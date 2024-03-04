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Makale Yazısı-

Mustafa Gürsel’e birileri Kocaelispor’u çalıştırdığını hatırlatmalı
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Ertuğrul Sağlam’dan sonra Kocaelispor’un başına geçecek isim çok önemliydi.

Kariyer anlamında da, duruş olarak da…

Mustafa Gürsel ismi de gündeme gelince camiada çok fazla kabul görmedi.

Yine de Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futboldan kızan insanlar Mustafa Gürsel’in belki daha iyi bir oyunu oynatacağını düşündüler.

Mustafa Gürsel ile çıktığımız Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarını neredeyse pozisyona girmeden tamamladık.

Keçiörengücü maçında Barış Alıcı’nın şansa attığı gol var

İki maçta rakip kaleye zor giden bir Kocaelispor izledik.

Kalan haftalarda nasıl bir Kocaelispor izleyeceğiz, bu oyun bizi nereye götürecek, bu da soru işareti…

… … …

Kocaelispor’un Mustafa Gürsel ile çıktığı iki maçtaki oyunundan çok hocamızın yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor.

İlk hafta Mustafa Gürsel’in “Elimde sihirli değnek yok” açıklaması çok abesti.

Böyle bir açıklama yapmasına gerek yoktu.

Kocaelispor’da işler iyi gitmediği için Mustafa Gürsel göreve getirildi, sorunları çözsün diye.

Bunu futbol dilinde anlatmak varken, elimde “Sihirli değnek yoktur” açıklaması çok hoş olmamıştı…

… … …

Mustafa Gürsel, Erzurumspor maçından sonraki açıklalamaları da sosyal medyada çok tartışıldı.

Mustafa Hocamın, “Beraberlik maçın hakkıydı” açıklaması da Kocaelispor taraftalarını kızdırdı.

Bu başlığı ilk gördüğümde bende şaşırdım.

Kocaelispor, transfer yasağı bulunan, bizim maçta 4-5 oyuncusu eksik olan Erzurumspor karşısında gol atamadan maçı tamamladı.

Hani pozisyona girersin, kaçırırsın gol olmaz.

Bizim böyle bir durumumuz da olmadı.

Topu Erzurumspor oynadı, biz izledik.

Üç stoperle başladık.

Buna rağmen yan toplarda, kornerlerde adamlar her topa kafa vurdular.

Akan oyunda da biz sahada yoktuk.

İki kişilik orta sahada oyunun kontrolünü rakibe kaptırdık.

Ne dönen topları alabildik, ne de topu rakip alana taşıyabildik.

… … …

Oyunda rakip bizden üstündü, bunu kabul edelim.

Kabul edemediğimiz ise Kocaelispor’un sahaya 1 puan için çıkmasıdır.

Üçlü demeyelim de, beşli defans ile çıkıp, Erzurumspor’dan korktuk, 1 puana oynadık.

Aslında Mustafa Gürsel, “Erzurum’a 1 puan için geldik” diyemedi.

“Oyunun hakkı beraberlikti” dedi.

Bu beraberliklerin bizi ilk iki sıradan uzaklaştırdığı gibi, üçüncülük içinde eskisi kadar rahat değiliz.

Baktığımızda rakiplerimiz oyuncularını geliştirirken, geriye giden tek biz kaldık.

… … …

Kocaelispor’un sahaya 1 puan için çıkmaycağını birilerinin Mustafa Gürsel Hocama hatırlatmalıdır.

Artık Kocaelispor’un ismi de yeterli olmuyor.

Biraz da takım olarak çaba harcayıp, mücadele etmeliyiz…

Bunu nasıl yapacağız, bu oyuncu kadrosuyla çok zor…

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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