Gazzeli mazlumlara bir iftar da sen ikram et!

Ramazan-i Şerif ayının şevki üzerimize düştü. Haftaya bu gün, ramazanın ikinci günü olacak.

Bizler karnı tok, sırtı pek bir şekilde Allah'ın verdiği nimetlerle "ama az, ama çok" iftarımızı ve sahurumuzu yapacağız.

Ne yazık ki, İslam coğrafyası bütünüyle bu nimetlerden huzur içerisinde istifade edemiyor. Bizler huzur içinde dini vecibelerimizi yerine getirirken, beş ayı aşkın bir zamandan beri Gazze ateş altında ve İsrail mezalimi altında inim inim inliyor. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere, kırk bine yakın ölü var Gazze'de.

Amerika destekli bu mezalim yine Amerikalı bir asker olan Aaron isimli şerefli bir insan, ölümü göze alıp kendisini ateşe vermek suretiyle İsrail zulmünü protesto etti.

Tıpkı Rachel gibi. O da insanlık alemine bir ders verdi.

İslam ümmetinin yöneticileri ise, bu mezalimi bön bön seyrediyor. Kimi ya, göstermelik cılız tepkiler gösteriyor, kimi de Amerika korkusundan kılını kıpırdatmıyor. Amerika'dan korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlar.

Şimdi geldiğimiz noktada, genelde İslam alemi, özelde de Arap alemi, zevk-u sefa içinde gününü gün ederken Allah'tan değil; Amerika'dan korkmaları taklidi bir imana sahip olduklarının delilidir.

Düşünebiliyor musunuz, bir avuç terör devletinin dört bir yanı sözde İslam ülkeleriyle çevrili.

Eğer tahkiki bir imana sahip olsalardı, sadece tükürükleriyle tetör devletciğini boğarlardı, ama ne mümkün?

Peki ne yapmalı?

Elimiz kolumuz bağlı seyretmeli miyiz?

Gücümüz yetmiyor diye, sadece dua ile mi yetinmeliyiz?

Kavli ve fiili yapmamız gereken bir şey yok mu?

Elbette ki var.

Hiç değilse hayatta kalanlara insani yardım yapabiliriz.

Malumunuz acizane İdebir'in başkanıyım. Bizler Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak ortak bir karar aldık ve dedik ki, hiç değilse Ramazan ayında Gazze'deki kardeşlerimize birer iftar verelim.

Yapılan değerlendirme neticesinde bir iftarın 150 TL olduğu hesaplanmış.

Biz de, İdebir olarak ivedilikle yola koyulduk. Mesleği de mali müşavir olan derneğimizin muhasibi Ayşegül Bakal Topçu Hanımefendiyi görevlendirdik. Üç gün önce yaptığımız aylık yönetim kurulu toplantısında Kocaeli kamuoyu ile bu kampanyayı paylaştık.

Şu yazıyı kaleme aldığımda, yardım yağmuru başladı ve net rakam bilgisini ilgili kardeşimizden almamakla birlikte an itibariyle hayır sahiplerinin (+/-) 50.000 TL civarında bir parayı Ayşegül Hanımın ibanına attılar.

Tabi, hedefimiz büyük ve mümkün olan en yüksek rakama ulaşmak!

Toplanan paralar bu hesapta birikince, belirlenen tarihte diğer tüm bileşenlerimizle birlikte ilgililere teslim edilecektir. Hem toplanan miktar ve hem de total gönderinin banka dekontu iletişim araçları kanallarıyla kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Keza, kim ya da hangi kuruluş ne kadar bağışta bulunmuş ise, hem bu köşemden, hem sosyal medyadaki zati hesabımdan ve hem de derneğimizin instagram, facebook vb.sosyal medya hesaplarından büyükten küçüğe doğru ilan edip teşekkür edeceğim.

Böylelikle hem teşvik edici olacak ve hem de hayra davette vesile olmuş olacağız.

Sizleri yüce Allah'a temin ederim ki, tek bir kuruşuna dokunulmayacak, olduğu gibi Gazze'deki mazlum kardeşlerimize gönderilecektir.

Kim ne kadar para gönderiyorsa, açıklamada "Gazze iftar yardımı" şeklinde ifade etsinler lütfen.

ÖNEMLİ NOT:

EN GEÇ 8 MART 2024 CUMA GÜNÜ AKŞAMINA KADAR GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR. SONRADAN GELENLERİ DE AYRICA ULAŞTIRACAĞIZ ELBET.

Hesap da şu:

TR560006400000124003315731

Ayşegül Bakal Topçu

Şimdiden ramazanınızı tebrik eder, hayırda yarışa vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.