki tek düşüncem ve Mustafa hocaya tavsiyem takımı playoflara hazırlaması takıma yeni katılan futbolxuları o zamana kadar hazırlaması.Bu takım bu haliyle göztepeyi yakalayıp geçecek oyun oynamıyor ki göztepede buna bu saatten sonra fırsat vermez tahminimce.
Dobradobra - transferlerin hepsini bize cakan menajer ve ertugrul hoca.suclu aramaya gerek yok belli hersey!takimin kalitesi geriye gitmis.gurculeri azerileri dolduranlar cepleri ne kadar doldurdu acaba!adama bombos pozisyon orta geliyor son dk soldan,gogsune al bisey yap hangi koseye vursan gol olcak kaleciye yuvarliyor
Çukurbağlı - Takımda ruh yok.
Beraberliğe gitmiş
Mustafa Gürsel de iş yok. Eli cebinde maç seyrediyor.
Ertuğrulu harcadınız. Çok ararsınız.
Çok bilen ukalalar..
Nerdesiniz?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.