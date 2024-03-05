 Kocaeli'nin tarihine geçti...

Bu şehirde yaklaşık 35 yıla yakındır gazetecilik yapıyorum. Birçok vali bu şehirde görev yaptı.

Genel olarak Kocaeli iline liyakat sahibi, devlet adamı adabını taşıyan, şehre ve vatandaşa güven veren valiler gelip geçti.



Tabi bir tanesi hariç:

Memduh Oğuz...



Aslında ne adını ne de bu konuyu anmak gerek ancak okurlarımızın da bilmesini isterim...



Oğuz, 1996-1999 yılları arasında Kocaeli’de görev yaptı.



İlginç bir valiydi...



Bu şehre hiçbir eser bırakmadı! Silikti. Ezikti...

Kocaeli’ne gelmiş geçmiş en beceriksiz ve liyakatsiz valiydi...



17 Ağustos 1999 tarihinde; merkez üssü Gölcük’te 7,4 şiddetinde yüzyılın depremi yaşanmıştı...

Kent yıkılmış, insanlar enkaz altında...

İnsanlar çaresizdi. Yardım ve destek bekliyorlardı...



Depremin en sıkıntılı ilk gününde, şimdiki Kent Meydanı yapılan eski valilik binasının bahçesinde kurulan kriz merkezine gitmiştim...



Birçok bürokrat, yerel yöneticiler, sağlık görevlileri, emniyet, jandarma, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları çıkartmak için planlama yaparken, kentin valisi Memduh Oğuz, kriz merkezinin bir köşesinde süklüm püklüm büzülmüş halde duruyordu.

Çaresizdi...

Bu gibi afetlerde vatandaşı umudu olacak kentin en üst mülki amiri çaresiz bir görüntü çizer mi?

Sorularımıza yanıt bile vermediğini hazırlıyorum.

Zaten depremden kısa bir süre sonra Kocaeli’den gönderildi...



Üç yıl görev yaptığı Kocaeli’de tek bir eser yapamadı...



Vali Oğuz’u 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe kalkışmasında darbecilerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı!



Yakalandı, sorgulandı ve tutuklandı.

8 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Şimdi içeride mi bırakıldı mı bilemiyorum!



Neyse uzatmayalım. Türkiye’nin en stratejik böylesi vali de görev yapmıştı!



KOCAELİ’NİN TARİHİNE GEÇTİ...



Günümüze gelelim...



Haziran 2020 tarihinde Ordu ilinden Kocaeli Valiliği’ne Seddar Yavuz, atandı...



4 yıldır Kocaeli valilik görevini başarıyla sürdürüyor...



Devlet adamı duruşunu kusursuz taşıyor;

Adaletli, Akıllı, Cesur, Cömert, Yumuşak huylu, Vefalı, Şefkatli, Merhametli, Sabırlı...



Kocaeli’ne atandıktan sonra kısa sürede kente belirgin bir güven serpiştirdi.

Kentteki tüm paydaşlarla karşılıklı anlayış, sevgi saygı, iş birliği ve dayanışma içerisinde...

Toplumun her kesimiyle barışık...





KENTE VE HALKA DOKUNUYOR...



Vali Yavuz, geldiği günden bu yana güçlü bir performans sergiliyor.

Görev yaptığı başka illerde hayat verdiği ‘Gönülden Gönüle Projesi’ ni Kocaeli’nde de sürdürdü...

Proje benimsendi ve tuttu...



Yaklaşık 4 yıllık sürede binlerce dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evine konuk oldu. Katkı sunuyor, destek veriyor...



Vali Yavuz, halka dokunuyor.

Daha önce hiçbir valinin uygulamadığı ‘Halk Günü’ projesini hayata geçirdi.



İhtiyacı olan vatandaşlar valilik binası geliyor ve valinin huzurunda ihtiyaçlarını anlatıyor, taleplerini sunuyor. Vatandaşın ihtiyaçları hiç vakit geçirilmeden karşılanıyor ve çözüme kavuşturuluyor...



Vali Yavuz’un Türkiye’ye örnek olacak bir diğer önemli projelerinden biri de ÖNEM Projesi (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele)...



Bu proje kapsamında il genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokundu. Oluşabilecek riskleri önlemek için çok sayıda faaliyete öncülük etti.

Elbette ki sadece bu projeler değil, şehit ve gazi ailelerine yönelik yaptığı dokunuşlar ve daha birçok hizmeti 4 yıla sığdırdı...







ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ...





Vali Seddar Yavuz’un bu şehre kazandıracağı bir diğer en önemli eserlerden biri de;



HALK EVİ BİNASI...





İzmit Halkevi binası bu şehir için çok önemli bir eserdi...

80 yıl önce yapılan, kentin sosyal ve kültürel merkezi unvanını uzun yıllar sürdüren, ancak bu güne kadar hiç bakım ve onarımı yapılmayan Halkevi binası, yıllar içerisinde aşınıp eskimişti...



Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan İzmit Halkevi binasının onarılması ve kente yeniden kazandırılması konusunda çok sözler verildi, adımlar atıldı.



Verilen sözler unutuldu, atılan adımlar yarım kaldı...





Kültürel ve manevi değeri yüksek olan halkevi binasının onarımı ile ilgili ilk ciddi adımı geçen dönemin valisi Hüseyin Aksoy tarafından atılmıştı.



Vali Aksoy, halkevi binasını restore edilecek aşamaya getirdi...

Ancak ödenek bulunamadı gerekçesiyle binanın onarımı askıda kaldı...

Vali Aksoy’da kararname ile başka bir şehre atandı...

İzmit’in sembol yapılarından biri olan halkevi binası yine ortada kaldı.





VALİ YAVUZ’A NASİP OLDU...





Halkevi binasının onarım, güçlendirilmesi ve şehre kazandırılması Vali Seddar Yavuz’a nasip oldu...



Vali Yavuz, Kocaeli’ne atandıktan sonra halkevi binası ile ilgili yazdığımız yazılar ve yaptığımız haberlerden etkilenmiş olacak ki, tarihi binanın onarımıyla ilgili ciddi bir çalışma başlattı...



Mülkiyeti Hazine’ye ait ve Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olan İzmit Halkevi binası ile ilgili önce birimlerden detaylı bilgi aldı.

Ardından binada incelemelerde bulundu.

Onarım için çalışma başlattı.



Binanın statik durumunu ortaya çıkartmak için Gebze Teknik Üniversitesi’ni görevlendirdi.



GTÜ, binanın deprem performansını inceledi, güçlendirmeye yönelik öneriler ve teknik değerlendirmelerini yaptı. Binanın yapısal ve teknik çalışmalar 4-5 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.



Dönemin GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan ve binanın onarımında görevlendirilen diğer teknik ekip, hazırladıklarını raporu Vali Yavuz’a sundu ve düzenlenecek çalışmalar hakkında sunum yaptı...



Vali Yavuz, halkevi binasının onarımı ve güçlendirilmesiyle ilgili tüm bürokratik engelleri ortadan kaldırdı. Bütçeyi ayarladı ve onarım ihalesine çıktı.



İhale aşamalarında sıkıntılar yaşandı.

Vali Yavuz, yaşanan hukuksal sıkıntıların üzerine gitti. Pes etmedi.

Binanın onarımı için 4-5 kez ihale yaptı. Her seferinde ihale iptal edilmek zorunda kaldı.

5’nci ihalede ihaleyi kazanan firmaya iş teslim edildi.





19 MAYIS’TA AÇILACAK...





İzmit Halkevi binasındaki onarım çalışmaları geçen yıl nisan ayında başladı...

Yüklenici firma çalışmaları aksatmadan büyük bir titizlikle yürütüyor.

Vali Yavuz, belirli aralıklarda restorasyon çalışmalarını ve binadaki son aşamaları yerinde görmek için gazete yöneticileriyle birlikte binada inceleme yapıyor, işin ilerleyişi hakkında bilgiler veriyor...





Halkevi binası aslına uygun şekilde onarılıyor.

Tarihi yapı tamamlandıktan sonra Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek.



Binanın açılışı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında görkemli bir törenle hizmete açılacak...



KOCAELİ TARİHİNE GEÇTİ...



2020 yılında Kocaeli iline atanan Vali Seddar Yavuz, uzun yıllardır kent gündeminden düşmeyen, İzmit için çok önemli tarihi yapılarından biri olan halkevi binasını aslına uygun onaran ve hizmete açan vali olarak Kocaeli tarihine geçti...



Başka bir vali kent için çalışmayıp alengirli işlerle meşgul olurken, vali Yavuz, kentte ortaya koyduğu başarılı çalışmalarından dolayı kent tarihine adını yazdırmıştır.



Onarımı neredeyse hayal olan İzmit Halkevi binasını onarıp kente kazandıran Vali Seddar Yavuz’a teşekkür ediyorum.



İzmit’in sembol yapılarından olan, İzmit için çok kıymetli bir eseri kente kazandırdı...





