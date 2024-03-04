Kocaelimizin Sağlık Hizmetlerinde 1900’lü Yıllar(3)

“Tarih insanlığın öğretmenidir” Çiçero

Derince Askeri Hastanemiz: Gültepe’deki askeri mevki hastanesinin binalarının eskimiş olması ve yetersizliği yanında yerleşim yerlerinin içinde kalmış olması, yeterince çevre rahatlığı bulunmaması sebebiyle yeni ve

büyük bahçeli bir hastane yapılması düşünülmüştür. 15. Kolordunun çalışması sonucu Derince’nin çıkışında E-5 cepheli 140 dönümlük bir alan bu maksatla seçilmiştir. Buraya 100 yataklı o günün şartları için modern bir hastane yapılarak 1976’da hizmete sokulmuştur. Gültepe Askeri Hastanesi başhekimi olan Dr. Ali Şener buranın da ilk başhekimi olup hastaneyi buraya taşıyıp yerleştirmiştir. Derince Askeri Hastanemizde daha sonra başhekimlik yapmış olan Dr. Mesut Tuncer, Dr. Metin Denli ve Dr. Ali Tuna’nın daha sonra terfi ederek general rütbesinde ordumuzun daha üst düzeyde sağlık sorumluluğu yapmış olmaları anlamlıdır. Bu bölgeye daha sonra Sopalı SSK Hastanesi de yapılmıştır.

Bu hastanemizin kadro ekibinden Dr. Tuncel Çaylı, İzmit merkezde Yaşam Laboratuvarı ile hizmetini hala sürdürmektedir. Dr. Yüksel Bildirgen kadın doğum uzmanı, Dr. Erdoğan Kasnaklı göz uzmanı olarak kendi alanlarında hizmet vermiş hekimlerimizdendir. Dr. Armağan Akbaş hariciye uzmanı, Dr. Ali Yavuz röntgen uzmanı, Dr. Hakkı Bozatlı yedek subay olarak buraya gelip önce SSK hastanemizde sonra açtığı tıp merkezi ve Bozatlı Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak hizmet vermişlerdir. Dr. Ali Hürmeydan, Dr. İsmail Kuru yedek subay görevleri bittikten sonra Kocaeli Devlet Hastanesine gelerek önce orada ve özel muayenehanelerinde, daha sonra da 40 hekim arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Cankatan Tıp Merkezi ve Cihan Hastanesi ile sağlık hizmeti vermişlerdir. Dr. Metin Göklü önce İzmit SSK Hastanesi ve muayenehanesinde sonra da kurdukları Konak Tıp Merkezi ve Konak Hastanesi’nde güzel hizmetleri ile bilinen isimlerdendir.

Bunlar ve isimlerini bilmediğimiz diğer bazı hekimlerimiz halkımızın güvenini ve sevgisini kazanmış insanlar olup her birinin sağlıkta olanlarına iyilik ve ölenlerine rahmet dilerim.

Derince Askeri Hastanemiz askeri hastanelerin 2016’da kapatılması ile hizmetlerini sonlandırmıştır.

2018’de ise yıkılarak bu alan farklı şekillerde değerlendirmek üzere devredilmiştir. 60 dönümü sağlıklı yaşam merkezi olarak değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine, 40 dönümü ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmak üzere tıp fakültesine, 20 dönümü Derince Kaymakamlığı için ve 20 dönümü de Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün döneminde Aile Yaşam Merkezi olarak planlanmış olup bu bölge Derince ilçemizin önemli bir alanına dönüşmektedir.

Gölcük Deniz Hastanemiz 1956 yılında Donanma Komutanlığı bölgesinde 100 yataklı bir hastane olarak açılmıştır. Öncelikle bu komutanlığa bağlı askeri personel çalışanlarına hizmet amaçlanmıştır. Zaman içinde hiperbarik

oksijen dahil MR ve tomografi gibi teknolojik imkanları da olan modern bir sağlık kuruluşumuzdu. Askeri alanda olduğu için sivil halk için hizmet yönüyle kısıtlı bir hastanemizdi. 2016’da askeri hastanelerin kapanması ile önce sağlık

müdürlüğü bünyesinde Gölcük Devlet Hastanesine bağlı bir birim olarak kalmış, 2018’de ise kapanmıştır. Bu hastanemiz Dr. Mehmet Onaylı (Gastroentrolog), Dr. Bahattin Erbaş Biyokimya Uzmanı (Erbaş Laboratuvarı sahibi),

Dr. Sühan Ünvar (Çocuk Hastalıkları Uzmanı), Dr. Fahri Yılmaz (Genel Cerrahi Uzmanı), Dr. Vehbi Alpman (Nöroloji Uzmanı, daha sonra amiral olup Kasımpaşa Deniz Hastanesinde çalışmıştır), Erdoğan Yürük (Fizik Tedavi

Uzmanı), Dr. Tamer Söylemezoğlu ve Dr. Işık Bilek gibi muvazzaf subay hekimlerimizi kadrosunda bulundurmuştur.

Bunlar özel muayenehaneleri ile de Gölcük ve İzmit halkına sağlık hizmeti veren sevilen ve güvenilen hekimlerdendir.

Ayrıca buraya asteğmen olarak gelmiş olan Dr. Kürşat Çağın gibi Özel Çağın Göz Hastanesi ile şehrimize marka değer katan isimler de vardır. Ayrıca Prof. Dr. Timur Gürgan (Hacettepe Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi), Dr. Faruk

Karakaya (Medar Hastanesi kurucusu), Dr. İsmail Becerik (Becerik Laboratuvarı), Dr. Kamil Erkan (SSK Hastanesi Dahiliye Uzmanı) gibi unutmamamız gereken isimler de vardır. Bu hekimlerimiz gerek çalıştıkları kamu kurumlarında, gerekse açtıkları özel yerlerle halkımızın sağlık ihtiyaçlarını güvenerek başvurdukları sevilen isimlerdendir. Burada

çalışmış olan ve yazamadıklarımız dahil sağ olanlara sağlık ve afiyet, ölenlere rahmet dilerim.

Kızılayın sağlık hizmetleri (devam edecek...)