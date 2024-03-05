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Makale Yazısı-

Cumhurbaşkanlığı rekoru onayladı
Adem Turgut

Adem Turgut

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ün Marmara Kariyer Fuarı’nı çok önemsiyordu. Fuardan bir ay kadar önce televizyonda 7 Artı’da Sadun Abi ile birlikte ağırlamıştık. Kariyer Günlerini anlatırken Zafer Hocanın gözlerinin parladığını görmüştüm.

Cantürk  “Yapılmış en iyi kariyer fuarını hedefliyoruz. Bunun için çıtayı yukarıya koyduk” demişti.

Gerçekten de yukarı koymuşlardı. Bugüne kadar yapan fuarların iki katı rakamları hedefliyorlardı.

MARMARAKAF’a kadar 10 fuar yapılmıştı. Bunların içinde 650 firmanın katıldığı bir fuar yapılmış, 70-80 bin kişi izlemiş ve 200 etkinlik yapılmış. Cantürk’ün hedefi ise 1000 firmayla, 100 bin izleyiciyle, 250 etkinlikle fuarı yapmaktı.

11. KARİYER FUARI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilki 2019 yılında yapılan fuarlar üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile düzenleniyor. Temel amacı da öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması… Gençler, öğrenim gördüğü üniversite adına bakılmaksızın bu fuarda birer yetenek olduklarını hissedecek; istihdam konusunda fırsat eşitliği yakalayacak.

11. kariyer fuarının ev sahibi Kocaeli’ydi.

16 PAYDAŞ ÜNİVERSİTE

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve ortaklığıyla düzenlenen fuarda 10 ilden 16 paydaş üniversite de yer aldı. Etkinliklerde gençler mülakat simülasyonları, atölye ve workshoplar ile eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılabildi. Alanında uzman kişiler ile söyleşilere katılıp, alanında lider firmaların temsilcileri ile buluşup staj ve iş imkanları bulabildi. Ayrıca Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve Okan Bayülgen, bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

FUARA İLGİ BÜYÜKTÜ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk açılış töreninde “ilklerin ve enlerin fuarı” olarak nitelemişti. Gerçekten güzel bir fuardı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Milli Savunma’ya, Sağlık Bakanlığı’ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar bütün bakanlıklar stant açmıştı.

THY’dan Havelsan’a, Roketsan’a Baykar’a kadar ülkemizin global düzeydeki markaları da var, yerel olarak da İzmit’in markası Hikmet Kolonyaları ve Konak Hastanesi ile Gölcük’ün markası olan Ali Yılmaz’ın sahibi olduğu YILKO da vardı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLADI

Fuarın iki günlük tarafı bitti.

Ama metaverse ortamında 1 yıl süreceği açıklanmıştı. tüm bunlar ne durumda diye Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk’ü aradım biraz sohbet ettik.

çok önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı Marmara Kariyer Fuarı MARMARAKAF’a katılan firma sayısını 1071, ziyaretçi sayısını 100 bin, etkinlik sayısını 778 olarak onaylamış.

Bu bir rekor…

Bugüne kadar yapılan fuarlardaki en büyük rakamlar… Bizden sonra 12. fuar olarak Eskişehir’de yapılmış o dahil bu rakamları bulan bir fuar yok… Hatta yarısını bulan bile çok az…

ANKETLER YAPILIYOR

Rakamlar konusu tamam…

Ama bu fuarların amacı işverenlerle, sanayi kuruluşları ile öğrencileri buluşturmak… Bu anlamda bir somut sonuç var mı?

Cantürk’e bunu da sordum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi fuara katılan işverenler ve öğrencilerle ayrı ayrı anket çalışması başlatmış. Yani fuarın bu anlamdaki verimliliği de ölçülecek.

Bence bu konuda da veriler çok iyi çıkacak.

Ama tekrar söyleyelim Kocaeli için gurur verici bir fuara şahit olduk.

Rekorlar da bunun göstergesi oldu.

Emege geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum.

 

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