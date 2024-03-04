Brezilyalı Cardosu’ya bakın, bir de bizim Gürcü Davit’e

Erzurum’daki puan kaybının ardından bir umutla dün ekran karşısına geçip Göztepe’nin Boluspor maçını izledik. Son iç saha maçında Manisa’ya takılmıştı İzmir ekibi, yine aynı şey olabilir mi acaba diye merak içindeydik.
BASKILI OYNADI, SÜREKLİ GOL ARADI
Kocaelispor’un üst üste kayıplarıyla doğrudan Süper Lig’e çıkma yolunda önemli bir avantaj elde eden Göztepe, kazanması halinde farkı 7’ye çıkartacaktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar zaten maçlara ilgi gösteriyordu, dünkü maçta sanıyorum tribünde boş yer yoktu. Güzel bir atmosfer oluşturdular. Boluspor son haftalarda iyi bir görüntü veriyor, 7 maçtır kaybetmiyordu. Ev sahibi takım doğal olarak baskılı oynadı, pozisyonlar üretti ama ilk yarının uzatmalarına kadar golü bulamadı. Bunda Boluspor file bekçisinin performansı faktördü.
NE YAPTIĞIĞINI ÇOK İYİ BİLEN TAKIM
Devre biterken VAR’ın müdahalesiyle kazanılan penaltıdan öne geçtiler. İkinci yarının başında da Boluspor’un ikramında farkı ikiye çıkartıp güle oynaya kazandılar. Sonuç bir yana Göztepe başından sonuna kadar ne yaptığı bilen bir takım görüntüsü verdi, sonuna kadar istedi, ruhunu ortaya koydu. Bizim takımda son haftalarda bunların hiç birini göremiyoruz ne yazık ki. Tabi bir de golcü farkı ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar devre arasında Brezilya’dan Cardosu Da Cruz’u satın alma opsiyonuyla kiraladılar.
BAŞKAN,”DAHA İYİSİNİ ALACAĞIZ” DEMİŞTİ
4 maçtır oynuyor. İlk ikisini boş geçti ama devamında sahneye çıktı. Bandırma’daki galibiyetin mimarlarından biriydi, dünkü maçta da golleri atan isimdi. Biz devre arasında Tanque gibi önemli bir ismi kaybettik. Ki, takımın en skorer ismiydi. Sözleşmesine yazılı maddeden dolayı belki gitmesine engel olamayabilirdik ama yapmamız gereken bir şey vardı, yerini doldurmak. Başkan Engin Koyun da hatırlanacağı gibi taraftardan gelen tepkiler üzerine, “Daha iyisini alacağız” demişti.
DAVİT HENÜZ VARLIĞINI HİSSETTİREMEDİ
Süre kısaydı, birçok aday gündeme geldi, en son Gürcü Davit’te karar kılındı. Gürcü futbolcunun istatistikleri fena değildi ama 2 aydır maç oynamıyordu. Ne zaman hazır olacak da, takıma katkı sağlayacak endişesi yarattı. İlk maçında ciddi fırsatlar buldu, kullanamadı. Ankara’da sonradan oyuna girdi, varlığı ile yokluğu belli değildi. Son Erzurum maçında da hiç gözükmedi. Hep ne nedir atanla tutanın iyi olacak. Tutanları bir yana bırakalım iki takım arasında son haftalarda atan farkı çok net ortaya çıktı.
BİR YANDA BREZİLYALI, DİĞER YANDA GÜRCÜ
Bırakın isimlerini, istatistiklerini santrafor transferinde iki takımın ülke tercihleri bile kimin akıllı hareket ettiğini gösteriyor. Tanque’nin satışından dolayı üst düzey bir golcü alabilecek paramız da vardı oysa. 2 sezon önce Dino gidince sıradan bir santrafor almış, küme düşmüştük. İnşallah aynı hatanın faturasını Süper Lig’e çıkamayacak ödemeyiz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Bir Dur - Cardozu iyide ama alan kim aldıran kim ?bir kaç kelime de STOİLOV için yaz de yazın dolsun,adam gelir gelmez kim olduğunu ve ne yapabileceğini gösterdi, kendisine kanıtlamıştır ve Türkiye de de kanıtladı ve ispatladı, Kocaelispor a gelebilecek Bir hoca idi ama malûm bilenler yutopta onu işlemişlerdir
4141 - Hayrettin bey, başkanı tekrar programınıza davet edin. Başarısızlıkta kendini ne kadar sorumlu hissediyor çok merak ediyorum. Transferleri sorun, hoca değişikliğini sorun, istifa etmeyi düşünüyor mu sorun. Çöpe giden paraların hesabını sorun.
Furkan Saklaman - Sevgili hayrettin abi ben her zaman gerçekçilikten yanayım sen ilk 2 göztepe buraya gelicek fln derken ben Ertuğrul hoca daha varken birşey oynamıyoruz kazanıyoruz ama kendimizi kandırmayalım göztepe eyüpü bile geçebilir bizim asıl hedefimiz 3.lük olmalı demiştim yine diyorum direk final şansı için salın artık ilk2 yi hedef 3.lük adam gibi 3.olalım finalde tık ligi çıkalım ama suanki kadroda candeas fln kadro dışı kalmalı Topçulara para cezası kesilmeli çok aşırı kötüler böyle olmaya oynamaya hakları yok, teknik direktöründe daha farkını göremedim keşke serdar kaan dobra ikilisi gelseydi en azından bizim çocuklar derdik parayla pullada işleri yok bilirdik bundan da kötü oynamazdık keşke taner gülleri gelseydi ne diyelim bekliyoruz inşallah düzelir takım ama yeni transferler eskisinden de kötü ilk maç davit e şanssız diyenler oldu ben bu adam kazma bir maçta 5 net kaçırmaz golcü demiştin yorumlarım hala duruyor hala arkasındayım dediklerimin velhasıl dedim gibi ben gerçeklikten yanayım her daim
Mert - Sezon sonu bütün yabancıları gönderip genç dinamik bir takım yaratacak katkı sağlayacak yabancılar transfer edilmeli.Bu sezon geçti.bu takım olay off tan da çıkamaz.imkansız.bütün yabancılar kötü.Bu gönderilecek yabancıların tazminatını da bizzat yönetime ödeteceksin bu kadar kötü futbolcuları bulduğu için
Zerzeriş - Takım toparlanmassa alinan oyucular fos cikarsa zahten bu futbol ile super lig hayel belki kaza ile ucuncu olursan fi alde taraftarin gucu ile cikar oda son şans ama ben bu futbol ile 3 olacagimizi zannetmiyorum playy oftada eleniriz zahten bir futbol takimi bir varlik gosterenezmi yaa bu kadar kotu olamayiz en iyi ilk yari oyunculari ile devam edelim daha iyilerdi.
Adnan Kirşav - ANLAT KIZIM MELAHAT UMUT KÖTÜBİŞEY YAAAA
Ümit Yazıcıoğlu - Maalesef profesyonel bir Yönetim kurulu ve yapımız olmadığından artık fazla birşey söylemenin manası kalmamıştır.
Sadece para ile de doğru işler olmadığı netlesmistir.
Liyakat paradan üstündür.
Emre İşkodra - Mevcut başkan ofans oyun sistemi oynatan hocaları tercih etmedi, MRA, M.Altıparmak, F.
Gül, E. Sağlam ve M. Gürsel. Bu yönetimin iş bilmezliğidir. Ayrıca kimse mevcut hocaya kızmasın hiç, Sağlam'ı da övmesin hiç. Bireysel yeteneklerle ilk yarıyı bitirdik. sakarıya maçında takım SOS verdi ama kimse görmek istemedi, üzerine bir de yanlış transferler ve Tanque' nin gitmesini de ekleyin, sonuç normal değil mi sizce? Burada kızılacak tek kişi başkandır. Israrla kurumsallaşmadı, kurumsallaşmak istemedi.
Gerçekler - Takım Süperlige çıkana kadar artık yorum yazıp sıkı takip etmeyeceğim takımı çünkü tansiyonum çıkıyor, düşmüyor artık. Kulübümüzün Artıları (+) ve Eksilerini (-) yazıp kaçıyorum;
Eksileri (-):
* Profesyonel, işin eğitimini almış bir Scout ekibi yok
*Profesyonel bir İdari Menejer hala alınmadı
* Profesyonel bir Asbaşkan halen yok
* İşi bilen, parası olan, kurumsallaşmış yöneticiler yok
Artıları(+):
*İyi bir taraftar kitlesine sahibiz.
Takıma gelince de; Sağlam' ın isteyip aldırdığı ama oynayamayan oyuncular var, Sağlam' ın sürekli kanat bölgesine fazla sayıda yaptığı transferler var ve en önemlisi Tanque' nin gitmesi pimi çekmekti. Ceza saha önünde sırtı dönük oynayan, pas dağıtan ve son vuruşlarda etkili olan, Samsun'u çıkaran seni de çıkartacak olan bir forveti gönderirsen kusura bakma senin de gönderilmen gerekir başkan. Sağlam'ın gitmesi doğruydu Gürsel'in gelmesi yanlıştı. Yönetim hatalardan ders almamış. En az 3-4 sezon Süperlig hayal bu şekilde devam ederse. Kurumsallaşma acilen şart, tek çözüm bu çünkü.
Hüseyin - Günaydın.yanlışların biraz biraz farkına varmış oldunuz biraz net olmanızda fayda var bugün bu durumun sorumlusu dün olduğu gibi yine yönetimdir.sizlerde maşallah şişirdiniz durdunuz.bu takımın teknik ekip problemi yoktur.sistem,beceriksizlik,yönetememe problemi vardır.burası egolu insanların reklam peşinde koşanların yeri değildir.
Adalı 54 - Erzurum ile oynanan maçı izledim bu hafta oynanan maçlar içerisinde en renksiz heyecansız vasat bir maç görmedim yahu hadi Erzurumsporu anlıyorum kendini şampiyon adayı ilan etmiş bir takımla oynuyor haliyle beraberlik için oynadı aslında eksik Erzurumspor biraz üstüne gitse maçı koparacak onları anladıkta sizin takım niye beraberliğe oynadı eğer şampiyon olmak istiyorsan korkak futbolla olamazsın Eyüpspor Göztepe gibi vura vura yardıra yardıra gideceksin bu futbolla 3 yada 4 haftaya kalmadan play-off dışında kalırsın haftaya tuzlaspor çok direnecek kontratak oynayacak ligin boyu kısaldıkça takımlar kredilerinin bittiğini biliyorlar bu yüzden çok dikkatli ve dirençli olacaklardır tuzla takımıda bu kategoride bir takım
Dertli Kocaelisoorlu - O faturayı ödedik bile.
Takım belku ployofra kalır fakat çıkması mümkün deyil.
Ahlatçı çorum bandırma maçını seyrettim allah belasını versin var hakemlerinin ve maçın hakemlerinin.
Yahu bir takım bukadarmı korunur.
Uydurma penaltı gol olmayınca penaltının tekrarı hep bunlerı var hakemleri yapıyor.
Ilahi adalet birkeredaha tecelli etti yine oenaltı direkten döndü.
Yetmedi çorumun hollandalı kırmizi sakallı santraforu ayağının tavanı ile bandırma kalecisinin dişlerine yani yüzüne vurdu birakın kırmızıyı sarıyı hakem faul dahi vermedi.
Neden bu maçı aktardım ikiside bizden çokdaha iyi takım.
Biz ployoftan dahi çıkamayız
İzmitli4141414141 - Hayrettin abi senin hala süper lige çıkma umudun varmi ALLAH aşkına kendimizi kandırmayalım bu yönetim bizi kandırıyor resmen daha önce dino gidince küme düşmüştür evet bak bu sefer de tunqe gitti süper lig gitti hep dediler 8 numara ve santrfor en iyilerini getireceğiz dediler hep kandırdılar bi yönetim burada olduğu sürece biz 1 adım ileriye gidemeyiz
Paşa - Başkan Engin Koyun aynı hatta yı ine yaptı bir türlü akillanmadi bu gurculerden hiç bir şey olmaz gönderilen Atabey Çiçek i arar olduk
Bizmiomu - Birde şöyle bakalım,gerçek doğru nerede daha net görebiliriz.Onların başkanıyla bizim başkanımızı yan yana oturtalım,sayın yazar gerçeğin dip yaptığı yer orda.
Serdar - başkan klubun basından gıtmeye nıyetı yok goreceksınız bu sekıl ılk altı bıle zor göztepe eyüp artık olayı bıtırdı dıger 4 takım favorı ıcınde favorı sakarya
Cenesuyu - Bu bir türlü gerçekleri yazıp söylemeyen basın ile
Futbolun F sinden anlamayan atama başkan ve yönetim ile
Dostlar alışverişte görsün hesabı tesislere gidip iki tezahürat biraz nasihat eden taraftar grubu ile bu kısır döngü (YOLUNDA A.Ş) devam eder gider.
Yersen yoğurt İçersen ayran
Paşali 41 - Yönetim istifa! Sen hala hayal kur dayı koyun say Play Off Sakaryaspor hediye edildi !
Sencer Bey - Bu yöneticiler futboldan anlamadığı halde neden bu işten anlayan bir sportif direktör getirmiyorlar? Hocayı yönetim seçip getiriyor. İyi de hangi kritere göre? Hangi futbol bilgisiyle yapıyorlar bunu? Transfer havuzunu yönetim oluşturuyor. İyi de hangi futbol bilgisiyle? Neden yıllardır menajerler cirit atıyor tesislerde? Neden menajerlerin önerdiği isimler alınıyor? Güya scout ekibi varmış. Kimse kimler olduğunu bilmiyor. Şimdiye kadar hangi iyi topçuyu kazandırmışlar takıma? Futboldan anlamayan yöneticiler hoca seçip futbolcu transfer ederlerse sportif başarı beklemeyin. Sezon başı ince eleyip sık dokuyoruz dediler, 1 futbolcuda bile yanılmak istemiyoruz dediler. Yanıldıkları adamlar sezon başı; Harun, Onur Atasayar, Fofana, Kouakou, Beridze, Yusuf Emre, Fatih Bektaş. Devre arası; Duhan,
Korfezli Savasci - Goztepenin başkanını maçın sipikeri 1 saat anlattı . nasıl bir kitap yazari ve spor adamı olduğunu . Bizim başkan en son yazıyı lisede kaleme almıştır. en son hangi kitabı okudu bilinmez .demekki neymiş. . Spordada Liyakat birinci öncelik olmalı . Goztepede devre arası hariç hiç bir futbolcu durağan degildi sürekli hareket halindeler bizde ise para bankaya yattimi hareket halindeler futbolcular . Hocalarina gelince takimini 2 ve 3 bolgede oynatıyor . Bizim hocalar ise defansa kapatiyor ve manzara bakıldığında çok çirkin gözüküyor
Hayrettin Engin - U 19 birinci Ligi'nde lider bulunan Bodrumspor da geçen sene bizim U 19 oynamış Yusuf mutlu 12 golle çok güzel bir istikrar yakalamış. Biz böyle adamları nasıl elimizde tutamiyoruz. Bununla ilgili kendimizi sorgulamamiz lazım.
Basiskele41 - Siz bu başkandan bir şey mi bekliyorsunuz,bir takımın transferi nasıl bir menejerin eline teslim edilir süper lig de verilen paraları dağıtarak sadece birilerine kulübü peşkeş çekersiniz bir jez bile başkana artık yeter bırak neden diyemiyorsunuz
Volkan 41 - Yönetim de kaç tane futboldan anlayan yönetici var bence 1 oda alt yapı tarafı ile ilgileniyor hadi anlamıyorlar onuda geçtim anlayana danışma zahmetinde bile bulunuyorlarmı oda yok düşmüşler bir menejerin eline kimi getirirse onu alıyorlar onun için bu yönetim gitmeden kalıcı başarı pek mümkün değil takım geçen sene şampiyon olunca bunlar kendilerini çok başarılı sandılar ozaman da başarısızdılar bu günde başarısızlar süper lige çıksakta başarısızlar bunların kapasitesi vizyonu bukadar
Pakito - Ne oldu kâra geçirmiştin Tanque satışıyla kulübü? Adamlarda hoca ve mantalite var bir kere her maç ortalama 18 şut atıyorlar, biz Erzurumda 6yı zor gördük
Late - Hayrettin bey engin koyunu tekrar programa çıkartın lütfen tanguenin parasiyla 4 topçu alıp 11 milyon kar etmisti bu tablonun hesabını açıklasın koca sezonu heba edip paraları çöpe atmanın hesabini versin taraftara
Mustafa - Başka takımlar çatır çatır oynuyorlar. Biz kötüyüz. Kadro yetersizzz. Kazanma inancı yok.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.