CHP’yi çapsız göstermek Fatma Hanım’a ne kazandırır?

Evet, CHP’de geçmişte de iç çekişmeler yaşanıyordu.

Parti içinde kutuplaşma, adamcılık vardı.

Ama uzun yıllardır yakından takip ederim, CHP’de bugünkü gibi belden aşağı vuran, karşısındakini siyasi rakibi değil de, düşmanı gibi gören anlayış, bindiği kayığı batırmak için uğraşan tipler hiç görmemiştim...

Bu kenti bilmeyenlerin siyasi partilerin içini doldurmasında bunun büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.

Daha bu kenti tanımadan, bu kentin insanlarını özümsemeden partilerin içinde bir anda tepelere getirilen aktörlerin bu bozulmanın, bu çirkin siyasetin baş sorumlu olduğu görüşündeyim...

Bu kent siyasette, sporda, sosyal hayatın her alanında, sokakta, dükkânda, pazarda, kısacası her yerde bir nezaket çerçevesinde ilişkilerini sürdürürdü.

Bırakın aynı görüşte, aynı partide olmayı; farklı düşünceler de birbirine hoşgörü ve nezaket gösterir; çekişme bir yere kadar yapılır ama kimsenin onuruyla, şerefiyle oynanmazdı.

Arkadaş, siyasette bir hedefin olabilir.

Bunun için herkesten fazla çalışabilir, kulis yapabilir, etrafına adam toplayabilirsin...

Ama kendi partilinin itibarıyla oynamak, onu tamamen silmeye çalışmak sana ne kazandırır?

Üstelik bu partinin kurumsal kimliğini hedef alırsan, DNA’larıyla oynarsan kendine de zarar vermiş olmaz mısın?



CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ ın başına işte bunlar geldi...

Acurman, bu şehre dışarıdan gelmedi. Bu şehrin en önemli avukatlarından, en saygın isimlerinden Av. Hüseyin Acurman’ ın oğlu olarak siyasete girdi ki; Hüseyin Acurman da hiçbir şey beklemeden CHP’ye yıllarca hizmet etmişti.





ACURMAN’A SİYASİ SUİKAST DÜZENLENDİ!





Çok net söyleyebilirim ki Anıl Acurman’ a siyasi suikast düzenlendi...

Genç, başarılı, geleceği parlak bir avukat toplum önünde küçük düşürüldü...

Bu oyunu oynayan kişilerin başında, kendisi kadar bu şehirde izi bulunmayan, üniversite okumak için geldiği bu şehirde bir anda kendini önemli mevkilerde bulan ve bugün büyük bir ego patlaması yaşadığı görülen Fatma Kaplan Hürriyet’in adının karıştığını düşünmek ise inanın herkesi üzüyor.

Anıl Acurman’ ın adaylığını düşürmek için İstanbul Kartal ilçe örgütünden adam tutmak, bu adama şikâyette bulundurmak kimin aklına gelirdi?

İddialar odur ki, Fatma Hanım, Başiskele’ yi Saadet Partisi’ne hediye edip, İzmit’te aynı partiden destek almak uğruna partili arkadaşını toplum önünde linç ettirdi...







ACURMAN GERİ DÖNDÜ...



Peki, sonra ne oldu?



Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Anıl Acurman’ın adaylığını düşürdü.

Acurman, kendisine yapılan bu kalleşliğe itiraz etti. İl Seçim Kurulu ilginç bir karar verdi ve oy birdliğiyle ilçenin kararını onadı ve Acurman’a aday olma yolunu kapattı.



Tabi bunun Yüksek Seçim Kurulu ’da vardı...



Kocaeli’nde çok başarılı birer hukukçu olan Anıl Acurman ve babası Hüseyin Acurman, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. İlçe ve ilin kararına itirazda bulundular...

YSK, aday listelerin kesinleşmesine bir gün kala Anıl Acurman’ın adaylığına onay verdi.



Acurman’ın adaylığının kabul edilmesi, bu senaryoyu tezgahlayanların ve Başiskele’de bazı adayların kimyasını derinden sarstı. Acurman, 31 Mart’ta CHP Başiskele adayı olarak seçime girecek...



CHP’DE ÇOK KİŞİYİ KIRDI!



Fatma Hanım, sadece Acurman’la değil; CHP’de çok önemli kişileri bu 5 yıllık dönemde kırdı, incitti, küstürdü, partiden uzaklaştırdı.

Bakın, AK Parti Adayı Muharrem Tutuş kendisiyle alay ediyor:

“Bizim SKM programlarımızı takip ediyor, sosyal medyada nereye gittiğimizi paylaştığımız anda peşimizden oraya gidiyor...” diyor.

Nedenini söyleyeyim, yıkıp yok etmeye çalıştığı CHP’de hiç kimse Fatma Hanım’a program bile yazmak istemiyor.

Uğraşmıyor.

Çünkü kendisine yaklaşan herkes bugüne kadar hep kaybetti.

Hep zarar gördü.

Kim, neden uğraşsın.

Fatma Hanım, “CHP’yi bitireyim” derken aslında kendi sonunu hazırlıyor.

Bugün arkasında ne örgüt kaldı, ne de çıkarsız kendisini seven bir dostu.

Bunların hepsini kendisi hazırladı.

Doğrusu, bu şehrin ne Fatma Hanım, ne Ahmet, ne Mehmet umurunda olur.

CHP, kurumsal bir partidir. Bu partinin varlığı önemsenir.

Fatma Hanım, itibarsızlaştırmak istediği CHP’de bundan sonra seçim kazanır mı, hep birlikte göreceğiz...