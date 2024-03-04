Brezilyalı Cardosu’ya bakın, bir de bizim Gürcü Davit’e

Erzurum’daki puan kaybının ardından bir umutla dün ekran karşısına geçip Göztepe’nin Boluspor maçını izledik. Son iç saha maçında Manisa’ya takılmıştı İzmir ekibi, yine aynı şey olabilir mi acaba diye merak içindeydik.

BASKILI OYNADI, SÜREKLİ GOL ARADI

Kocaelispor’un üst üste kayıplarıyla doğrudan Süper Lig’e çıkma yolunda önemli bir avantaj elde eden Göztepe, kazanması halinde farkı 7’ye çıkartacaktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar zaten maçlara ilgi gösteriyordu, dünkü maçta sanıyorum tribünde boş yer yoktu. Güzel bir atmosfer oluşturdular. Boluspor son haftalarda iyi bir görüntü veriyor, 7 maçtır kaybetmiyordu. Ev sahibi takım doğal olarak baskılı oynadı, pozisyonlar üretti ama ilk yarının uzatmalarına kadar golü bulamadı. Bunda Boluspor file bekçisinin performansı faktördü.

NE YAPTIĞIĞINI ÇOK İYİ BİLEN TAKIM

Devre biterken VAR’ın müdahalesiyle kazanılan penaltıdan öne geçtiler. İkinci yarının başında da Boluspor’un ikramında farkı ikiye çıkartıp güle oynaya kazandılar. Sonuç bir yana Göztepe başından sonuna kadar ne yaptığı bilen bir takım görüntüsü verdi, sonuna kadar istedi, ruhunu ortaya koydu. Bizim takımda son haftalarda bunların hiç birini göremiyoruz ne yazık ki. Tabi bir de golcü farkı ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar devre arasında Brezilya’dan Cardosu Da Cruz’u satın alma opsiyonuyla kiraladılar.

BAŞKAN,”DAHA İYİSİNİ ALACAĞIZ” DEMİŞTİ

4 maçtır oynuyor. İlk ikisini boş geçti ama devamında sahneye çıktı. Bandırma’daki galibiyetin mimarlarından biriydi, dünkü maçta da golleri atan isimdi. Biz devre arasında Tanque gibi önemli bir ismi kaybettik. Ki, takımın en skorer ismiydi. Sözleşmesine yazılı maddeden dolayı belki gitmesine engel olamayabilirdik ama yapmamız gereken bir şey vardı, yerini doldurmak. Başkan Engin Koyun da hatırlanacağı gibi taraftardan gelen tepkiler üzerine, “Daha iyisini alacağız” demişti.

DAVİT HENÜZ VARLIĞINI HİSSETTİREMEDİ

Süre kısaydı, birçok aday gündeme geldi, en son Gürcü Davit’te karar kılındı. Gürcü futbolcunun istatistikleri fena değildi ama 2 aydır maç oynamıyordu. Ne zaman hazır olacak da, takıma katkı sağlayacak endişesi yarattı. İlk maçında ciddi fırsatlar buldu, kullanamadı. Ankara’da sonradan oyuna girdi, varlığı ile yokluğu belli değildi. Son Erzurum maçında da hiç gözükmedi. Hep ne nedir atanla tutanın iyi olacak. Tutanları bir yana bırakalım iki takım arasında son haftalarda atan farkı çok net ortaya çıktı.

BİR YANDA BREZİLYALI, DİĞER YANDA GÜRCÜ

Bırakın isimlerini, istatistiklerini santrafor transferinde iki takımın ülke tercihleri bile kimin akıllı hareket ettiğini gösteriyor. Tanque’nin satışından dolayı üst düzey bir golcü alabilecek paramız da vardı oysa. 2 sezon önce Dino gidince sıradan bir santrafor almış, küme düşmüştük. İnşallah aynı hatanın faturasını Süper Lig’e çıkamayacak ödemeyiz.