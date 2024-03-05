Sofuoğlu’nun ayrılması ve Taner Gülleri…

Derincespor, geçen yıl çok zor şartlar altında 3.Lig’de Play-Off finalini kazandı, 2.Lig’e çıktı.

Hamza Mutlu ve futbolcuları çok büyük hikaye yazdılar.

Bu başarıda takımı dağılmaktan kurtaran ve toparlayan, devre arasında takıma maliyeti olmayan 2-3 ismi katan kulübün profesyonel yöneticileri Osman Cömert ve Mustafa Polat’ın da katkıları fazlaydı.

Tabii ki, Başkan Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri, onları da unutmamak lazım.

3.Lig’de finali ise takımın yeni sahipleri Erdinç Şehit ve arkadaşları yaptı…

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Bu kadar sıkıntılı süreçten sonra 2.Lig’e yükselen Derincespor’un ilk yılında düşme hattından kurtulamaması çok üzüntü veriyor.

Merkezde Kocaelispor’dan başka alt liglerde bir takımımızın daha olması ilimiz futbolu adına önemlidir.

Derincespor, el değiştirdikten sonra her ne kadar bu ilden uzaklaşır gibi gözükse de, bu kulüp hala Derince’nin takımı.

Sezon başında yapılan hatalı transferlerden sonra teknik direktör tercihi de doğru olmadı.

Daha önce Milli takımlarda küçük yaş gruplarında çalışan, uzun zamandır da teknik adamlık yapmayan Sakaryalı Turhan Sofuoğlu’nun takımın başına getirilmesi yanlış tercihti.

Turhan Sofuoğlu’nun doğru tercih olmadığını belki Erdinç Şehit ve arkadaşları da bilmesine rağmen, çok sabır gösterdiler.

Derincespor çok gereksiz puanlar kaybetti.

Ligin son sırasında bulunan, 4 puanlı Uşakspor’a bile sahamızda mağlup olduk.

Uşakspor ligdeki tek galibiyetini Derincespor’dan aldı, bir daha maç kazanma şansı da yok gibi…

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Derincespor, Turhan Sofuoğlu ile iki hafta önce iç sahada Amed Sportif yenilgisi sonrasında yollarını ayırdı.

Takımın başında bir dönem Kocaelispor’da gol kralı olan Taner Gülleri getirildi.

Taner Gülleri, ilk kez Karaman FK deplasmanında takımın başında sahaya çıktı.

Derincespor çok iyi futbol oynamasına rağmen, bu maçı 2-0 kaybetti.

Bu maçta oynanan oyun gelecek haftalar için umut vermişti.

Cumartesi günü de sahamızda lig 5’incisi Ispartaspor’u konuk ettik.

Sezon başında iç sahada 3-4 kez Derincespor’u izlemiştim. Uzun zaman sonra ilk kez Ispartaspor maçında takımı izleme şansını buldum.

Taner Gülleri’nin takıma neler katabileceğini görmek istedim.

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Derincespor’un, Ispartaspor ile oynadığı maçın ilk 30 dakikası gerçekten inanılmazdı.

Son yıllarda profesyon liglerde ilk kez bir maçta bu kadar keyif aldım.

Yanımdaki antrenör arkadaşa dedimki, “Kocaelispor iç saha maçlarında böyle oynasa, her maç 15 bin seyirci gelir”

Derincespor, orta sahada topla çıkışları mükemmel yapıyordu.

2-3 maçta direkt kaleye gidiyordu.

Özellikle orta sahadaki bu geçiş oyununda Ömer Faruk Çalışkan ile Alperen Pak çok etkiliydiler.

Devre arasında Mersin’den alınan 6 numara pozisyonunda oynayan Fatih Cerlek de çok iyiydi.

İlk 30 dakikalık bu sürede Derincespor penaltıdan Alperen ile golü buldu, 1-0 öne geçti.

Sonrasında bireysel futbola döndüler.

İşte o zaman fazla top kaybı yaşadılar.

Derincespor’da en çok dikkatimi çeken de, topu kaptırdıktan hemen sonra 2-3 saniyede topu geri almalarıydı.

Kocaelispor, bunu yapamıyor. Orta sahada rakiplerine çok fazla oynama şansı tanıyor.

Defansta iki yıl önce de Kocaelispor formasını giyen Alpay Çelebi’yi çok beğendim.

Maç oynayarak kendisini daha da geliştirebilir…

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Derincespor, için Ispartaspor maçı çok önemliydi.

Bu maçı ikinci yarıda Ege ve Ömer Çalışkan’ın attığı gollerle 3-0 kazandık.

Turhan Sofuoğlu’ndan sonra Taner Gülleri’nin takımın başına geçmesi olumlu bir hava yaratmış.

Takımın oyunu değişti.

Daha önce çok yan pas yapan, enine oynayan bir takım vardı.

Şimdi 2-3 pasta golü düşünüyor.

Çarşamba günü İstanbul’da çok önemli bir maç var.

Düşme hattında bir puan gerisinde bulunan Arnavutköy ile oynayacak.

Derincespor, bu oyununu sürdürmesi halinde 3-4 haftaya düşme hattının üzerine çıkar.

Bu takım zaten düşerse gerçekten yazık olur…