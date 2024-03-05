Gün, suçlu arama, hesap sorma günü değil

Teknik direktör değişikliği yapıldığında genel olarak en azından birkaç maç takım biraz canlanır, biraz kusur bizde değil giden hocadaydı mesajı vermek, biraz yeni hocanın gözüne girmek için. Bizde tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Daha da kötü olduk. Sanıyorum Giresun(en azından güçleri yettiğince mücadele ediyorlar) dahil ligin en berbat futbolunu oynayan takımıyız.

UMUTSUZLUK, KARAMSARLIK

Taraftar doğal olarak son derece karamsar. Bu takım Play-Off’a bile kalamaz, hadi kaldı diye asla Süper Lig’e çıkamaz diye düşünüyor. Camiada bir umutsuzluk, bir karamsarlık var. Takımın görüntüsüne baktığımızda bunu doğal karşılıyoruz ama böyle olmamalı. Daha önce de özellikle altını çizdim kaybedebiliriz ama vazgeçmeyelim dedim. Çünkü vazgeçtiğinde yeniliyorsun. Soruyorlar bana senin hala umudun var mı diye. Elbette var, olmalı da. Hepimiz için geçerli bu. Tabi en başta teknik ekip ve futbolcuların inanması, vazgeçmemesi yazım.

BİLEREK OYNAMIYORLARMIŞ!

Son iki haftaki görüntüleri havlu atmış gibi gözükse de, öyle olmadığını inşallah bize gösterecekler. Çünkü bu işten para kazanıyorlar, mesleklerine daha bir sarılmaları gerekiyor. Bir kesimin Süper Lig’de hiç biri oynayamaz onun için bilerek çıkmak istemiyorlar şeklinde bir görüşü var. Bu söylemler hep çıkmıştır. Asla inanmıyorum. Bu takım galip gelince, bu takım ilk 3 içinde yer aldığında prim kazanıyor futbolcular. Bu takım Süper Lig’e çıktığında çok ciddi prim alacaklar. Sonra sadece para değil, şampiyon takımın futbolcusu olacaklar, kariyer yapacaklar.

7’İNCİ BİTİRSEK BİLE ŞANS VAR

Tamam, Süper Lig’de oynayamasalar bile şampiyon takımın futbolcuları olarak piyasaları yükselecek. Tüm bu gerçekler ortada dururken bilerek çıkmak istemiyorlar görüşünü savunmak ve buna inanmak saflıktır. 9 maç, toplanacak 27 puan var. 5 maçı içerde oynayacağız. Göztepe, Bodrum ve Sakarya gibi doğrudan takiplerimiz buraya gelecek. Hala üçüncü sıradayız. Tamam, ilk 2 için şansımız ciddi derecede azaldı ama direkt Play-Off finali yapabilir, en kötü 4 ile 7’incilik derecesiyle Play-Off oynayabiliriz. Ligi 7’inci bitirip Süper Lig’e çıkma şansımız var.

1461 VARKEN ÇIKAMAYIZ DİYORDUK

Bu olasılıkla varken, neden vazgeçiyoruz, bu sezonu kayıp olarak görüyoruz? Ben buna anlam veremiyorum. Hatırlayın 3 yıl önce Play-Off finalinden 1.Lig’e çıktığımız sezonu. Normal sezonda ara ara takıldığımız, bocaladığımız dönemler oldu. Play-Off’a kalınca çok güçlü rakipler var, çıkmamız zor diye düşünüyorduk. 1461 Trabzon’u favori görüyorduk, onlar varken çıkamayız diyorduk. Ne oldu, işin sonunda finalde ezeli rakibimizi 4-0 yenerek 1.Lig vizesi aldık. Yine olabilir, neden olmasın ki. Bakıyorum sosyal medyaya herkes suçlu arama peşinde. Faturayı Engin Koyun’a, yönetime kesmişler, istifa istiyorlar. İyi de, henüz bitmiş bir şey yok ki, neyin suçu, neyin faturası bu.

TAKIM UÇUŞA MI GEÇECEK!

Sonra bitime 2 ay kala yönetim istifa etse bunun takıma ne gibi bir katkısı olur? Engin Koyun bırakma kararı alırsa, takım uçuşa mı geçecek? Kongre kararının alınması, yapılması en az 3 haftayı bulur. İlk oturumda çoğunluk sağlanamaz, olur 1 ay. Ligin bitimine 1 ay kala yönetim gitse, yeni yönetim gelse ne olacak? 3 sezon öncesinden örnek verdim. O dönemde de işler kötü gittiğinde hem yönetim, hem teknik ekip, hem futbolcularla ilgili hesap verme çağrıları yapılıyordu. Takım çıkınca ortada verilecek bir hesabın olmadığı anlaşıldı. Bu takımın Süper Lig’e çıkma şansı varken gün suçlu arama, hesap sorma, fatura kesme günü değildir.

SUÇLU ARAMA GÜNÜ DEĞİL

Tam tersine kenetlenme, sahiplenme günüdür. Mali vecibelerini yerine getirmiyorsa yönetimi, kötü oynuyorsa teknik ekibi ve futbolcuları elbette sert bir şekilde eleştireceğiz, uyaracağız ama umudumuzu, inancımızı kaybetmeyeceğiz. Sezon biter takım çıkamaz o zaman hesabı sorulur, fatura kesilir, kongreye gidilir. Bırakalım suçlu aramayı da bundan sonraki maçlara konsantre olalım. İçerde 5 maçımız var. Bu maçları kazanmak için elbette başrol oyuncuları olan futbolcular temsil ettikleri camiaya, taşıdıkları armaya yakışır mücadele edecekler ama taraftar olarak bizim de tribünleri doldurmamız gerekiyor.

HERKESİ TUZLA MAÇINA BEKLİYORUM

Bu işin garantisi yok ama şu 5 maçı 15-20 bine oynayalım, o müthiş atmosferi yaratalım inanın 15 puan zor değil. Bu takımdan bir cacık olmaz deyip kızmak, küsmek, hala Süper Lig’e çıkma şansı varken vazgeçmek, daha doğru bir ifadeyse kaçmak gerçek Kocaelispor sevdalısına yakışmaz. Taraftarın yeri takımın yanı, tribünlerdir. Haklı gerekçesi, mazereti olanlar istisna. İçinde Kocaelispor sevgisi olan, bu takımı Süper Lig’de görmek isteyen herkesi öncelikle bu hafta pazar akşamki Tuzlaspor maçına bekliyorum. Aklımızdan çıkartmamamız gereken iki şey var: Birincisi ancak hep birlikle başarabiliriz, ikincisi başka Kocaelispor yok. NOKTA