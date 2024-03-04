Ulaşımda yeni bir dönem için az kaldı…

Kocaeli zor bir şehir, büyük göç alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını biliyorsunuz. Türkiye’nin bir önceki yıl binde 7,1 olan nüfus artış hızı bu kez binde 1,1 olarak gerçekleşti. Nüfus artış hızında önemli bir azalma söz konusu. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla oranla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşmış ama o artışın dörtte 1’i Kocaeli’de gerçekleşmiş. TÜİK verilerine göre Kocaeli’de ikamet eden nüfus, 23 bin 835 kişi artarak, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 milyon 102 bin 907’a çıkmış.

Yani bu şehir her koşulda büyüyor…

RAYLI SİSTEMLER ŞART

Durum böyle olunca belediyelerin görevleri de daha zorlu hale geliyor.

Belediyeler toprağın altına çok yatırım yapmak istemez. Çünkü yapılan yatırım anlaşılmaz, görülmez. Kolay kolay da hissedilmez… Belediyeler yapımı bir hizmet dönemini aşacak projelere de girmek istemez. Çünkü, bitirilememiş projeyi anlatmak da kolay değildir.

Bu projelerin başında da raylı sistemler gelir. Çünkü ne bütçe yeter, ne dönem yeter ne de pat diye faydası anlaşılır.

Ama Kocaeli’nin trafiğinin sürdürülebilir kılınması için raylı sistemler şart.

Kocaeli Büyükşehir bu konuda elini taşın altına koyuyor.

GEBZE- DARICA VE KARTEPE- KÖRFEZ METRO PROJELERİ

Gelin yapılanlara bakalım.

Gebze Metrosu bir başarı hikayesi… Artık sona geliyor.

Kartepe- Körfez Mertrosu inanılmaz önemli…

Tam adıyla Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca üstlenildi. Körfez’den Kartepe- Köseköy’e uzanacak hatta 23 istasyon bulunacak. Projenin maliyeti 1.8 milyar dolar. Yani 50 milyar TL civarında…

Büyük bir yatırım.

Bunun bakanlık tarafından yapılması ve Kocaeli Büyükşehir’e devredilecek olması bir yönetsel başarı…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibi bunu başardı.

Ama tek başarıları Gebze Metrosu ve Körfez Kartepe Metrosunda bunu başarmaları değil.

MUTLU SON ÇOK YAKIN

Şehir Hastanesi tramvayı da böyle…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nde deneme sürüşleri yapıldı. Bu deneme sürüşlerinin tamamını herkesten önce size biz aktardık.

Memnuniyetle söylüyorum ki o deneme sürüşlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Duraklarda ve hat güzergâhında son kontroller ise devam ediyor. Tüm bu işlemler sonrası 90 metre uzunluğundaki 5 durakta hizmet verecek yeni tramvaylar da hatta gelmeye başladı.

ÇOK BÜYÜK KAZANIM

Gelelim önemli habere…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devri için Bakanlık, gerekli devir işlemlerini başlattı.

Bunu da siçin için haberleştirmiştik.

Gördüğünüz gibi bakanlık yaptı, Kocaeli Büyükşehir’e devrediyor; elbette proje maliyetini Kocaeli Büyükşehir bakanlığa ödeyecek ama neresinden bakarsanız bakın büyük kazanım…

Devir işlemlerinin ardından Kocaeli Büyükşehir, hattı işletecek Ulaşım Park A.Ş. ile açılışı planlayacak ve yolcu taşımacılığını başlatacak.

Açılışı için muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ne gelişi beklenecektir. Bu ayın içinde resmi açılışla ya da hemen öncesinde taşımacılık başlayacaktır.

Ulaşımda yeni bir dönem için az kaldı…

HASTALAR VE YAKINLARINI ÇOK RAHATLATACAK

Şehir Hastanesi sağlık hizmetlerinde önemli bir yük çekiyor. Bence en önemli sorunu da ulaşım… Tramvayla ulaşabilmek ve kolayca hastane içine girilebilecek bir ulaşım konforu hastanenin önemini daha da artıracaktır. Hasta ve yakınlarını rahatlatacaktır.

Emin olun Şehir Hastanesi Tramvayı raylı sistemin işlevinin ne kadar büyük olduğunu herkese bir kez daha gösterecek.